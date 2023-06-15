مبابي: باريس "خياري الوحيد" الآن ولا تأثير لماكرون على خياراتي

قال المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يؤثر على خياراته، وذلك بعدما فقد مهاجم باريس سان جرمان أعصابه اليوم الخميس (15 يونيو/ حزيران 2023) عندما سئل عن مستقبله مع بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي.



وأرسل مبابي خطابا إلى باريس سان جرمان يقول فيه إنه لا ينوي تمديد عقده الذي ينتهي في 2024 لكنه أوضح لاحقا أنه لم يطلب من النادي الفرنسي السماح له بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

وحين ربطت تكهنات مبابي باحتمال الرحيل عن باريس سان جرمان في 2021، حثه ماكرون وقتها على البقاء مع العملاق الفرنسي ومواصلة اللعب في دوري الدرجة الأولى.

"ما هو تأثير الرئيس على مسيرتي؟"

وقالت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق هذا الأسبوع إن ماكرون سيضغط من أجل بقاء مبابي لكن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما كرر موقفه من أن خطته كانت البقاء مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل.

وقال مبابيللصحفيين، قبل مواجهة جبل طارق (تقام غدا الجمعة) ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024، "ما هو تأثير الرئيس على مسيرتي اليوم في 2023؟ لا شيء. يريدني أن أبقى في باريس، وهدفي هو البقاء. نحن على نفس الموجة".

وتابع مبابي: "هل سأغادر باريس سان جرمان؟ لقد أجبت بالفعل، لقد قلت إن هدفي هو البقاء في باريس سان جرمان، وهذا خياري الوحيد في الوقت الحالي. أنا مستعد للعودة عندما تبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد".

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وأوضح الدولي الفرنسي بطل العالم 2018 ووصيف 2022 عن الرسالة التي بُعثت إلى مسؤولي النادي الباريسي "لم أكن أعتقد أن أي رسالة يمكن أن تقتل أو تسيء إلى أي شخص".

وسُئل مبابيأيضاً عن رد فعل سان جرمان الذي يقول الآن إنه جاهز لبيعه في الصيف إذا واصل رغبته في عدم تمديد عقده، فقال "لا، ليس هناك ما يصدمني".



التخلي عن مبابي أم عن ملايين طائلة؟

ويواجه باريس سان جرمان معضلة بالسماح لمبابي باستكمال العام الأخير من عقده وفقدان 180 مليون يورو (196.94 مليون دولار) أنفقها النادي في 2017 للتعاقد مع المهاجم من موناكو.

وتصدر مبابي هدافي الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الماضية. وقال "لقد اعتدت على ذلك منذ أن كنت صغيرا جدا. أفكر في مباراة الغد. هذا هو قلقي الوحيد". "ما يحدث خارج الملعب هو أمر ثانوي. لقد تمكنت دائما من القيام بالأمرين. أريد أن أظهر غدا أنني لاعب رائع".

وساند ديدييه ديشان مدرب فرنسا مبابي الذي اختير قائدا للفريق في مارس/ آذار. وقال ديشان "نناقش الكثير من الأشياء مع كيليان، إنه قائد الفريق ... إنه ملتزم تجاه المجموعة. دائما ما يكون في دائرة الضوء خاصة في الفترة الأخيرة لكن هذه الأمور لا تؤثر عليه ولا على المجموعة".



ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب)