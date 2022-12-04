مبابي: "كأس العالم هي هوس بالنسبة لي ومسابقة أحلامي"

بعد تسجيله ثنائية ساهمت بتخطي منتخبه بولندا 3-1 في ثمن نهائي مونديال قطر 2022 ، قال المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الأحد (الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2022) إنه يحلم بالتتويج مرة ثانية في كأس العالم لكرة القدم.
وأكد مبابي ، الذي اكتشفه العالم قبل أربع سنوات ونصف عندما قاد فرنسا إلى لقبها العالمي الثاني في روسيا 2018 بتسجيله أربعة أهداف، "بالطبع، كأس العالم هذه هي هوس بالنسبة لي، هي مسابقة أحلامي".
وتابع نجم باريس سان جرمان الذي أصبح بعمر 23 عاماً و349 يوماً أصغر لاعب يسجل خمسة أهداف في الأدوار الإقصائية من كأس العالم، منذ الأسطورة البرازيلية بيليه عام 1958 (17 عاماً و249 يوماً) "بنيت موسمي حول هذه البطولة وأن أكون جاهزاً لها بدنياً ونفسياً".
وأردف مبابي الذي انفرد بصدارة ترتيب هدافي البطولة (5)، رافعاً رصيده إلى 9 أهداف في 11 مباراة في الحدث العالمي، "أردت القدوم إلى هنا جاهزاً، لكننا لا نزال بعيدين جداً عن الهدف الذي رسمناه ورسمته أنا".
وحده جوست فونتين يملك رصيداً أفضل من مبابي في كأس العالم بين اللاعبين الفرنسيين، بعد تسجيله 13 هدفاً في نسخة 1958.
وبحال تتويجها مرة ثانية توالياً، ستكون فرنسا أول من يحقق هذا الإنجاز منذ البرازيل في 1958 و1962.
وتابع لاعب موناكو السابق الذي مرّر كرة حاسمة أيضا لأوليفييه جيرو مسجّل الهدف الأول "هدفي الوحيد هو الفوز بكأس العالم، ما يعني الآن أن نتخطى ربع النهائي". وأضاف "هذا ما أحلم به. لم آت إلى هنا كي أحرز الكرة الذهبية (لأفضل لاعب في البطولة). لست هنا لأجل ذلك. أنا هنا للفوز ومساعدة منتخب فرنسا".
وكان مبابي، الذي اختير أفضل لاعب في أول مباراتين لفرنسا ضد أستراليا والدنمارك، قد تهرّب من المقابلات الإعلامية، معرّضاً اتحاد بلاده لغرامة من قبل الاتحاد الدولي (فيفا)، لكن هذه المرّة قرّر الظهور.
وقال "تساءل كثيرون عن عدم ظهوري، لكن لا شيء لدي شخصياَ ضد الصحافيين. أردت فقط التركيز على بطولتي، وعندما أرغب بالتركيز أحتاج الى جهوزية بنسبة 100%، لا يمكنني خسارة طاقتي على أمور أخرى". و"لهذا السبب لم أتحدث من قبل. عرفت أن الاتحاد سيتعرض لغرامة، لكني وعدت بأن أدفعها شخصياً".
ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب)
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