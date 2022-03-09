ما هي زهرتك المفضلة؟

يبتهج الناس في أوروبا بحلول الربيع بعد شتاء طويل. ساعات النهار تصبح أطول وترتفع درجات الحرارة وتكسو الطبيعة حياة جديدة. تتفتح الأزهار الأولى مع بواكير الربيع بعد طول انتظار وتتحول المساحات إلى مناظر طبيعية مزهرة وملونة. يوجد حوالي 250.000 نوع من الزهور حول العالم، ونحن نود أن نعرف منك أي زهرة تفضل.

شاركوا معنا! وسنقوم باختيار الفائز بالقرعة. والجائزة هي سترة قطنية أنيقة من مجموعة دي دبليو بعنوان "أنسينسورد كوليكشن" من أجل حرية التعبير حول العالم. دي دبليو تعاونت في تصميم المجموعة مع المصمم البرليني "ماركو سكايانو".

المزيد من المعلومات حول مجموعة دي دبليو بعنوان "أنسينسورد كوليكشن" تجدونها بثماني لغات على موقعنا: uncensored.dw.com

كل قطعة ملابس من المجموعة مصنوعة من قطن عضوي 100 %، وتحمل رسالة هامة وهي حرية التعبير. سوف تجدون معها أيضا إرشادات حول كيفية استقبال الوسائط المحظورة في جميع أنحاء العالم.

ما الزهرة الأحب إليكم؟

آخر موعد للمشاركة يوم 29 أبريل 2022، الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي الموحد.

حظا سعيدا.