مبابي: لن "أهضم ابد" خسارة نهائي كأس العالم في قطر

قال النجم الفرنسي كيليان مبابي إنه لن يتجاوز أبداً خسارة بلاده نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، رغم تسجيله ثلاثية (هاتريك) للمنتخب الأزرق، وأكد أنه سيركز عمله مع فريقه في الوقت الحالي.
وسجل مبابي هدف فوز متأخر لفريقه باريس سان جيرمان في الوقت القاتل أمام ستراسبورغ (2-1) في المرحلة 16 من الدوري الفرنسي في مباراة شهدت طرد البرازيلي نيمار بعد ساعة من اللعب.
أضاف النجم الفرنسي: "أعتقد اني لن أهضمها ابداً.. كما قلت لزملائي، لا سبب كي يدفع النادي سبب إخفاق المنتخب، هما حالتان مختلفتان".
وأقر هداف مونديال قطر أنه أمضى "ساعتين عصيبتين" بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام الأرجنتين في 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري على استاد لوسيل، حيث سجل ثلاثية بينها ركلتا جزاء لم تجنب فرنسا الخسارة بركلات الترجيح 2-4 أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي زميله في سان جيرمان.
ومن نقطة الجزاء، سجل مبابي الأربعاء أيضاً، لكن هذه المرة كان هدف الفوز لسان جرمان متصدر الدوري المملوك قطرياً. وقال مبابي خلال لقاء من منطقة المقابلات المختلطة: "من الجيد أن تعيد الوصل مع الانتصارات، أن ترتبط بالنادي، المشجعين، الزملاء"، وتابع: "حاولت أن أدفع فريقي، ونأمل أن نواصل موسمنا دون هزيمة، إنها كأس العالم، النادي ليس له أي شأن بهذا الأمر".
وكات العودة السريعة لابن الرابعة والعشرين مفاجئة إلى تمارين سان جيرمان بعد النهائي التاريخي للمونديال "تحدثنا قبل النهائي، وقلت للمدرب (كريستوف غالتييه) اني سأعود، بصرف الظر عن النتيجة، لأني كنت بحال جيدة واريد متابعة اللعب. تنتظرنا مبارتان صعبتان".
وتعهد مبابي بمواصلة الإلتزام ناحية فريقه ومنتخب بلاده، قائلاً: "هذه الرسالة بسيطة، إنها تظهر أنه بصرف النظر عما يحدث مع المنتخب الوطني، فإن باريس سان جيرمان مختلف، مازلت مصمما على إعادة كافة الألقاب إلى العاصمة".
وعن السخرية التي تعرّض لها من بعض لاعبي الأرجنتين بعد نهائي المونديال، خصوصاً الحارس إيميليانو مارتينيس، قال بطل مونديال 2018 مع فرنسا: "الاحتفالات، ليست مشكلتي، لا أهدر طاقتي على مثل هذه الأشياء السخيفة، الأهم بالنسبة لي هو تقديم كل شيء لفريقي، وسننتظر عودة ليو (ميسي) للاستمرار في التسجيل والفوز في المباريات".
وأكّد هداف المونديال بثماني محاولات ناجحة وحامل الكرة الفضية وراء ميسي المتوج للمرة الاولى في مسيرته الزاخرة "تناقشت مع (ميسي) بعد المباراة وهنأته. كان هدف حياة بأكملها بالنسبة اليه، وبالنسبة لي أيضاً لكني أخفقت، لذا يجب أن تحافظ دوماً على صورة جيدة".
ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، د ب ا)
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
بعد غياب طويل عن التتويج
أول لقب كأس عالم لميسي بعد أن غابت الأرجنتين عن التتويج به لـ 36 عاما. وبعد التتويج باللقب قال ليونيل ميسي إنه لا يصدق أن منتخب بلاده لكرة القدم أنهى فترة انتظاره الطويلة للتتويج ببطولة كأس العالم وذلك بعد الفوز المثير على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022. حيث سبق للأرجنتين أن خسرت في تلك الفترة المباراة النهائية مرتين في نسختي 1990 و2014.
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
دموع الهزيمة المريرة
شارك ميسي في خمس بطولات لكأس العالم خلال مسيرته وكان قريبا جداً من التتويج بالكأس المنشودة في نهائيات البرازيل عام 2014 لكن فريقه خسر النهائي أمام المنتخب الألماني بهدف في الدقائق الأخيرة، حيث ذرف دموع الهزيمة بعد أن تحطم حلم الطفولة في أن يرفع الكأس الذهبية بطلاً على العالم.
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
الحلم الذي أصبح حقيقة
ليونيل ميسي هو أول لاعب في التاريخ يتوج بجائزة أفضل لاعب في المونديال مرتين، حيث توج بها في بطولتي 2014 و2022. وفي المرة الأولى التي أرتقى بها المنصة لنيل الجائزة بقيت عيناه تصبوان نحو الكأس المنشودة. التي رفعها بعد ثمانية أعوام من ذلك رفعها بطلاً في قطر ليصبح أول لاعب يخسرها قائداً للفريق ليعود للتتويج بها لاحقاً.
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
الأكثر خوضاً للمباريات في نهائيات كأس العالم
بمجرد دخوله إلى مباراة نهائي قطر أمام فرنسا الأحد حطم ميسي رقماً قياسياً مزيحاً النجم الألماني السابق لوتار ماتيوس، إذ بات اللاعب الأكثر خوضاً لمباريات في نهائيات كأس العالم بـ 26 مباراة. وكان ماتيوس قد خاض مبارياته الـ25 في نهائيات 1982 و1986 و1990 و1994 و1998.
