ما هي لعبة المحيبس أو إخفاء الخاتم التي يمارسها العراقيون في شهر رمضان فقط؟

العراق.. هل تطال الطائفية ضحايا "داعش" في المقابر الجماعية؟

بعد سنوات من دحر تنظيم "داعش" في العراق، لا يزال الكثير من ضحاياه في عداد المفقودين. ربما دفنوا في مقابر جماعية خلفها التنظيم. لكن منتقدين يقولون إن عمليات البحث عن الجثث بطيئة للغاية، فربما يخضع ذلك لحسابات سياسية.