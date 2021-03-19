ما هي تقنية الريبوزي المرسال؟

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مقابل تطويرهما لأول لقاح ضد كورونا عبر تقنية الريبوزي المرسال، حصل فريق بيونتك بقيادة أوزليم توريشي وأوغور شاهين على جائزة المستقبل الألمانية لهذا العام. فكيف تعمل هذه التقنية بالضبط؟
حصل فريق مطوري لقاح بيونتيك المضاد لكورونا برئاسة مؤسسي الشركة أوزليم توريتشي وزوجها أوغور شاهين على جائزة المستقبل الألمانية لعام 2021. وسلم الرئيس الألماني هذه الجائزة التي تعتبر من أهم الجوائز العلمية في ألمانيا.
بعد أن أعلنت جنوب إفريقيا عن اكتشاف المتحور الجديد من فيروس كورونا - والذي سمي لاحقا أوميكرون- انتاب العالم خوف شديد، خاصة مع تأكيد العلماء أنه أكثر نسخ كورونا تحوراً، ما قد يؤدي لاحتمال فشل اللقاحات الحالية في مواجهته.
تم تكريم أوزليم توريسي وأوغور شاهين، مؤسسا شركة بيونتك الألمانية، عدة مرات بعد تطويرهما أول لقاح مضاد لفيروس كورونا. DW أجرت هذا الحوار مع العالمين بشأن مستقبل الفيروس واللقاحات.
طورت مختبرات شركة بيونتيك الألمانية لقاحا ضد فيروس كوفيد - 19 عبر تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال. تحتوي مثل هذه اللقاحات على معلومات تمكن الجسم من إنتاج مضادات لمواجهة الفيروس - وهو تطور رائد في تاريخ الطب.
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