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
المشاركة في خمس نسخ من كأس العالم
وبمشاركته أصلاً في نهائيات مونديال قطر، وصل ميسي إلى رقم قياسي آخر متمثل بعدد كؤوس العالم التي خاضها (5)، على غرار غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودع البطولة من ربع النهائي، وماتيوس أيضاً.
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
قائد فريقه في النهائيات
وانفرد ميسي الأحد أيضاً بالرقم القياسي لعدد المباريات في النهائيات التي خاضها كقائد بـ 19 مباراة، متفوقاً على المكسيكي رافايل ماركيس (18)، يليهما مواطنه الأسطورة دييغو مارادونا بـ 16.
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
من المجموعات حتى المباراة النهائية
بهدفه الأول في الشباك الفرنسية بات أول لاعب في التاريخ يسجل في دور المجموعات ودور الثمانية وربع النهائي ونصف النهائي ونهائي البطولة ذاتها، وهو رقم لم يسبقه إليه أي لاعب آخر.
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
الأكثر خوضاً للدقائق
أضاف "البرغوث" رقماً قياسياً آخر الأحد كأكثر لاعب خوضاً للدقائق في المونديال بعدما رفعه الى 2314، متقدماً على الإيطالي باولو مالديني (2217 دقيقة).
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
تمريرات حاسمة
كما بات ميسي اللاعب الوحيد الذي قام بتمريرات حاسمة في كل من النسخ الخمس التي شارك فيها، ويأتي من بعده بيليه والبولندي غرزيغورز لاتو ومواطنه دييغو مارادونا والإنكليزي ديفيد بيكهام الذي صنعوا الأهداف في ثلاث نسخ مختلفة.
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
يعادل ميروسلاف كلوزه
وأنفرد ميسي بإنجاز آخر فهو اللاعب الوحيد الذي سجل في كأس العالم وهو في سن المراهقة والعشرينيات من عمره والثلاثينيات، حقق ميسي حتى الآن 17 انتصاراً، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم ميروسلاف كلوزه.
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
رقم قياسي للأرجنتين
الفوز باللقب كتب لبلاد الأرجنتين رقماً قياسياً، فقد باتت أول بلد أول منتخب في التاريخ حامل لقب كوبا أمريكا يتوج بكأس العالم، بعد أن توجت في بطولة كوبا أمريكا 2021 وكان اللقب الأول لميسي في البطولة.
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
المدرب الأصغر منذ مينوتي
أما المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني فقد بات أصغر مدرب يحرز كأس العالم بعمر 44 عاما و216 يوماً منذ مواطنه مينوتي مع الأرجنتين حين توج بكأس العالم عام 1978 بعمر 40 عاماً.
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
ثالث مدرب
كما بات سكالوني أيضاً ثالث مدرب في التاريخ يتوج ببطولتي كوبا أمريكا وكأس العالم بعد ماريو زاغالو (مونديال 1970 وكوبا أمريكا 1997)، وكارلوس ألبرتو بيريرا (مونديال 1994 وكوبا أمريكا 2004).
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
التسجيل في البطولات الكبرى
ليونيل ميسي أكثر لاعب من أمريكا الجنوبية يسجل أهداف في البطولات الكبرى بـ 26 هدفا (13 منها في كأس العالم، و13 أخرى في كوبا أمريكا)، بعدما كسر رقم الظاهرة البرازيلي رونالدو 25 هدفاً (15 في كأس العالم، 10 في كوبا أمريكا).
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
المجد الأبدي لميسي
تصدر عنوان "المجد الأبدي لميسي" الصحافة الأرجنتينية، ما يعكس الشعور العام السائد في الأرجنتين التي انتظرت قرابة عشرين عاماً أن ينجح نجمها في رفع الكأس الوحيدة الغائبة عن خزائنه، والانضمام الى الأسطورة الراحل دييغو مارادونا الذي منح البلاد لقبها الثاني عام 1986.
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
من الجنون ما حدث
بعد فوزه باللقب قال ميسي: "من الجنون أن ذلك حدث، لكنه مذهل. إنه لأمر مدهش أن تنتهي بهذه الطريقة. لقد قلت سابقًا إن الله سوف يمنحني هذا اللقب، لا أعرف لماذا ولكني شعرت أنها ستكون هذه المرة". واستبعد ميسي إمكانية إعتزال اللعب الدولي بعد تتويجه بلقب كأس العالم. وأوضح: "أريد أن أخوض بعض المباريات الأخرى كبطل العالم".
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
تهنئة من بيليه
هنأ الأسطورة البرازيلي بيليه ميسي وواسى مبابي بعد نهائي مونديال 2022. وكتب بيليه عبر منصة إنستغرام: "تهانينا للأرجنتين، دييجو يبتسم الآن". وأبدى النجم البالغ من العمر 82 عاما تعاطفه مع كيليان مبابي، والذي خسر اللقب رغم تسجيله هدفين من ضربة جزاء وسجل هدفا آخر ليصبح ثاني لاعب يسجل هاتريك في تاريخ المباريات النهائية بكأس العالم منذ النجم الإنجليزي السابق جيف هيرست عام 1966.