 ما هي حقوق اللاجئين الأوكرانيين والمساعدات التي تقدم لهم؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 17.03.2022

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سياسة واقتصاد

ما هي حقوق اللاجئين الأوكرانيين والمساعدات التي تقدم لهم؟

أكثر من ثلاثة ملايين شخص فروا من أوكرانيا حتى الآن والعدد في تزايد، ووصل حوالي 160 ألف منهم إلى ألمانيا. لكن ما هي حقوق هؤلاء اللاجئين والمساعدات التي يحصلون عليها بعد تفعيل "آلية الحماية الجماعية" في الاتحاد الأوروبي؟

لاجئون أوكرانيون أمام مركز لإيواء اللاجئين في مدينة كولونيا 03.03.2022

اتفقت الدول الأوروبية على آلية استقبال وتوزيع اللاجئين من أوكرانيا ومنحهم الحماية المؤقتة وحرية العمل والتنقل

مازالت كثير من التفاصيل غير واضحة. إلا أن شيئا واحدا أكدته وزارة الداخلية الألمانية وهي أن "كل الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا بعد الـ 24 من فبراير/ شباط أو قبل وقت قصير من هذا الموعد، يمكنهم دخول ألمانيا من دون تأشيرة". هذا ينطق على المواطنين الأوكرانيين، ومع ذلك فإن مرسوما لوزارة الداخلية شمل كل اللاجئين من أوكرانيا، بغض النظر عن جنسياتهم. ما يعني أن كل اللاجئين القادمين من أوكرانيا يحق لهم البقاء في ألمانيا حتى يوم 23 مايو/ أيار 2022.

ومن أجل حصولهم على المساعدات الاجتماعية يجب على اللاجئين التقدم بطلب الحصول على تصريح إقامة على شكل "طلب حماية".

مختارات

من يحق له الحصول على "الحماية" في ألمانيا؟

في نظام اللجوء المعمول به في الاتحاد الأوروبي تقرر الدول على أساس المخاطر التي تطال كل حالة فردية على حدة. وفي إجراءات قانونية معقدة يتم تقييم الحالات الفردية. لكن بالمقابل اتفق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بداية شهر مارس/ آذار الجاري على منح الحماية لأفراد ضمن ثلاث مجموعات:

أولا: الأوكرانيون الذين فروا من الغزو الروسي منذ يوم 24  شباط/ فبراير 2022، ثانيا: رعايا البلدان الأخرى أو الأشخاص الذين لا يملكون جنسيات، ممن كانوا مقيمين بشكل قانوني في أوكرانيا والذين لا يستطيعون العودة بأمان إلى بلدانهم الأصلية. ثالثا: أفراد العائلة من المجموعتين.

لكن الذين درسوا أو عملوا في أوكرانيا ويمكن لهم العودة بأمان إلى بلدانهم الأصلية، يتم استبعادهم من حماية الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك يمكن لهم البقاء في دول الاتحاد الأوروبي حتى 23 مايو/ أيار ومحاولة الحصول على نوع آخر من الإقامة.

وفي المانيا يتم تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء منذ عام 2004 والتي تنص عليها المادة 24 من قانون الإقامة.

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ألمانيا: الوصول إلى بر الأمان

ما الذي عليّ فعله للحصول على الحماية في ألمانيا؟

الذين فروا من أوكرانيا، يحصلون في دول الاتحاد على حماية مؤقتة. في ألمانيا، يتم إيواء بعض اللاجئين الأوكرانيين في مساكن خاصة أو مع أصدقاء او أقارب لهم، بينما يحصل البعض على مأوى من قبل السلطات المحلية. من يسكن عند أصدقاء أو أقارب أو يحصل شخصيا على سكن يمكنه البقاء حيث يقيم بحسب وزارة الداخلية.

