مبابي سيرتدي القناع في مباراة ودية لتجربته قبيل لقاء بولندا

مدرب فرنسا لكرة القدم ديشان يؤكد أن قرار عدم مشاركة مبابي كان الأفضل في اللقاء أمام منتخب هولندا. ومدرب الطواحين كومان يشكك في قرار "الفار" بعد إلغاء هدف. وصحيفة "لو فيغارو تتساءل: "هل كان ديشان أكثر حذرا أمام هولندا؟"

قال ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، إنه لم يكن يكذب عندما قال إن نجم الفريق وقائده كيليان مبابي كان جاهزا لخوض مباراة المنتخب الهولندي التي انتهت بالتعادل السلبي أمس الجمعة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" وفي النهاية، ظل مبابي جالسا على مقاعد البدلاء في أول مباراة تنتهي بالتعادل السلبي في البطولة بعدما أصيب بكسر في الأنف في المباراة التي فاز فيها المنتخب الفرنسي بهدف نظيف على نظيره النمساوي في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

أصيب مبابي بكسر في الأنف في المباراة التي فاز فيها المنتخب الفرنسي بهدف نظيف على نظيره النمساوي في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة. صورة من: Alessandra Tarantino/AP/picture alliance

وقال ديشان للصحفيين في لايبزيغ : " لو كانت مباراة مصيرية، ربما كنت سأفكر بقوة في الأمر". وأضاف : "به كدمات. بعد كل ما حدث، اعتقدت إنه كان القرار الأفضل". ويتوقع أن يعود مبابي ( 25 عاما) وهو يرتدي قناعا واقيا، للمشاركة في المباراة الأخيرة للمنتخب الفرنسي بدور المجموعات أمام نظيره البولندي، حيث لم يحسم بعد تأهل الفريق لدور الـ16 . وبالطبع سوف يؤثر إهدار المنتخب الفرنسي الكثير من فرص تسجيل أهداف في غياب نجم الفريق على قرارات ديشان.

وسجل المنتخب الفرنسي ، وصيف كأس العالم، هدفا واحدا فقط حتى الآن، وكان من نيران صديقة في مرمى المنتخب النمساوي. وكتبت صحيفة "ليكيب" :"المنتخب الفرنسي لم يتأهل"، فيما تساءلت "لو فيغارو :"هل كان ديديه ديشان أكثر حذرا أمام هولندا؟" وفي ظل امتلاك المنتخب الفرنسي العديد من المواهب الهجومية، مثل أنطوان جريزمان وماركوس تورام وعثمان ديمبلي وأوليفيه جيرو وكينجلسي كومان، فبالتالي، يمكن للفريق أن يزعج أي فريق حتى في ظل غياب قائده.

مبابي بالقناع خلال تدريبات المنتخب قبيل لقاء هولندا صورة من: Jan Woitas/dpa/picture-alliance

ولكن التقارير الإعلامية أشارت إلى أن مبابي سوف يشارك في مباراة ودية مع فريق بادربورن للشباب بالمعسكر الأحد (23 حزيران/ يونيو 2024) لتجربة القناع، قبل مواجهة منتخب بولندا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وكان من الممكن أن يتلقى المنتخب الفرنسي، وصيف بطل العالم، الخسارة، لو لم يتم إلغاء هدف تشافي سيمونز بسبب التسلل. وكان دينزل دومفريس في موقف تسلل وتم اعتباره أنه تدخل في الكرة ومنع مايك ماينان، حارس مرمى المنتخب الفرنسي، من الانقضاض عليها. ولكن رونالد كومان، مدرب هولندا ، يعتقد أن ماينان لم يتأثر بتداخل دومفريس وأنه لم يكن ليتمكن من التصدي للكرة.

وقال كومان :"شخصيا، اعتقد أنه كان من المفترض أن يتم احتساب الهدف". وقال :"كان دومفريس في وضع تسلل، ولكنه لم يمنع الحارس من الانقضاض على الكرة. لهذا السبب الهدف شرعي". وأضاف :"هل يحتاج المرء خمس دقائق لمراجعة هذا؟ لا أفهم. مرة أخرى، لم يمنع الحارس".

ع.خ / (د ب ا)