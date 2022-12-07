 ما هي حركة ″مواطنو الرايخ″ التي تريد إسقاط الدولة الألمانية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 09.12.2022

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سياسة واقتصاد

ما هي حركة "مواطنو الرايخ" التي تريد إسقاط الدولة الألمانية؟

يُعرف عن أعضاء حركة "مواطني الرايخ" التطرف والعنف وعدم الاعتراف بالجمهورية الألمانية التي تأسست بعد انهيار النازية. في السنوات الأخيرة لفتت الحركة نظر الأجهزة الأمنية في ألمانيا، فماهي هذه الحركة وما الخطر الذي تشكله؟

صورة جواز سفر لمواطني الرايخ

مواطنو الرايخ لا يعترفون بالدولة الألمانية ويصدرون جوازات سفر ورخص قيادة خاصة بهم

لا يعترف أعضاء حركة "مواطني الرايخ" بوجود الجمهورية الألمانية الاتحادية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، بل يعتقدون أن الجمهورية الألمانية الديمقراطية ليست سوى كيان إداري خاضع للقوى الغربية المتمثلة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا. ولا يتوقف الأمر على ذلك، بل تؤمن الحركة بأن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة بحدود 1937.

مختارات

يُطلق على أعضاء الحركة اسم "مواطني الرايخ" ويهدفون إعادة قيام الإمبراطورية الألمانية التي تأسست عام 1871 دون إنكار استخدام العنف.

تتألف الحركة من مجموعات صغيرة وأفراد، وتنشط بالأساس في ولايات براندنبورغ وميكلينبورغ فوربومرن وبافاريا. ولا يعترف أعضاؤها بشرعية السلطات والحكومة الفيدرالية، بل يرفضون دفع الضرائب وأعلنوا قيام ما أطلقوا عليه "أقاليم وطنية" صغيرة خاصة بهم تحت اسم "الإمبراطورية الألمانية الثانية" أو "دولة بروسيا الحرة" أو "إمارة جرمانيا".

ويقوم أعضاء هذه الحركة بإصدار جوازات سفر ورخص قيادة خاصة، بهم بل وينتجون قمصانا وأعلام بهدف الدعاية والترويج للحركة.

ويتجاهل أعضاء حركة "مواطني الرايخ" حقيقة مفادها أن النشاط الذي يقومون به غير قانوني وغير معترف به من قبل أي سلطة في ألمانيا، خاصة إعلانهم بافتخار عن العزم في "مواصلة القتال ضد جمهورية ألمانيا الاتحادية" على المواقع الإلكترونية التابعة للحركة.

مجرد مجانين؟

تنامي مشهد ما يسمى بمواطني الرايخ خلال السنوات الماضية، أثار قلق السلطات الأمنية. وفي تقرير للمخابرات الداخلية نشر في يونيو/ حزيران هذا العام، تم تقدير عدد أفراد هذه الحركة بنحو 21 ألف شخص فيما جرى تصنيف 5 بالمائة منهم على أنهم متطرفون من أقصى اليمين.

معظم أعضاء الحركة من الذكور ممن تزيد أعمارهم في المتوسط عن 50 عاماً فيما ينتسب معظمهم إلى الأيديولوجيات اليمينية المتطرفة والنازية والمعادية للساميةوينتشرون في مختلف أنحاء البلاد.

وقد وصف قاضي في محكمة بولاية سكسونيا أنهالت أعضاء حركة "مواطني الرايخ" بأنهم عناصر من "أصحاب نظرية المؤامرة والساخطين".

وخلال جائحة كورونا، ازدادت وتيرة التطرف بين أعضاء الحركة خاصة عندما جذبوا اهتمام حركة "التفكير الجانبي" التي تروج لنظريات مؤامرة حول كورونا، حيث رفضوا الالتزام بأي قيود تفرضها السلطات للوقاية من تفشي الفيروس تحت مزاعم عدم الاعتراف بهذه السلطات.

ورغم عدم اعترافهم بالحكومة الفيدرالية، إلأ أن أعضاء الحركة يعملون على تقديم الكثير من الاقتراحات والاعتراضات إلى المحاكم الألمانية ضد تنفيذ أوامر قضائية ومطالب دفع أصدرتها السلطات المحلية، فيما يتعين على السلطات النظر في كل طلب رسمي يتم تقديمه.

