 ما هي زينة عيد الميلاد المفضلة لديك؟ | يوروماكس | DW | 02.12.2022

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يوروماكس

ما هي زينة عيد الميلاد المفضلة لديك؟

شجرة عيد الميلاد، نجمة عيد الميلاد، إكليل عيد الميلاد، الجوارب ومغارة الميلاد - بالنسبة للعديد من الأوروبيين تعتبر هذه الأشياء جزءا من العيد. سواء كانوا يحتفلون بعيد الميلاد أم لا. ما هي زينة الكريسماس المفضلة لديك؟

DW Euromaxx arabisch Zuschaueraktion Weihnachtsdeko

قبل أسابيع من عيد الميلاد نشاهد في ألمانيا زينة عيد الميلاد النموذجية في نوافذ المتاجر والأماكن العامة والمطاعم والكنائس وبالطبع في منازل العديد من الناس. أشجار التنوب المضيئة والنجوم الملونة وجوارب عيد الميلاد المعلقة وأكاليل الزهور - كل هذا يجعل كثيرون يتطلعون إلى فترة عيد الميلاد. حتى لو لم يكن لعيد الميلاد هذا الدور الكبير بالنسبة لك، فأنت تعرف زينة عيد الميلاد النموذجية بالتأكيد. أي منها تجدها أجمل؟

شاركوا معنا! وسنقوم باختيار الفائز بالقرعة. الجائزة هي نجمة عيد الميلاد المورافية، التي ترمز إلى نجمة بيت لحم. وهي نجمة تزين العديد من المنازل والشرفات خاصة في ألمانيا.

أحب زينة عيد الميلاد التالية:

حظا سعيدا.