 ما هي الميتافيرس؟ | صنع في ألمانيا | DW | 22.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

ما هي الميتافيرس؟

التزلج على الجليد في غرفة المعيشة، التحليق في الفضاء بلا وزن، أو التجول في عالم رقمي بإمكانيات غير محدودة. الميتافيرس تجعل كل شيء تقريبًا ممكنًا، باستخدام نظارات البيانات. لكن هل هناك آثار سلبية أيضًا؟

مشاهدة الفيديو 01:29

المزيد من المركز الإعلامي

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - التكنولوجيا - وقود الاقتصاد 22.06.2022

DW Sendung Made in Germany 14.06.2022 migd220614_009_migdprotein_01s-2166_25fps

غذاء من ثاني أكسيد الكربون 15.06.2022

DW Sendung Made in Germany 14.06.2022 migd220614_006_migdwavepower_01s-7943_25fps

طاقة الأمواج - طاقة المستقبل النظيفة؟ 15.06.2022

DW Sendung Made in Germany 14.06.2022 migd220614_026_migdschlupflo_01s-397_25fps

البيتكوين - ثغرة تمنع العقوبات؟ 15.06.2022

المزيد صنع في ألمانيا

Made in Germany, Sendung 21.06.2022

الهندسة الوراثية للحفاظ على البيئة؟ 22.06.2022

Made in Germany, Sendung 21.06.2022

الروبوتات قادمة 22.06.2022

Made in Germany, Sendung 21.06.2022

مصنع تشغله الروبوتات 22.06.2022

Made in Germany, Sendung 21.06.2022

التنقل الكهربائي في الهند 22.06.2022

اقرأ أيضا

via Jannis Hektor Do, 24.03.2022 13:24

تقرير: أسوأ السلوكيات على الإنترنت انتقلت لعالم "الميتافيرس" 03.06.2022

قال باحثون أمضوا وقتًا في عالم الميتافيرس والواقع الافتراضي إن مشاعر الكراهية والعنصرية لدى المستخدمين انتقلت إلى هذا العالم الجديد بسبب شركة فشلت في الحد من السلوك السيء على شبكتها الاجتماعية.

Karikatur - Mark Zuckerberg rettet sich vom Riesenschiff, das sich gleichzeitig dem Facebook-Symbol und dem Titanic ähnelt, auf dem Symbol von Meta

هل يزيد "ميتافيرس" عالمنا سواداً؟ النقاد يجيبون 06.11.2021

التنمر الإلكتروني والتحكم بالسياسة، والتأثير على طبيعة التفكير البشري - مخاطر قد تصبح أعظم في ظل مشروع ”فيسبوك“ الجديد. علماء ونقاد للمشروع يطالبون بجهة ”ضابطة“ للشركة العملاقة.

18.10.2021 Die von Facebook zur Verfügung gestellte Illustration zeigt einen virtuellen Raum. Facebook-Gründer Zuckerberg will «eine virtuelle Umgebung schaffen, in der man mit Menschen in digitalen Räumen zusammen sein kann». (zu dpa «Facebooks virtuelle Welt «Metaverse» schafft Tausende Jobs in Europa») +++ dpa-Bildfunk +++

"ميتا" تطبق إجراءات حماية بعد حوادث تحرش واغتصاب رقمية 06.02.2022

بعد الإبلاغ عن حالة تحرش واغتصاب لشخصية افتراضية، أكدت شركة ميتا المالكة لـ ""هورايزون وورلد"" أنها ستعتمد إجراءات حماية جديدة على هذه المنصة الافتراضية.

FILE PHOTO: A 3D printed Facebook logo is pictured on a keyboard in front of binary code in this illustration taken September 24, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

فيسبوك يتجه لتغيير اسمه.. فما هي الأسباب؟ 20.10.2021

تعرّضت منصة فيسبوك لهزات كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، واليوم تشير تقارير إلى نية الشركة تغيير اسمها، فما هي الأسباب؟ وحول ماذا يتمحور الاسم الجديد؟