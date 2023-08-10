ما هي توقعات الذكاء الاصطناعي لربع نهائي مونديال السيدات؟

ينتظر عشاق كرة القدم مواجهات ربع نهائي كأس العالم للسيدات، وهي المباريات التي تحفل بإثارة كبيرة بين المنتخبات الثمانية المتبقية، خصوصاً منها بعض القمم كصدام اليابان مع السويد، أو لقاء أستراليا مع فرنسا.

ورغم إقصاء عدد من المنتخبات التي كانت مرشحة للقب، منها حاملة اللقب في آخر نسختين، الولايات المتحدة التي خرجت على يد السويد، أو ألمانيا المصنفة الثانية عالميا التي خرجت من دور المجموعات، أو حتى البرازيل التي خرجت بدورها من الدور الأول، إلا أن الإثارة لا تزال حاضرة.

روبوت الذكاء الاصطناعي، روبوتينهو، الذي طورته صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد الاسترالية، صدق في سبعة توقعات من أصل ثمانية توقعات في مباريات ثمن النهائي، بل توقع بشكل دقيق نتيجة مباراة فرنسا المغرب التي انتهت 4-0 لصالح الفرنسيات.

وحدها مباراة السويد وأمريكا من خرجت من توقعاته، وهو أمر لا يلام عليه، بحكم أن حارسة السويد قدمت مباراة خرافية وصدت أهدافا محققة للأمريكيات، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للسويد.

وفيما يلي توقعاته لمباريات الربع:

هولندا تفوز على إسبانيا 2 -1: وسيعود الفوز حسب توقعاته إلى البراعة التكتيكية للمنتخب الهولندي والنهج التكتيكي الصارم الذي اتسم به طوال مباريات البطولة.

اليابان تفوز على السويد 1 -0: اليابان بعد إقصاء الولايات المتحدة باتت المرشح الأول للقب، لذلك توقع مرورها ممكن بشكل كبير.

إنجلترا تفوز على كولومبيا 3-0: رغم الأداء الجيد لكولومبيا في البطولة، الروبوت يرى أن هذا المنتخب غير قادر على خلق المشاكل لانجلترا التي تتميز حسب كلامه بدفاع قوي وقدرات هجومية كبيرة.

أستراليا تفوز على فرنسا 2 -1: يرى الروبوت أن احتضان استراليا للبطولة والحضور القوي للجماهير سيشكلان عاملا إيجابيا للمنتخب المحلي الذي يتوفر على هجوم قوي، ما يتيح لها الانتصار على أحد المرشحين للتتويج بهذه البطولة.

إ.ع