مبابي: لن "أهضم ابد" خسارة نهائي كأس العالم في قطر

قال النجم الفرنسي كيليان مبابي إنه لن يتجاوز أبداً خسارة بلاده نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، رغم تسجيله ثلاثية (هاتريك) للمنتخب الأزرق، وأكد أنه سيركز عمله مع فريقه في الوقت الحالي.

وسجل مبابي هدف فوز متأخر لفريقه باريس سان جيرمان في الوقت القاتل أمام ستراسبورغ (2-1) في المرحلة 16 من الدوري الفرنسي في مباراة شهدت طرد البرازيلي نيمار بعد ساعة من اللعب.

أضاف النجم الفرنسي: "أعتقد اني لن أهضمها ابداً.. كما قلت لزملائي، لا سبب كي يدفع النادي سبب إخفاق المنتخب، هما حالتان مختلفتان".

وأقر هداف مونديال قطر أنه أمضى "ساعتين عصيبتين" بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام الأرجنتين في 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري على استاد لوسيل، حيث سجل ثلاثية بينها ركلتا جزاء لم تجنب فرنسا الخسارة بركلات الترجيح 2-4 أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي زميله في سان جيرمان.

ومن نقطة الجزاء، سجل مبابي الأربعاء أيضاً، لكن هذه المرة كان هدف الفوز لسان جرمان متصدر الدوري المملوك قطرياً. وقال مبابي خلال لقاء من منطقة المقابلات المختلطة: "من الجيد أن تعيد الوصل مع الانتصارات، أن ترتبط بالنادي، المشجعين، الزملاء"، وتابع: "حاولت أن أدفع فريقي، ونأمل أن نواصل موسمنا دون هزيمة، إنها كأس العالم، النادي ليس له أي شأن بهذا الأمر".

وكات العودة السريعة لابن الرابعة والعشرين مفاجئة إلى تمارين سان جيرمان بعد النهائي التاريخي للمونديال "تحدثنا قبل النهائي، وقلت للمدرب (كريستوف غالتييه) اني سأعود، بصرف الظر عن النتيجة، لأني كنت بحال جيدة واريد متابعة اللعب. تنتظرنا مبارتان صعبتان".

وتعهد مبابي بمواصلة الإلتزام ناحية فريقه ومنتخب بلاده، قائلاً: "هذه الرسالة بسيطة، إنها تظهر أنه بصرف النظر عما يحدث مع المنتخب الوطني، فإن باريس سان جيرمان مختلف، مازلت مصمما على إعادة كافة الألقاب إلى العاصمة".

وعن السخرية التي تعرّض لها من بعض لاعبي الأرجنتين بعد نهائي المونديال، خصوصاً الحارس إيميليانو مارتينيس، قال بطل مونديال 2018 مع فرنسا: "الاحتفالات، ليست مشكلتي، لا أهدر طاقتي على مثل هذه الأشياء السخيفة، الأهم بالنسبة لي هو تقديم كل شيء لفريقي، وسننتظر عودة ليو (ميسي) للاستمرار في التسجيل والفوز في المباريات".

وأكّد هداف المونديال بثماني محاولات ناجحة وحامل الكرة الفضية وراء ميسي المتوج للمرة الاولى في مسيرته الزاخرة "تناقشت مع (ميسي) بعد المباراة وهنأته. كان هدف حياة بأكملها بالنسبة اليه، وبالنسبة لي أيضاً لكني أخفقت، لذا يجب أن تحافظ دوماً على صورة جيدة".

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، د ب ا)