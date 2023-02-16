ما هي بدائل الإنسولين المتوفرة؟

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رغم أنها تسهم في إنقاذ الأرواح، إلا أن حقن الإنسولين لا تعد دائمًا أفضل طريقة علاج لمرضى السكري من النوع 2. لكن ما هي البدائل الموجودة؟
زيادة الوزن والسمنة والأكل غير الصحي وكذلك أسلوب الحياة القائم على قلة الحركة، عوامل زادت في أنحاء العالم، مخلفة معها زيادة كبيرة في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لفئة كانت حتى الآن يقال إنه لا يصيبها إلا نادرا.
الفرق بين زيادة الوزن والدخول في مرحلة السمنة ومن ثم السمنة المفرطة قد لا يكون كبيرا جدا في البداية، وهو ما قد يحتاج إلى عمليات تدخل جراحي لاحقا. فما هي أنواع هذه العمليات وما فوائدها؟
يؤكد الطب أنه باتباع أسلوب حياة صحي، يمكنك تجنب الاصابة مرض السكري، أما إذا كنت مصابا بالفعل فإن الالتزام بنظام صحي سيمكنك من استعادة الكثير من جودة الحياة والتأثير بشكل إيجابي على مسار مرض السكري لديك.
العقل السليم في الجسم السليم، مقولة صحيحة تماما. إذ أن صحة الجسم والدماغ تبدأ مع اختيار المواد الغذائية الصحيحة وتجنب بعض أنواع الأطعمة التي تنعكس آثارها سلبا على صحة الدماغ. فما هي أسوأ الأطعمة على صحة الدماغ؟
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