ما هي مهمة "دارت" الحقيقية؟

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سؤال المشاهدين وصلنا من أحد اصدقاء البرنامج في المكسيك وفيه يسأل عن مهمة "دارت" في تغيير مسار الكويكبات.
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وفاة آخر رائد فضاء من طاقم أول رحلة فضائية مأهولة من سلسلة أبولو التي دارت حول الأرض لمدة 11 يوما عام 1968. وتوفي والتر كانينغهام في هيوستن عن عمر يناهز 90 عاما.
بعد نحو شهر في الفضاء وإتمام رحلتها حول القمر، هبطت كبسولة "أوريون" غير المأهولة قبالة ساحل المكسيك، لتختتم المهمة الأولى لبرنامج أرتميس الاستكشافي بعد 50 عاما من آخر هبوط لمهمة أبولو على سطح القمر.
في تطور لافت، بدأت وكالة الفضاء الأميريكية "ناسا" مهمة غير مسبوقة عبر إطلاق مركبة فضائية لتصطدم بأحد الكويكبات. الخطوة "التاريخية" تهدف لتجنب الأرض خطر ارتطام جسم فضائي بها.
"سبايس إيكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك تحتفل بعودة كبسولة الفضاء "كرو دراغون إنديفور" إلى كوكب الأرض، بعد أن أمضى الطاقم المكون من أربعة رواد، ستة أشهر في الفضاء. الرواد الـ4 اضطروا للبس حفاظات بسبب تعطل الحمامات.
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