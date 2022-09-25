 ما هي المركبة الكهربائية المفضلة لديك؟ | يوروماكس | DW | 30.09.2022

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يوروماكس

ما هي المركبة الكهربائية المفضلة لديك؟

للانتقال من مكان لآخر باتت تتوفر عدة بدائل صديقة للبيئة، مثل السيارات الكهربائية. أي الأنواع تريد أن تقود؟

DW Euromaxx arabisch Zuschaueraktion Uncensored Collection E-Mobilität

يسافر كل من مدونيّ يوتيوب الأمريكيين أليسون وإريك بيلر عبر وسط أوروبا بتكليف من دويتشه فيله في مركبة ترفيهية كهربائية (كرافانة). ينطلقان من مدينة ميونيخ بجنوب ألمانيا ويسافران عبر النمسا إلى إيطاليا حتى ساحل البحر الليغوري ثم يعودان إلى العاصمة البافارية. مهمتهما: القيام برحلة صديقة بالبيئة قدر الإمكان وترك أقل قدر ممكن من القمامة.

الآن نود أن نعرف منك: ما هي وسيلة التنقل الكهربائية التي تفضل السفر بها؟

 

شاركوا معنا! وسنقوم باختيار الفائز بالقرعة. الجائزة سترة وحقيبة قطنية أنيقة من مجموعة دي دبليو بعنوان "أنسينسورد كوليكشن" من أجل حرية التعبير حول العالم. ستجدون مع كل قطعة ملابس إرشادات حول كيفية استقبال الوسائط المحظورة في جميع أنحاء العالم.

آخر موعد للمشاركة يوم 28 أكتوبر 2022، الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي الموحد.

حظا سعيدا.