بالنسبة للاجئين الأخرين الذين تتكفل السلطات بإيوائهم، يوزعون على كل أنحاء ألمانيا في مراكز إيواء جماعية، أي في الصالات الرياضية أو مراكز المعارض والمدراس. وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أكدت في لقاء مع راديو دويتشلاندفونك، أن توزيع اللاجئين سيتعمد على مبدأ عمل ما يطلق عليه مفتاح "كونغزشتاينر"، أي يعتمد على عدد ساكن الولاية وعائداتها من الضرائب.

بعد أن يجد اللاجئون مكان سكن، يجب عليهم تقديم "طلب حماية" في دائرة الأجانب أو المركز الأولي لاستقبال اللاجئين. أي يقدمون طلبا للحصول على حق إقامة مؤقتة بحسب الفقرة 24 من قانون الإقامة. وبعكس إجراءات طلب اللجوء التقليدية، لا يصادر جواز السفر الأصلي، بل يحتفظ بنسخة مصورة (كوبي) منه فقط. وتمنح السلطات المتخصصة للاجئ وثيقة تصريح إقامة مؤقتة.

حتى الآن، لا يبدو الأمر واضحا بالنسبة للاجئين من غير الجنسية الأوكرانية. إذ يمكن لمواطني الدول الأخرى المقيمين في أوكرانيا وعديمي الجنسية تقيم طلب حماية أيضا. لكن من غير الواضح إذا كانوا سيمنحون حق الحماية أم لا، لأن توجيهات الاتحاد الأوروبي تحمي "مواطني الدول الثالثة أو عديمي الجنسية الذين لا يمكنهم العودة بأمان وبشكل دائم إلى بلدانهم الأصلية". ويخشى خبراء اللجوء من أن يكون موقف هؤلاء أسوأ من الأوكرانيين اللاجئين، بالإضافة إلى تعقيدات وطول مدة عملية فحص حالاتهم إن كانت العودة إلى بلدانهم آمنة أم لا.

لاجئون أوكران عند وصولهم محطة قطارات ميونيخ 12.03.2022

الذين فروا من أوكرانيا، يحصلون في دول الاتحاد على حماية مؤقتة ولهم حرية العمل والتنقل بين دول الاتحاد

الحقوق والمساعدات

يحق للاجئين من أوكرانيا الحصول على المساعدات وحقوق معينة في ألمانيا بموجب قانون مساعدات طالبي اللجوء. ما يعني، أن بإمكانهم الحصول على المال والرعاية الطبية والبحث عن عمل.

ويمكن التقدم بطلب الحصول على المساعدات الاجتماعية في مكتب الرعاية الاجتماعية، بغض النظر عن التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة في دوائر سلطات الهجرة. لكن المشكلة تكمن في أن نطاق ونوعية المساعدات الاجتماعية تختلف في المانيا من منطقة ومن مدينة إلى أخرى. بل حتى يمكن أن تختلف داخل المدينة الواحدة أو الولاية.

لكن الثابت هو أن اللاجئين الذين يملكون أقل من 200 يورو، لهم الحق في الحصول على مساعدات اجتماعية تؤمن معيشتهم. والمبلغ المقدر في هذه الحالة هو 367 يورو شهريا بالنسبة للعزاب البالغين. كما يتم إضافة أموال أخرى على شكل مساعدات بحسب كل حالة فردية.

كما للاجئين حق المعالجة في المستشفيات في حالات الإصابة والمرض. إذ تسدد أجور المستشفيات عن طريق دائرة المساعدات الاجتماعية، وبعض الولايات تمنح اللاجئين بطاقة صحية التي تستعمل لغرض دفع فواتير الرعاية الطبية، من دون البطاقة الصحية التي تمنحها شركات التأمين الصحي.  ولغرض الحصول على مثل هذا النوع الخاص من البطاقات يجب طلبها من دائرة الرعاية الاجتماعية.

لكن في ظل الوضع القانوني الحالي، لا يمكن تغطية جميع الخدمات الطبية. على سبيل المثال، تقدم خدمة  توفير العلاج النفسي  أو رعاية الأمراض المزمنة فقط "في حالات خاصة".

