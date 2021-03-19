 ما هي تقنية الريبوزي المرسال؟ | المستقبل الآن | DW | 05.12.2021

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المستقبل الآن

ما هي تقنية الريبوزي المرسال؟

مقابل تطويرهما لأول لقاح ضد كورونا عبر تقنية الريبوزي المرسال، حصل فريق بيونتك بقيادة أوزليم توريشي وأوغور شاهين على جائزة المستقبل الألمانية لهذا العام. فكيف تعمل هذه التقنية بالضبط؟

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