 ما وظيفة الكبد؟ | صحتك بين يديك | DW | 31.03.2022

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صحتك بين يديك

ما وظيفة الكبد؟

غالباً ما يلقى الكبد الانتباه فقط عندما يتوقف عن العمل بسبب المرض. يلعب الكبد دوراً كبيراً في العديد من العمليات الأساسية في الجسم، كعمل جهاز المناعة وتصفية الدم وتوازن الهرمونات وتنظيم نسبة السكر في الدم.

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