ما هي بدائل الإنسولين المتوفرة؟

هل العمليات الجراحية لتخفيف الوزن مفيدة؟ وما هي أنواعها؟

الفرق بين زيادة الوزن والدخول في مرحلة السمنة ومن ثم السمنة المفرطة قد لا يكون كبيرا جدا في البداية، وهو ما قد يحتاج إلى عمليات تدخل جراحي لاحقا. فما هي أنواع هذه العمليات وما فوائدها؟