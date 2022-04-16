ما هي لعبة المحيبس أو إخفاء الخاتم التي يمارسها العراقيون في شهر رمضان فقط؟

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لعبة المحيبس أو إخفاء الخاتم...لعبة لها قواعد مسلية، يعشقها العراقيون ويمارسونها في شهر رمضان فقط.
فكيف تلعب هذه اللعبة؟ وما هو تاريخها؟ ولماذا خصصها العراقيون لشهر رمضان؟
من جديد تحاكم ألمانيا، امرأة ألمانية بتهمة استعباد شابة إيزيدية. وبدأت في كوبلنز محاكمة "نادين ك." التي جعلت هي وزوجها من امرأة إيزيدية عبدة لهما. وكان الزوج يقوم باغتصاب وضرب الشابة الأيزيدية بانتظام بعلم زوجته.
بعد سنوات من دحر تنظيم "داعش" في العراق، لا يزال الكثير من ضحاياه في عداد المفقودين. ربما دفنوا في مقابر جماعية خلفها التنظيم. لكن منتقدين يقولون إن عمليات البحث عن الجثث بطيئة للغاية، فربما يخضع ذلك لحسابات سياسية.
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