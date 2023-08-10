ما هي توقعات الذكاء الاصطناعي لربع نهائي مونديال السيدات؟

ينتظر عشاق كرة القدم مواجهات ربع نهائي كأس العالم للسيدات، وهي المباريات التي تحفل بإثارة كبيرة بين المنتخبات الثمانية المتبقية، خصوصاً منها بعض القمم كصدام اليابان مع السويد، أو لقاء أستراليا مع فرنسا.
ورغم إقصاء عدد من المنتخبات التي كانت مرشحة للقب، منها حاملة اللقب في آخر نسختين، الولايات المتحدة التي خرجت على يد السويد، أو ألمانيا المصنفة الثانية عالميا التي خرجت من دور المجموعات، أو حتى البرازيل التي خرجت بدورها من الدور الأول، إلا أن الإثارة لا تزال حاضرة.
روبوت الذكاء الاصطناعي، روبوتينهو، الذي طورته صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد الاسترالية، صدق في سبعة توقعات من أصل ثمانية توقعات في مباريات ثمن النهائي، بل توقع بشكل دقيق نتيجة مباراة فرنسا المغرب التي انتهت 4-0 لصالح الفرنسيات.
وحدها مباراة السويد وأمريكا من خرجت من توقعاته، وهو أمر لا يلام عليه، بحكم أن حارسة السويد قدمت مباراة خرافية وصدت أهدافا محققة للأمريكيات، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للسويد.
وفيما يلي توقعاته لمباريات الربع:
هولندا تفوز على إسبانيا 2 -1: وسيعود الفوز حسب توقعاته إلى البراعة التكتيكية للمنتخب الهولندي والنهج التكتيكي الصارم الذي اتسم به طوال مباريات البطولة.
اليابان تفوز على السويد 1 -0: اليابان بعد إقصاء الولايات المتحدة باتت المرشح الأول للقب، لذلك توقع مرورها ممكن بشكل كبير.
إنجلترا تفوز على كولومبيا 3-0: رغم الأداء الجيد لكولومبيا في البطولة، الروبوت يرى أن هذا المنتخب غير قادر على خلق المشاكل لانجلترا التي تتميز حسب كلامه بدفاع قوي وقدرات هجومية كبيرة.
أستراليا تفوز على فرنسا 2 -1: يرى الروبوت أن احتضان استراليا للبطولة والحضور القوي للجماهير سيشكلان عاملا إيجابيا للمنتخب المحلي الذي يتوفر على هجوم قوي، ما يتيح لها الانتصار على أحد المرشحين للتتويج بهذه البطولة.
إ.ع
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
ميلاني ليوبولز (29 عاما) ـ المانيا
تذهب ميلاني ليوبولز، وهي أم لطفل يبلغ من العمر تسعة أشهر، إلى البطولة العالمية للمرة الثالثة. "بالطبع إنه تحدٍ وصعب للغاية ولكنه شيء جميل لأنني أستطيع أن أجمع بينهما. كنت أعلم أن الحمل خلال مسيرتي الرياضية ينطوي على مخاطر. ولكن من الرائع أنني أستطيع تحقيقه بالدعم المناسب."
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
أليكس مورغان (34 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
أليكس مورغان هي واحدة من أبرز نجمات كرة القدم النسائية: فازت بلقبين في كأس العالم ومرة واحدة بالذهب في الألعاب الأولمبية. في عام 2020، أنجبت مورغان طفلتها إيلينا كاراسكو. "بقدر ما أحب كرة القدم، ألعب الآن من أجل شيء أكبر في نفسي. لا أعلم إذا ما كنت سأقول أنني لاعبة مختلفة. أعتقد فقط أنني تطورت."
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
جولي إيرتز (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
جولي إيرتز تفوز مع أليكس مورغان بلقب كأس العالم في 2015 و 2019 مع الولايات المتحدة. وفي أغسطس 2022 أنجبت ابنها مادن ماثيو. والآن تعود إلى المسرح الأكبر بعد أقل من عام واحد. "الابتعاد خطوة للوراء والحصول على منظور جديد أعطاني دافعًا جديدًا"، تقول إيرتز.
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
كريستال دان (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
كريستال دان لديها بالفعل مسيرة كبيرة، وذروتها كانت بفوزها بلقب كأس العالم في عام 2019 مع الولايات المتحدة. إنها لاعبة وسط وأم لـمارسيل جان الذي ولد في مايو 2022. لعبت دان (في الصورة يمين رقم 19) في كأس العالم بعد 14 شهرًا فقط من الولادة.
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
أمل مجري (30 عاما) ـ فرنسا
أمل مجري هي أول أم في المنتخب الوطني الفرنسي. ومع ذلك يعترف المدرب هيرف رينار أن فرنسا لا تزال متخلفة قليلاً في التعامل مع الأمهات في كرة القدم. وتقول ماجري لموقع FIFA.com: "إنه يبدي اهتمامًا كبيرًا وهو مطلع جيدًا عندما يتعلق الأمر بموضوع الأمومة لدى الرياضيات. لقد تحدثنا كثيرًا حول ما يمكن أن يعمل بشكل أفضل بالنسبة لنا جميعًا".
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
كونيا بلومر (25 عاما) ـ جامايكا
"أعتقد أنه من المهم بالنسبة للفتيات الصغيرات في جميع أنحاء العالم، وخاصة في جامايكا أن يكون بإمكانهن أن تكوين أسرة وفي الوقت نفسه يعودن إلى اللعب"، تقول كونيا بلومر. إنها تسافر مع جامايكا إلى كأس العالم للسيدات للمرة الثانية. إنها مدافعة وقائدة الفريق وتحمل مسؤولية كبيرة كأم طفل، في الملعب وخارجه.
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
شينا ماثيوز، (29 عاما) ـ جامايكا
عندما شاركت جامايكا للمرة الأولى في كأس العالم عام 2019، كانت شينا ماثيوز أمًا لطفلين. وفي هذا العام توسعت عائلة ماثيوز بشكل أكبر. في عام 2022 وضعت طفلها الثالث. ووصفت الفيفا ماثيوز (وسط الصورة) بأنها "أم بطلة" لجامايكا.
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
فانينا كوريا (39 عاما) ـ الأرجنتين
سوف تشارك فانينا كوريا كقائدة للمنتخب الأرجنتيني في بطولتها الرابعة في كأس العالم. وقبل آخر مشاركة لها في البطولة في فرنسا، وضعت توأمها لونا وروميو، وبذلك أصبحت أول أم في الفريق الأرجنتيني.