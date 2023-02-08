 ما هي الطاقة الحرارية الأرضية؟ | صنع في ألمانيا | DW | 15.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

ما هي الطاقة الحرارية الأرضية؟

أزمة الطاقة جعلت العالم بأسره يبحث عن مصادر جديدة. إحداها هي الطاقة الحرارية الأرضية: الحرارة المنبعثة من باطن الأرض والموجودة باستمرار وفي كل مكان تحت أقدامنا. ويمكن استخدامها لتوليد الحرارة والكهرباء. ولكن هناك أيضًا صعوبات.

المزيد من المركز الإعلامي

Made_Uma Hapsari

إندونيسيا: قصة نجاح شركة ناشئة للأحذية 08.02.2023

Made_Gixel

نظارات البيانات للاجتماعات الواقعية 08.02.2023

Made_Biomasse

هل الكتلة الحيوية البديل الأفضل دوما؟ 08.02.2023

Made_Lithium

تعدين الليثيوم المثير للجدل في الولايات المتحدة 08.02.2023

المزيد صنع في ألمانيا

تراجع الثلوج يهدد السياحة

تراجع الثلوج يهدد السياحة 15.02.2023

الميثان - قاتل المناخ المنسي

الميثان - قاتل المناخ المنسي 15.02.2023

ممنوع البيع للصين

ممنوع البيع للصين 15.02.2023

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - الصراعات العالمية: التجارة والطاقة وأزمة المناخ 15.02.2023

اقرأ أيضا

7.6.2018, Ouarzazate, Marokko-- Photo provided by Shandong Electric Power Construction Co., Ltd (SEPCO III) shows part of Morocco's NOOR III Concentrated Solar Power (CSP) project in Ouarzazate, Morocco, on June 7, 2018. In past years, China and African nations have deepened mutual assistance in development and made concerted efforts in building a closer China-Africa community with a shared future. (Xinhua/SEPCO III)

تحت "شمس المغرب" ـ مشاريع طموحة تتوهج رغم التحديات! 21.12.2022

حقق المغرب نتائج مبهرة بمونديال قطر، لكنه يحقق أيضا نتائج كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة. فلديه أكبر مزرعة للطاقة الشمسية المركزة بالعالم وواحدة من أكبر مزارع الرياح. DW تلقي نظرة على كيفية وصوله لهذه المكانة المتقدمة.

Heiße Quellen, Komala Tirtha, nahe Lovina Beach, Nordbali, Insel Bali, Indonesien, Südostasien, Asien

رخيصة ونظيفة.. ماذا يعيق استغلال الحرارة الجوفية لتوليد الطاقة؟ 16.01.2023

رغم أن الطاقة الحرارية الجوفية تمتلك العديد من المزايا، إلا أن استغلالها لا يزال محدودا. فهل تؤدي أزمة الطاقة الحالية إلى تعزيز الاستفادة من الطاقة الجوفية؟ وما هي فوائدها؟ وهل لها أي مخاطر؟

TO GO WITH STORY BY ALI KHALIL An Emarati stands in front of rows of parabolic shaped mirrors at the Shams 1, Concentrated Solar power (CSP) plant, in al-Gharibiyah district on the outskirts of Abu Dhabi, on March 17, 2013 during the inauguration of the facility. Oil-rich Abu Dhabi on Sunday officially opened the world's largest Concentrated Solar Power (CSP) plant, which cost $600 million to build and will provide electricity to 20,000 homes. AFP PHOTO/MARWAN NAAMANI (Photo credit should read MARWAN NAAMANI/AFP via Getty Images)

أوروبا تنتظر الكهرباء من الصحراء.. هل فشل مشروع "ديزيرتك"؟ 23.05.2022

إلى أين وصل مشروع "ديزيرتك" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الصحراء الكبرى ونقلها لأوروبا؟ هل فشل فعلا كما يقول منتقدون؟

The LNG carrier, a tank ship designed for transporting liquefied natural gas, Arctic Voyager is towed in the port of Rotterdam, The Netherlands on July 6, 2011. For the past month, the Gate terminal, the first LNG terminal in the Netherlands has been running on trial. AFP PHOTO / ANP / XTRA / LEX van Lieshout ***netherlands out - belgium out*** (Photo by LEX VAN LIESHOUT / ANP / AFP) (Photo by LEX VAN LIESHOUT/ANP/AFP via Getty Images)

هل يمكن أن تساهم الجزائر في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي؟ 05.05.2022

في ظل احتياطات الغاز والنفط الكبيرة في الجزائر، يدور الحديث عن الدور الذي يمكن أن تلعبه في تأمين إمدادات الطاقة لأوروبا. بيد أن خبراء يؤكدون على أهمية التوقيت وإيجاد رؤية أشمل لتعزيز التعاون بين أوروبا وشمال أفريقيا.