ويتلقى اللاجئون رعاية صحية أوسع، إذا تم تأمينهم أيضا من خلال أفراد الأسرة الذين لديهم بالفعل تأمين صحي في ألمانيا. ومع ذلك، عادة ما يكون هذا ممكنا فقط للأزواج وشركاء الحياة وأطفالهم أو أحفادهم.

لاجئون أوكرانيون في خيمة إيواء جماعي في برلين

اللاجئون الذين لا يجدون سكنا لدى اقارب أو أصدقاء لهم تأويهم السلطات في مراكز إيواء جماعية

هل يسمح لي العمل في ألمانيا؟

السماح مباشرة للاجئين الأوكرانيين بالعمل في ألمانيا أثار ضجة. ففي رسالة مؤرخة بيوم 14 آذار/ مارس الجاري أوضحت وزارة الداخلية أن العمل والعمل الحر مسوح بهما ويجب إدخال فقرة "السماح بالعمل" في تصريح الإقامة.

داخل دوائر العمل الاتحادية يعني هذا، توفير مترجمين متخصيين لهذا الغرض. رئيس دائرة العمل الألمانية ديتلف شيله، قال الأسبوع الماضي، إنه يتعين "علينا الانتظار ورؤية الفرص التي توفرها السياسة بشكل قانوني، كم عدد الناس الذين يقدمون إلينا، وما هي الصلاحيات التي يمتلكونها وكيف يمكن  للوضع برمته أن يتطور ".

هل يسمح لي بالتنقل؟

تفعيل آلية الحماية المؤقتة على مستوى الاتحاد الأوروبي أدى إلى ثورة أخرى في سياسة اللجوء: إذ لأول مرة، لا يتعين على اللاجئين البقاء في الدولة الأوروبية التي دخلوا فيها الاتحاد الأوروبي لأول مرة.

إذ يمكن للاجئين من أوكرانيااختيار أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي للاستقرار فيها. ومع ذلك، يشير خبراء قانون اللجوء إلى أن المساعدات والحقوق المرتبطة بآلية الحماية تنطبق فقط على بلد الطلب الأول.

وتنص آلية الاتحاد الأوروبي على أنه يمكن للاجئين أيضا إعادة توطين أنفسهم في وقت لاحق في بلد آخر، إذا وافقت دول الاتحاد الأوروبي المعنية. ومع ذلك، لا توجد حاليا منصة يتم من خلالها إجراء هذا التبادل.

لاجئون في مخيم كورجوفا في بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا في انتظار باصات تقلهم إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى.

تنص آلية الاتحاد الأوروبي على أنه يمكن للاجئين أيضا إعادة توطين أنفسهم في دولة أخرى وافقت على ذلك

هل هناك طرق أخرى تمكن من البقاء في ألمانيا؟

يمكن على أساس المادة 24 من قانون الإقامة، للاجئين الذين يمتعون بالحماية المؤقتة حق التقدم بطلب الحصول على تصريح إقامة. ولكن يمكن للاجئ إبداء أسباب أخرى أيضا، على سبيل المثال بدء أو إكمال دورة دراسية أو تدريب، أو العمل كمتخصص في ألمانيا أو لم شمل الأسرة. كل هذه المبررات يمكن أن تقود إلى الحصول على تصريح إقامة طويل الأمد في ألمانيا.

رغم ذلك، هناك بعض القيود، فمثلا يجب على الطلاب الأجانب إثبات حصولهم على مقعد في الجامعة، وأن لديهم مبلغ 10.332 يورو من أجل الحصول على تصريح إقامة.

ما هي "آلية الحماية المؤقتة"؟

آلية الحماية المؤقتة في الاتحاد الأوروبي بالانكليزية "temporary protection mechanism" تترجم عادة إلى الألمانية Massenzustromrichtlinie" وتعني: "تعليمات التدفق الجماعي". وتم إدخال هذه الآلية إلى قانون الاتحاد الأوروبي في عام 2001 تحت تأثير حرب البلقان الثانية. وكان ظهورها بسبب الحرب في كوسوفو وأنشئت كي تكون قادرة على حماية الناس بسرعة وبشكل غير بيروقراطي في المستقبل.

