ما هي زينة عيد الميلاد المفضلة لديك؟

قبل أسابيع من عيد الميلاد نشاهد في ألمانيا زينة عيد الميلاد النموذجية في نوافذ المتاجر والأماكن العامة والمطاعم والكنائس وبالطبع في منازل العديد من الناس. أشجار التنوب المضيئة والنجوم الملونة وجوارب عيد الميلاد المعلقة وأكاليل الزهور - كل هذا يجعل كثيرون يتطلعون إلى فترة عيد الميلاد. حتى لو لم يكن لعيد الميلاد هذا الدور الكبير بالنسبة لك، فأنت تعرف زينة عيد الميلاد النموذجية بالتأكيد. أي منها تجدها أجمل؟

شاركوا معنا! وسنقوم باختيار الفائز بالقرعة. الجائزة هي نجمة عيد الميلاد المورافية، التي ترمز إلى نجمة بيت لحم. وهي نجمة تزين العديد من المنازل والشرفات خاصة في ألمانيا.

أحب زينة عيد الميلاد التالية:

حظا سعيدا.