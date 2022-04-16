 ما هي لعبة المحيبس أو إخفاء الخاتم التي يمارسها العراقيون في شهر رمضان فقط؟ | DW الأخبار | DW | 14.04.2023

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ما هي لعبة المحيبس أو إخفاء الخاتم التي يمارسها العراقيون في شهر رمضان فقط؟

لعبة المحيبس أو إخفاء الخاتم...لعبة لها قواعد مسلية، يعشقها العراقيون ويمارسونها في شهر رمضان فقط. فكيف تلعب هذه اللعبة؟ وما هو تاريخها؟ ولماذا خصصها العراقيون لشهر رمضان؟

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