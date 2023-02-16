 ما هي بدائل الإنسولين المتوفرة؟ | صحتك بين يديك | DW | 16.02.2023

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صحتك بين يديك

ما هي بدائل الإنسولين المتوفرة؟

رغم أنها تسهم في إنقاذ الأرواح، إلا أن حقن الإنسولين لا تعد دائمًا أفضل طريقة علاج لمرضى السكري من النوع 2. لكن ما هي البدائل الموجودة؟

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