ما هي صور الاختلاف بين أدمغة الإناث والذكور؟

تحديات العصر - هل تتحكم الأفكار في حياتنا؟

تتدفق الأفكار في رؤوسنا طوال الوقت سواء أردنا ذلك أو لم نرد ولا يتوقف نهر الأفكار هذا حتى عندما نحاول جاهدين ألا نفكر في أي شيء.