 ما هي قراراتكم لعام 2023؟ | يوروماكس | DW | 06.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

يوروماكس

ما هي قراراتكم لعام 2023؟

اتباع نظام غذائي صحي أم ممارسة الرياضة أم القيام بأنشطة مع الأسرة والأصدقاء؟ عادة ما تكون السنة الجديدة فرصة لاتخاذ قرارات جديدة. فما هي قراراتكم لعام 2023؟

DW Euromaxx Zuschaueraktion Vorsatz arabisch

بالنسبة للعديد من الأشخاص يعد العام الجديد سببا جيدا للقيام بمهام جديدة، والتخلص من عادات قديمة أو ببساطة تنفيذ أشياء تم التخطيط لها لفترة طويلة مثل المزيد من الحركة أو اتباع نمط حياة صحي. لكن هناك أيضا قرارات أخرى تحتل مراكز متقدمة لدى البعض مع بداية العام الجديد وهي تعلم لغة جديدة أو قراءة المزيد من الكتب أو اتباع أسلوب حياة أكثر استدامة.

ونحن نريد أن نعرف منكم:

هل قمتم باتخاذ قرارات لعام 2023؟ وفي حال قمتم بذلك، ترى ما هي تلك القرارات؟

تلك هي قراراتي لعام 2023

شاركوا معنا! وسنقوم باختيار الفائز بالقرعة. الجائزة سترة وحقيبة قطنية أنيقة من مجموعة دي دبليو بعنوان "أنسينسورد كوليكشن" من أجل حرية التعبير حول العالم. ستجدون مع كل قطعة ملابس إرشادات حول كيفية استقبال الوسائط المحظورة في جميع أنحاء العالم.

آخر موعد للمشاركة هو 27.01.2023 الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي الموحد. حظا سعيدا!

مواضيع ذات صلة

Geldscheine auf Heizung, Symbolfoto Heizkosten

الإفراط في توفير التدفئة في الشتاء.. قرار قد يجعلك تندم في الربيع! 31.12.2022

الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة والغاز هذا العام في ألمانيا، جعل كثيرين يحدون من استخدام التدفئة بمنازلهم والإكتفاء بتدفئة غرفة واحدة. خطوة حذرت منها جمعيات الإسكان والمسأجرين بشدة. والسبب مشكلة العفن في الربيع!

Zwei schwedische Flaggen und die Europaflagge flattern vor dem schwedischen Reichstagsgebäude (Riksdagshuset) in Stockholm im Wind. Schweden gehört seit 1995 zur Europäischen Union und hat im Mai 2022 nach dem russischen Überfall auf die Ukraine die Nato-Mitgliedschaft beantragt. (30.06.2022)

السويد تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط "تحديات تاريخية" 01.01.2023

تتولى السويد رئاسة الاتحاد الأوروبي ما يمنحها دورا رئيسيا في القيادة والوساطة في ظل تحديات عدة من أبرزها الحفاظ على وحدة التكتل وإدارة الخلاف مع واشنطن. أما أولويات ستوكهولم فهي جعل "أوروبا أكثر اخضرارا وأمانا وحرية".