ما هي صور الاختلاف بين أدمغة الإناث والذكور؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
حسب الدراسات فإن الرجال يجيدون التركيز على هدف ما، والنساء بتعدد المهام. ولكن ما رأي علم الأعصاب في ذلك؟ هذا هو سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع والذي وصلنا من كينيا.
نشاهدهم ونخشاهم في أفلام هوليود - الحديث عن السيكوباتيين.لكن حقيقة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الشخصية مختلفة على أرض الواقع، فهم يعيشون بيننا بسلام ونسبة ضئيلة منهم يرتكبون جرائم قتل.
تتدفق الأفكار في رؤوسنا طوال الوقت سواء أردنا ذلك أو لم نرد ولا يتوقف نهر الأفكار هذا حتى عندما نحاول جاهدين ألا نفكر في أي شيء.
لم يعد الأمر خيالاً علمياً تظهره الأفلام فقط، بل أصبحت إمكانية فك شيفرات الإشارات العصبية للدماغ حقيقة بعد أن طور باحثون بجامعة أمريكية نظام ذكاء اصطناعي تمكن بالفعل من القيام بهذه المهمة وتحويل الأفكار إلى نصوص مكتوبة.
هل يستطيع الإنسان إنجاز مهام متعددة بشكل متزامن؟ يبحث علماء وعالمات في التأثير الذي يحدثه قيامنا بمهام متعددة في وقت واحد على دماغنا ونفسيتنا.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول