 ما هي مهمة "دارت" الحقيقية؟ | المستقبل الآن | DW | 05.03.2023

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المستقبل الآن

ما هي مهمة "دارت" الحقيقية؟

سؤال المشاهدين وصلنا من أحد اصدقاء البرنامج في المكسيك وفيه يسأل عن مهمة "دارت" في تغيير مسار الكويكبات.

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