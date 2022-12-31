ما هي قراراتكم لعام 2023؟

بالنسبة للعديد من الأشخاص يعد العام الجديد سببا جيدا للقيام بمهام جديدة، والتخلص من عادات قديمة أو ببساطة تنفيذ أشياء تم التخطيط لها لفترة طويلة مثل المزيد من الحركة أو اتباع نمط حياة صحي. لكن هناك أيضا قرارات أخرى تحتل مراكز متقدمة لدى البعض مع بداية العام الجديد وهي تعلم لغة جديدة أو قراءة المزيد من الكتب أو اتباع أسلوب حياة أكثر استدامة.

ونحن نريد أن نعرف منكم:

هل قمتم باتخاذ قرارات لعام 2023؟ وفي حال قمتم بذلك، ترى ما هي تلك القرارات؟

تلك هي قراراتي لعام 2023

شاركوا معنا! وسنقوم باختيار الفائز بالقرعة. الجائزة سترة وحقيبة قطنية أنيقة من مجموعة دي دبليو بعنوان "أنسينسورد كوليكشن" من أجل حرية التعبير حول العالم. ستجدون مع كل قطعة ملابس إرشادات حول كيفية استقبال الوسائط المحظورة في جميع أنحاء العالم.

آخر موعد للمشاركة هو 27.01.2023 الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي الموحد. حظا سعيدا!