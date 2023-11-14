ما هي الدولة التي تضم العدد الأكبر من النباتيين؟

في بعض البلدان، يُقدر وجود وجبة فاخرة مليئة بالخضار الطازج بالامتنان والشكر بشكل أكبر منه في بلدان أخرى.

ويتضح ذلك في بعض الدول الصناعية من خلال ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتبنون نمط حياة نباتي أو يبتعدون عن اللحوم تدريجيا

يعكس هذا التطور التفضيلات المتنوعة لتبني أسلوب حياة نباتي، حيث يمكن للأفراد الذين يختارون هذا النمط أن يكون لديهم أسباب متنوعة، مثل الرغبة فيالحفاظ على الصحة أو الأسباب الأخلاقية والمعنوية المتعلقة بحماية الحيوانات والبيئة.

وبحسب موقع بيلد دير فراو الألماني فقد احتلت ألمانيا المرتبة السادسة عشرة في التصنيف، حيث يعيش 7% من السكان الألمان بنظام نباتي، مما يظهر تنوع التفضيلات الغذائية في هذا البلد.

البلد الأول في عدد النباتيين

وبحسب الموقع الألماني والذي استند إلى منصة البيانات الألمانية Statista.de فإن أبرز البلدان التي ضمت أكبر عدد للنباتيين ضمن سكانها كانت كما يلي:

الهند بنسبة 38 بالمئة

الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14 بالمئة

فيتنام بنسبة 12 بالمئة.

الصين بنسبة 10 بالمئة

باكستان بنسبة تقارب 10 بالمئة

يعيش 38% من السكان في الهند نظامًا غذائيًا نباتيًا، وهناك مناطق في الهند تعتمد على الطعام النباتي بنسبة عالية جدا حيث يصل ومع ذلك، لا تكون الدوافع خلف ذلك بيئية أو صحية، بل دينية.

تاريخ النباتية في الهند طويل ومرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتقاليد الدينية والثقافية في البلاد. الهندوسية هي ثالث أكبر ديانة على مستوى العالم بأكثر من 800 مليون أتباع، ويعيش العديد منهم في الهند، ويتبعون مبدأ عدم العنف. يُطلق عليهم مصطلح "أهيمسا Ahimsa"، وهو مصطلح سنسكريتي يعني "عدم الإيذاء".

وفي الفلسفة والأخلاقالهندوسية والبوذية واليانية، يلعب مبدأ أهيمسا دورًا مركزيًا. وبناءً على ذلك، يُعتبر قتل الحيوانات أمرًا غير أخلاقي، وبالتالي يتجنب المؤمنون تناول اللحوم والأسماك والبيض.

وحتى متناولي اللحوم في الهند يتناولون غالبًا الطعام النباتي يوم الثلاثاء فقط من أيام الأسبوع، حيث يُكرس هذا اليوم لعبادة الإله النباتي هانومان، والذي يُعتبر تجسيدًا لشيفا وهو أحد أشكال الله الأكثر شهرة، حيث يُحترم لشجاعته وقوته وشجاعته.

لكن أيضا هناك فئة من الناس في الهند والذين تخلو موائدهم من اللحوم، ويكمن لديهم سبب آخر وهو حزين: فالعديد منهم لا يستطيعون تحمل تكاليف اللحوم.

فالفقر لا يزال يشكل مشكلة كبيرة في هذا البلد حيث يعيش حوالي 1.42 مليار نسمة، ويتعين على حوالي 230 مليونًا منهم الاعتماد على حوالي دولارين أمريكيين في اليوم من أجل اطعام أنفشهم وعائلاتهم.

ع.أ.ج/ أ.ح