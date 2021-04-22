 مبابي: القول بأن حلمي اللعب للريال فيه عدم احترام لباريس سان جيرمان | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 25.05.2022

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رياضة

مبابي: القول بأن حلمي اللعب للريال فيه عدم احترام لباريس سان جيرمان

قرار كيليان مبابي بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان في اللحظات الأخيرة بالرغم من أن الكثيرين كانوا ينتظرون توقيعه لريال مدريد مازال يثير الكثير من ردود الفعل. فكيف رد مبابي على ادعاءات أن المال كان حاسما في هذا القرار؟

مبابي جدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025

مبابي جدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025

بينما كان جل المتتبعين في عالم كرة القدم يتوقعون انتقال الدولي الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني، فاجأ مبابي الجميع وقام بتجديد عقده مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025.

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هذه الخطوة خلفت استياء لدى جمهور النادي الملكي الذين عبر الكثير منهم عن عدم رغبتهم في رؤية مبابي بقميص ريال مدريد مستقبلا كما أن هناك إشاعات تقول بأن حتى الرئيس فلورينتو بريس وأعضاء إدارة ريال مدريد لن يتيحوا مستقبلا فرصة جديدة لمبابي للانتقال للفريق الملكي.

لكن الوضع مختلف بالنسبة للاعب ذاته، فمبابي نفسه لم يغلق الباب تماما على فكرة اللعب مستقبلا بألوان ريال مدريد، وقال بهذا الخصوص في مقابلة مع قناة بي بي سي البريطانية "لم يغلق الأمر للأبد..أنا فقط وقعت عقدا لثلاثة مواسم ولا نعلم ما سيحدث في المستقبل".

رغم ذلك يرفض مبابي التأكيد على أن اللعب لريال مدريد هو حلم له رغم التجديد لباريس سان جيرمان، معتبرا أن قول ذلك فيه قلة احترام لفريقه الحالي. ويوضح مبابي ذلك بالقول " أعتقد أنه من عدم الاحترام أن أقول إنه حلمي أن ألعب لريال مدريد بعد أيام قليلة من تجديد عقدي مع فريقي الحالي".

ونفى نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي أن يكون العامل المادي هو من أفشل صفقة انتقاله لريال مدريد وجعله يوقع لباريس سان جيرمان، مؤكدا على أنه لم يتحدث أبدا مع رئيس ريال مدريد حول الأمور المالية، ويوضح مبابي ذلك لقناة بي بي سي بالقول "دائما أتحدث عن كرة القدم وعن الألقاب وعن المباريات المهمة..الناس يمكنهم قول ما يرديون وأنا الجميع يعرفونني. تكلمت مع كل واحد في ريال مدريد ومع باريس سان جيرمان وهو يعلمون أنني لم أتحدث قط مع الرئيسين حول الأمورو المادية سواء مع فلورينتينو بريس ولا مع ناصر الخليفي.

 ويضيف مبابي "محامي وأمي تحدثا قليلا عن الأمور المالية أما أنا فلا. أتحدث عن الرياضة. المال يصل إلى حسابي البنكي أنظر إليه ولا أشغل بالي كثيرا بذلك. أنا هنا للفوز بالألقاب ولأظهر أنني الأفضل وأكون سعيد بذلك".

وبرر نجم هجوم باريس سان جيرمان تجديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية بجذوره في فرنسا وكشف أنه تشاور مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول مستقبله الكروي.

وذكر مبابي لصحيفة "باريس ماتش" ووسائل إعلام أخرى أن الرئيس كان يريد بقاءه في باريس، وقال مبابي إن ماكرون " يعد من بين أشخاص مختلفين أتحدث معهم عن كرة القدم" لافتا إلى أن هذا يوضح أن كرة القدم تغيرت وأصبح لها مكان مهم في المجتمع.

هـ.د

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