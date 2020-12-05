 ما هي درجة الحرارة الأمثل لغسل الملابس في الغسالة؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 24.04.2021

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منوعات

ما هي درجة الحرارة الأمثل لغسل الملابس في الغسالة؟

هل أحتاج إلى غسل الملابس في درجة حرارة 30 أو 40 أو بالأحرى 60 درجة للحصول على غسيل نظيف وخال من الجراثيم؟ درجة حرارة منخفضة تكفي لغسل الملابس في الغسالة والحصول على نتائج باهرة. كيف ذلك؟

درجة حرارة منخفضة تكفي لغسل الملابس في الغسالة والحصول على نتائج باهرة.

درجة حرارة منخفضة تكفي لغسل الملابس في الغسالة والحصول على نتائج باهرة.

تختلف الآراء على نطاق واسع عندما يتعلق الأمر بدرجة الحرارة المناسبة في الغسالة للحصول على غسيل نظيف وخال من الجراثيم. فكثيرون يحبذون غسل ملابسهم، وخاصة الداخلية منها في درجة حرارة لا تقل عن الأربعين درجة للحصول على تنظيف جيد. لكن هناك أيضا من يعتقد أن غسل الملابس أو حتى المناشف في درجة حرارة منخفضة يعطي نفس النتائج المرجوة.

مختارات

لم يعد غسيل الملابس كما كان أيام جداتنا، وذلك بفضل الغسالات الحديثة وأجهزة التجفيف. لكن التعامل مع أنواع الملابس المختلفة والكي وروائح الملابس الكريهة ما زالت تشكل عبئاً، يمكن التخلص منه ببعض النصائح.

مع انتشار مظاهر الحياة الحديثة بما فيها من أجهزة منزلية كثيرة، ارتفع استهلاك الطاقة بشكل لم يسبق له مثيل. وهنا نقدم بعض النصائح لقرائنا تساعد في توفير استهلاك الطاقة في المنازل.

هي مشكلة قد تواجه العديد منا، حين نكتشف أن الأواني المنزلية، وبعد غسلها في غسالة الأطباق، مازالت متسخة.. فما العمل؟ فيما يلي بعض الخطوات العملية للتخلص من هذه المشكلة دون خسارة الكثير من المال.

وبالفعل يمكن الحصول على غسيل نظيف وخال من الجراثيم عند الاكتفاء بغسل الملابس في درجة حرارة لا تتجاوز الـ30 درجة، حسبما نقل موقع مجلة "فرويندين" الألمانية عن خبراء. ويرجع ذلك إلى قوة مساحيق ومواد التنظيف الحديثة التي يمكنها أيضا تنظيف الملابس المتسخة أو حتى تلك التي تحمل آثار التعرق بشكل جيد في درجة حرارة منخفضة.

وحتى في حال ما كانت الملابس متسخة بشدة وبها الكثير من البقع، يمكن أيضا غسلها في الغسالة بدرجة حرارة 30 درجة والحصول على نتائج مبهرة، لكن قبل ذلك يجب معالجتها بالمواد المزيلة للبقع والأوساخ العنيدة. وغسل الملابس في درجات حرارة منخفضة له ميزة أخرى هي توفير الطاقة وبالتالي المساهمة في حماية البيئة.

ورغم مزايا غسل الغسيل في درجات حرارة منخفضة، إلا أنه لا ينبغي الاستغناء عن غسل الملابس في درجات حرارة مرتفعة مرة في كل شهر، لأن ذلك يمنع من تكاثر الجراثيم في الغسالة حسب وكالة البيئة الفدرالية الألمانية. كما أنه ينصح أيضا بضبط آلة الغسيل على درجة حرارة مرتفعة عند غسل ملابس الأشخاص المصابين بأمراض معدية أو أولئك الذي يعانون من ضعف جهاز المناعة.

ع.ش/ع.ج

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