وعلى وقع ذلك، يحتج رؤساء البلديات في الولايات الألمانية من أن مثل هذه الطلبات تعد إهدارا للوقت، مؤكدين أنهم يتعرضون لاعتداءات لفظية وجسدية من قبل أعضاء حركة "مواطني الرايخ". واللافت أن أعضاء الحركة يقومون بتصوير مثل هذه الاعتداءات ونشرها في الإنترنت.

أحد أعضاء حركة مواطني الرايخ في تجمع بمناسة يوم الوحدة الألمانية في برلين 03.10.204

استغل مواطنو الرايخ احتجاجات كورونا وتسللوا بين المحتجين محاولين استقطابهم لجانبهم

أعمال عنف خطيرة

ويثير حيازة كثير من أعضاء الحركة على أسلحة نارية قلق السلطات، حيث ذكر تقرير المخابرات الداخلية الأخير أن أعضاء الحركة لديهم الاستعداد والرغبة في ارتكاب "أعمال عنف خطيرة". فيما قامت السلطات المختصة في السنوات القليلة الماضية بإلغاء تصاريح الأسلحة لمئات من أعضاء الحركة.

وخلال عمليات المداهمة الأخيرة، تم العثور على مخابئ كبيرة للأسلحة والذخيرة، ما أثار قلقا بالغا حيال إصرار أعضاء حركة "مواطني الرايخ" على تسليح أنفسهم.

وما يثير القلق بشكل خاص، هو أن تحقيقات المدعي العام الاتحادي تشمل ضابطا في القوات الخاصة في الجيش الألماني والعديد من جنود الاحتياط، ونائبة سابقة في البرلمان الاتحادي عن حزب البديل اليميني الشعبوي أيضا بين المشتبه بهم. وبالإضافة إلى ذلك هناك شرطي سابق، كان مسؤولا عن أمن الجالية اليهودية في ولاية ساكسونيا السفلى قبل تسريحه.

وفي السنوات الأخيرة، هاجم أعضاء حركة "مواطني الرايخ" عناصر من الشرطة كانت تنفذ عمليات مداهمة، فيما زعم البعض أنهم يمتلكون الحق في الدفاع عن "ممتلكاتهم".

يشار إلى أنه في عام 2014 حاولت مجموعة تابعة لما يُعرف بـ "دولة بروسيا الحرة" تشكيل ميليشيا خاصة بها في مدينة هوكستر بولاية شمال الراين- وستفاليا عن طريق جلب أسلحة من خارج البلاد بشكل غير قانوني.

الشرطة تقود أحد المتقلين من مواطني الرايخ إلى المدعي العام في كارلسروه 07ز12ز2022

اعتقلت الشرطة خلال المداهمات أعضاء من حركة مواطني الرايخ وصادرت أسلحة ووثائق

التفاوض مع روسيا أولا!

وفي عام 2016، قتل عنصر بالحركة ضابط شرطة خلال مداهمة نفذتها القوات الأمنية من أجل مصادرة ترسانة تضم أكثر من 30 سلاحا ناريا عمل العضو على تخزينها بشكل غير قانوني.

وخلال العام الماضي، كان العديد من أعضاء الحركة من بين محتجين غاضبين ضد القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا اقتحموا درجات مبنى البرلمان خلال المظاهرة.

وكشفت التحقيقات التي تجرى حاليا، أن المجموعة التي ألقي القبض عليها كانت تخطط لاقتحام مبنى البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) في برلين بل واستهداف مواقع إمدادات الطاقة في البلاد وإقالة الحكومة الفيدرالية لتمهيد الطريق أمام الاستيلاء على السلطة.

ووجد المحققون أن المجموعة كانت تخطط لأن يتولى بعض الأفراد مناصب وزارية هامة خلال "مرحلة الاستيلاء على السلطة".

وأفاد مكتب الادعاء العام الفيدرالي بأنه كانت هناك خطط لتشكيل حكومة انتقالية يكون منوطا بها التفاوض على شكل نظام الدولة الجديد التي سيتم إنشاؤها في ألمانيا مع الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، وقبل كل شيء التفاوض مع الاتحاد الروسي!

رينا غولدنبرغ / م ع

  • جانب من مظاهرة الحركة في برلين

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    ماذا يعتقد أعضاء الحركة؟

    ترفض حركة "مواطني الرايخ" وجود شيء اسمه الدولة الألمانية الحديثة، ويصرّ أعضاء الحركة على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة بحدود 1937 أو حتى بحدود 1871. تقول الحركة إن ألمانيا حاليا لا تزال محتلة من لدن القوى الأجنبية، وأن البرلمان والحكومة وكذلك السلطات الأمنية، ليست سوى دمى متحكم فيها من تلك القوى.

