 ما هي الحرب السيبرانية؟ | صنع في ألمانيا | DW | 22.02.2023

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صنع في ألمانيا

ما هي الحرب السيبرانية؟

الحرب السيبرانية هي حرب افتراضية: أسلحتها رقمية، والجنود يجلسون أمام الكمبيوتر. فهي تخترق الشبكات الأجنبية دون أن يلاحظها أحد وتتلاعب بالبنى التحتية الحيوية مثل شبكات الكهرباء أو الاتصالات.

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