وتفعيل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي آلية الحماية المؤقت يعني أمرين، الأول أن عدد اللاجئين كبير جدا لدرجة أن نظام اللجوء التقليدي أصبح مثقلًا؛ والأمر الثاني هو اللاجئين يحصلون على حماية قانونية فورا، دون المرور بالمراحل والإجراءات العادية.

إضافة إلى هذا، تتضمن "تعليمات التدفق الجماعي" آلية إعادة توزيع للاجئين داخل الاتحاد الأوروبي. في عام 2003 أرادت إسبانيا حماية لاجئي الحرب العراقيين بمساعدة هذه التعليمات، وفي عام 2011 طالبت مالطا وإيطاليا بتفعيل هذه الآلية لحماية اللاجئين من ليبيا. وفي عام 2015 طلب البرلمان الأوروبي حماية لاجئي الحرب السوريين بموجب هذه العليمات والآلية. ومع ذلك ، لم تكن دول الاتحاد الأوروبي قادرة أبدا على الاتفاق على آلية التوزيع، لذلك فشلت الجهود وأطلقت كل دولة مبادراتها الخاصة.

لكن وزراء الداخلية في دول الاتحاد وافقوا هذه المرة على آلية التوزيع الطوعي. إذ يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فقط الإشارة إلى قدرتها الاستيعابية. كما يمكن للاجئين الانتقال إلى دولة عضو أخرى إذا قبلت ذلك. خبراء اللجوء يصفون هذا النظام بأنه أكثر مرونة، لأنه يوفر للاجئين حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي، على عكس لائحة دبلن.

وتفعيل هذه الآلية يجلب معه مزايا مختلفة. إذ يتمتع اللاجئون المشمولون باللوائح بإمكانية الوصول إلى النظام الاجتماعي، ويتعين على الدول الأعضاء توفير السكن للاجئين والتعليم لأطفالهم. كما يحصل كل شخص مدرج في اللائحة على حق العمل في جميع دول الاتحاد الأوروبي. وستخفف هذه الآلية عبء دوائر اللجوء المعنية في الدول الأعضاء، إذ لن تحتاج لفحص كل حالة على حدة.

أوليفر بيبر/ ماتياس رختمان/ ع.خ

  • الطفلة الأوكرانية ليليا لم تنس غيتارها في رحلة هروبها من بلدها إلى بولندا.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    لم تنس غيتارها رغم الحرب!

    الحرب في أوكرانيا دفعت أكثر من 1,5 مليون شخص للجوء إلى البلدان المجاورة، ومنهم الطفلة الأوكرانية ليليا التي لم تنس غيتارها رغم الحرب، وجلبته معها في رحلة لجوئها إلى الحدود البولندية. تجلس ليليا مع شقيقتها وقريبات لهما على جذع شجرة مقطوع ومغطى بالبطاطين. تعزف أغنية حزينة والجميع ينصت إليها، تبتسم، لكن يلوح من عينيها خوف كبير.

  • لاجئات أوكرانيات وأطفالهن في معبر ميديكا الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء وأطفال

    تشكل النساء والأطفال الغالبية العظمى من لاجئي أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، لأن كييف منعت خروج الذكور من سن 18 إلى 60 عاماً بسبب حالة الطوارئ، ليبقوا في البلاد ويدافعوا عنها. في الصورة عشرات اللاجئات الأوكرانيات يأخذن قسطاً من الراحة في معبر ميديكا الحدودي بعد دخولهن إلى بولندا.

  • فتاة أوكرانية مع قطتها في طريقها إلى المعبر الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    إنقاذ ما يمكن إنقاذه!

