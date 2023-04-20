ما وراء العناوين - تحديات الصحافة الاستقصائية

بعد عامين من الكشف عن "أوراق بنما" يواجه الصحفيون تحديات جديدة: الاغتيال السياسي للصحفية المالطية دافني كاروانا غاليزيا وتاجر أسلحة غامض على صلة ببرنامج الصواريخ النووية الإيراني. لكن الأحداث اتخذت منعطفاً أسوأ عندما تم تسريب مقطع فيديو سري لهما في ربيع عام 2019، حمل في طياته مؤشرات قوية على تورط محتمل لنائب المستشار النمساوي هانس كريستيان شتراخه، وكاد أن يؤدي إلى إسقاط الحكومة النمساوية. نجح المخرج دانيال صقر في توثيق المقاربة المعقدة وخطوات عمل الصحفيين بشفافية، حتى نشر فيديو إيبيزا، حيث تخضع مادة الفيديو في هذا السياق إلى فحص دقيق للتأكد من صحتها ودراسة التبعات القانونية لنشره، وقبل هذا وذلك البحث عن أصل الفيديو. من خلال ذلك يظهر بجلاء الأثر التأثير الكبير لمسألة المصداقية ودور وسائل الإعلام في المجتمعات الديمقراطية، على العمل اليومي لمحرري الصحف. يسمح الفيلم بإلقاء نظرة حصرية على مراحل العمل، التي تتم عادة في إطار من السرية التامة.