  • الجواز الألماني- مسدس (صورة مركبة)

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    ماذا يفعل أعضاؤها؟

    يرفض المنتسبون للحركة أداء الضرائب أو الغرامات. يعتبرون أن كل ما يجنونه مالهم الخاص وأن ممتلكاتهم كالمنازل هي أمور بعيدة تماما عن أيّ تنظيم أو إشراف من سلطات الدولة. يرفض أعضاؤها كذلك الإقرار بالدستور الألماني وبقية القوانين الموجودة في البلد، لكنهم في الآن ذاته يرفعون عدة دعاوى قضائية! يقومون بإعداد أوراقهم الخاصة غير المعترف بها كجوازات السفر ورخص القيادة.

  • حجز أسلحة عند مواطني الرايخ

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    كيف تطوّرت الحركة؟

    بدأت الحركة سنوات الثمانينيات، لكن ما بدا أنه مجموعة ضعيفة دون قيادة، تطوّر إلى حركة من حوالي 19 ألف منتسب بحسب ما تؤكده الاستخبارات الألمانية. حوالي 950 من أعضائها تم تصنيفهم متطرفين من أقصى اليمين. على الأقل ألف عضو في الحركة يملكون رخص حيازة السلاح، وعدد كبير منهم يتبنون إيديولوجيات معادية للسامية وللأجانب.

  • Halle Prozess Adrian Ursache Reichsbürger (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    ما هي سمات أعضائها؟

    يبلغ معدل أعمار أعضاء المجموعة 50 عاما. الرجال هم الجنس الأكثر حضورا داخلها. كما تجذب أشخاصًا يعانون من مشاكل مالية واجتماعية. يترّكز أعضاؤها بشكل أكبر في جنوبي وكذلك شرقي البلاد. من أشهر أسمائها، أدريان أرساخي، متوج سابق بلقب أكثر رجال ألمانيا وسامة. يقضي حاليا عقوبة بسبع سنوات، منذ الحكم عليه عام 2019 بعد إطلاقه النار وتسبّبه بجروح لرجل شرطة.

  • Deutschland Prozess gegen Reichsbürger in Nürnberg (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    المنعطف الخطير

    تُعتبر قضية فولفغانغ ب. ، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2017 بعد إدانته بقتل ضابط شرطة، هي المنعطف الذي دفع السلطات الألمانية إلى التعامل بشكل أكثر جدية مع متطرّفي هذه المجموعة. قام هذا المُدان بإطلاق النار على ضباط كانوا يفتشّون منزله بحثًا عن إمكانية حيازته أسلحة نارية. أحدثت الجريمة ضجة كبيرة وجذبت أنظار العالم كما طرقت ناقوس الخطر حول العنف اليميني المتطرف في ألمانيا.

  • مداهمة لأحد مقرات الحركة

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    جهود متأخرة

    يتهم متتبعون ألمانيا بأنها لم تأخذ لمدة طويلة التهديد الذي تمثله هذه المنظمة على محمل الجد، ففي 2017 فقط بدأت الأجهزة الأمنية الألمانية لأول مرة بتوثيق الجرائم ذات الخلفية المتطرفة بين المجموعة. منذ ذلك الحين، تكرّرت المداهمات الأمنية لأهداف الحركة، كما قامت السلطات بحظر العديد من أنشطتها وفروعها. كذلك حقق جهازا الشرطة والجيش داخلياً لمعرفة إذا ما وُجد أعضاء أو متعاطفون مع الحركة بين صفوفهما.

  • مظاهرة ضد قيود كورونا في برلين

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    "إخوة" عبر العالم

    رغم إعلان تشبثهم بـ"الامبراطورية الألمانية"، إلّا أن عددا من أعضائها ظهروا مع العلم الروسي، ما قوّى اتهامات للحركة بأنها مدعومة من روسيا لأهداف تضرّ بالسلطات الألمانية. هناك تشابه بين "مواطني الرايخ" والحركة الأمريكية "حرية على الأرض" التي يؤمن أعضاؤها أنهم لا يحترمون إلّا القوانين التي تناسبهم بها وبالتالي فهم مستقلون عن الحكومة وقوانينها. إعداد: سامانثا إيرلي، رينا غولدينبرغ (ترجمة إ.ع).


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