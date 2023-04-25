 ما وراء سيراليون - الإفلات من براثن الفقر | وثائقي | DW | 06.05.2023

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وثائقي

ما وراء سيراليون - الإفلات من براثن الفقر

قررت الأختان التوأم هوساي وهاسي مغادرة سيراليون سويةً. رغم فشل أول محاولة لهوساي، إلا أن الأختين عازمتان على إعادة المحاولة مرة أخرى. إنهما تريدان كسب المال وجلب والديهما وابنة هوساي أيضاً للعيش معهما.

يسبر الفيلم الوثائقي أغوار الحياة اليومية للأختين، حيث يعيش التوأم مع أسرتهما في فقر مدقع. إنه موسم الأمطار والمياه تغمر أغراض الأسرة المنزلية مجدداً. لم تتمكن الاختان التوأم من إقناع والدهما بمغادرة المنزل المتهالك، فهو يتمسك بالبقاء فيه على الرغم من كل شيء. تخطط هوساي وهاسي لمغادرة سيراليون بحثاً عن عمل ومستقبل أفضل في الخارج. لم تكن آراؤهما متوافقة دائماً كما هي الحال الآن. على العكس من أختها هوساي، ترتدي هاسي غطاء الرأس. لقد ربتها خالتها، وهي أكثر جرأة من أختها. خاضت هاسي تجارب سيئة، عندما حاولت السفر إلى الخارج للمرة الأولى، فعندما حملت في الكويت خارج إطار الزواج، مثل ذلك صدمة لعائلتها، لذا كان عليها العودة إلى الوطن. الأب لا يتحدث كثيراً، لكنه يدعم الآن خطط ابنتيه للهجرة، بينما تعارض والدتهما ذلك. ترافق الكاميرا الشابتين خلال عملهما في السوق ولقاءاتهما مع الوسطاء الذين يزعمون أنهم سيساعدونهما في الحصول على تأشيرات السفر. ينشأ رابط جديد ومتين بين الأختين التوأم، اللتين تعلمتا أن تسامحا وتدعما بعضهما في كل الظروف.

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Sendung: Dokumentation Indien - Ein Chance für Töchter Sendedatum: 16.01.2022 Thema: Eine indische Hebamme kämpft dafür, dass weibliche Babys nicht abgetrieben werden Beschreibung: Die Hebamme Neelam Bala kämpft gegen die in Indien vorherrschende kulturelle Präferenz für männliche Babys. Dass eine Gesellschaft ohne Frauen keine Zukunft hat, zeigt das sogenannte Dorf der Männer. Hier wurde seit dreißig Jahren kein Mädchen mehr geboren. Fotograf: ©tvf (Stills aus einer tvf-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation Schlagwörter: Indien, Abreibung, Mädchen, Gesellschaft ohne Frauen, Gewalt, Dokumentation

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