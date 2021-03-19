ما هي تقنية الريبوزي المرسال؟

متحور أوميكرون..ما سر الخوف من احتمال عدم فعالية اللقاحات ضده؟

بعد أن أعلنت جنوب إفريقيا عن اكتشاف المتحور الجديد من فيروس كورونا - والذي سمي لاحقا أوميكرون- انتاب العالم خوف شديد، خاصة مع تأكيد العلماء أنه أكثر نسخ كورونا تحوراً، ما قد يؤدي لاحتمال فشل اللقاحات الحالية في مواجهته.