ما هي وجهة كوتينيو بعد إغلاق برشلونة باب العودة أمامه!

رغم أن فيليبي كوتينيو يمتلك إمكانيات كروية كبيرة تمكنه من تغيير كفة المباراة في أي لحظة، إلاّ أن برشلونة أوصد باب عودة اللاعب إلى الفريق مستقبلاً، بعد انتهاء فترة إعارته إلى الفريق الألماني بايرن ميونيخ نهاية الموسم الحالي.

فقد ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن إدارة برشلونة لا ترى أن هناك مستقبلاً لفيليبي كوتينيو مع الفريق، وأضافت أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيكون ربما الوجهة القادمة للدولي البرازيلي الموهوب.

وأفادت "ذا صن" أنه في حال عدم تفعيل بايرن ميونيخ لبند يسمح له بضم فيليبي كوتينيو بصفة نهائية مقابل 105 مليون جنيه استرليني، فإن النادي الكتالوني سيبيع كوتينيو إلى الفريق الذي يقدم أفضل عرض، وأضاف أن فريقاً من "البريميرليغ" سيظفر على الأرجح بخدمات اللاعب.

وكان فيليبي كوتينيو (27 عاماً) قد تألق بشكل لافت للغاية أثناء حمله قميص ليفربول الإنجليزي، بيد أن النجم البرازيلي أصر على الانتقال إلى برشلونة من أجل تحقيق حلمه باللعب في الدوري الإسباني لكرة القدم. ولم ينجح كوتينيو في تقديم الأداء المنتظر منه، حيث فشل في فرض اسمه بقوة في تشكيلة "البلوغرانا" وجلس طويلاً على دكة البدلاء. بالإضافة إلى معاناته من الإصابة، التي أبعدته كثر من مرة عن الملعب.

ويتألق كوتينيو حالياً برفقة بايرن ميونيخ، إذ أصبح الدولي البرازيلي في وقت وجيز للغاية أساسيا في تشكيلة المدرب نيكو كوفاتش، فيما لم يحدد النادي البافاري موقفه النهائي بعد بخصوص ضم كوتينيو بصفة نهائية من عدمه، حسب أكثر من تقرير صحفي.

ر.م/ ع.ج