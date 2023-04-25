ما وراء سيراليون - الإفلات من براثن الفقر

يسبر الفيلم الوثائقي أغوار الحياة اليومية للأختين، حيث يعيش التوأم مع أسرتهما في فقر مدقع. إنه موسم الأمطار والمياه تغمر أغراض الأسرة المنزلية مجدداً. لم تتمكن الاختان التوأم من إقناع والدهما بمغادرة المنزل المتهالك، فهو يتمسك بالبقاء فيه على الرغم من كل شيء. تخطط هوساي وهاسي لمغادرة سيراليون بحثاً عن عمل ومستقبل أفضل في الخارج. لم تكن آراؤهما متوافقة دائماً كما هي الحال الآن. على العكس من أختها هوساي، ترتدي هاسي غطاء الرأس. لقد ربتها خالتها، وهي أكثر جرأة من أختها. خاضت هاسي تجارب سيئة، عندما حاولت السفر إلى الخارج للمرة الأولى، فعندما حملت في الكويت خارج إطار الزواج، مثل ذلك صدمة لعائلتها، لذا كان عليها العودة إلى الوطن. الأب لا يتحدث كثيراً، لكنه يدعم الآن خطط ابنتيه للهجرة، بينما تعارض والدتهما ذلك. ترافق الكاميرا الشابتين خلال عملهما في السوق ولقاءاتهما مع الوسطاء الذين يزعمون أنهم سيساعدونهما في الحصول على تأشيرات السفر. ينشأ رابط جديد ومتين بين الأختين التوأم، اللتين تعلمتا أن تسامحا وتدعما بعضهما في كل الظروف.