    ورغم اضطرار اللاجئات الأوكرانيات إلى الهرب دون أزواجهن أو إخوتهن، فقد جلبن معهن ما استطعن إنقاذه. مثل هذه الفتاة التي استطاعت إنقاذ قطتها من براثن الحرب. في الصورة التي التقطت بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب، كانت الفتاة في طريقها إلى معبر ميديكا الحدودي مع بولندا.

  • سيدة أوكرانية تلوح لأهلها وهي في قطار إجلاء.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    وداع وقلق!

    حزن على فراق الأهل وقلق عليهم وخوف من المستقبل: قد تكون هذه بعض المشاعر التي تعكسها نظرة هذه السيدة الأوكرانية في الصورة، التي تظهر فيها وهي تلوح لأهلها، بينما يتم إجلاؤها بقطار مع أطفالها من مدينة بالقرب من كييف.

  • نساء أوكرانيات يختبئن من القصف في محطة مترو بكييف.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء في الملاجئ ومحطات المترو!

    أما النساء اللواتي لم يستطعن الخروج بسبب الحرب، فيضطررن إلى التوجه إلى الملاجئ ومحطات المترو لحماية أنفسهن وعائلاتهن من القصف الروسي. في الصورة نساء وفتيات أوكرانيات يحتمين في محطة مترو بالعاصمة كييف.

  • أمهات أوكرانيات ومواليدهن في قبو مستشفى لحمايتهم من عمليات القصف الروسية.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    أمهات ومواليدهن في قبو المستشفى

    بالنسبة للنساء المرضى واللواتي أنجبن حديثاً، يتم نقلهن إلى أقبية المستشفيات. في الصورة أطفال مرضى وحديثو الولادة بجانب أمهاتهم، تم نقلهم إلى قبو بمستشفى الأطفال في كييف لحمايتهم من عمليات القصف. فحتى المستشفيات لم تسلم، إذ تعرض المستشفى المركزي في قلب المدينة للقصف، كما تم استهداف محطات للطاقة والكهرباء في ضواحي المدينة.

  • إنقاذ سيدة مسنة من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    حرب في أوروبا بعد عقود من السلام!

    وتعاني النساء المسنات من الحرب بشكل خاص، مثل هذه السيدة التي تحمل عكازها في الصورة، والتي يتم إنقاذها من قبل فرق الطوارئ من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي. ولعل هذه السيدة لم تكن تتوقع مثل كثيرين أن تشهد أوروبا حرباً كهذه بعد عقود من السلام.

  • مسنة أوكرانية تتعلم استخدام السلاح لتدافع عن بلدها.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن البلد مهما كان السن

    لكن التقدم في السن لم يمنع بعض النساء الأوكرانيات من تعلم كيفية الدفاع عن بلدهن. في الصورة تتعلم فالنتينا (79 عاماً) كيفية استخدام السلاح في دورة نظمها الحرس الوطني الأوكراني، لتساهم في الدفاع عن بلدها ضد الغزو الروسي.

  • الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان تاتيانا الأوكرانية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

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    كانت تاتيانا، التي تنتمي إلى أقلية الروما الغجربة، تجهز لعرسها وتستعد لتسلم وظيفة جديدة عندما بدأت الحرب. لكنها قررت البقاء في مدينتها الواقعة بين العاصمة كييف ومدينة خاركيف، وذلك لنقل الصورة الصحيحة وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان. تقول تاتيانا التي تعمل مدافعة عن حقوق الأقليات: "ما تقوم به روسيا جريمة حرب".

  • زواج الجندية في الجيش الأوكراني ليزا من حبيبها الجندي الأوكراني فاليري

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    ظروف الحرب لم تمنع أوكرانيات من التطلع إلى المستقبل، مثل ليزا الجندية في الجيش الأوكراني، والتي لم تمنعها ظروف الحرب ومعاناتها عن الاحتفال بزواجها من حبيبها فاليري، الجندي الأوكراني. احتفل الزوجان بزواجهما في السادس من آذار/مارس 2022 وهما في جبهة الدفاع عن العاصمة كييف. في الصورة يقدم فاليري باقة ورد لزوجته.

  • مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا

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