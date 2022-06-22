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ما هي الميتافيرس؟

التزلج على الجليد في غرفة المعيشة، التحليق في الفضاء بلا وزن، أو التجول في عالم رقمي بإمكانيات غير محدودة. الميتافيرس تجعل كل شيء تقريبًا ممكنًا، باستخدام نظارات البيانات. لكن هل هناك آثار سلبية أيضًا؟