ما هي الحرب السيبرانية؟

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الحرب السيبرانية هي حرب افتراضية: أسلحتها رقمية، والجنود يجلسون أمام الكمبيوتر. فهي تخترق الشبكات الأجنبية دون أن يلاحظها أحد وتتلاعب بالبنى التحتية الحيوية مثل شبكات الكهرباء أو الاتصالات.
الحرب السيبرانية جزء من الحرب الهجينة ويمكن أن يكون لها تأثير في الحرب الفعلية على الأرض. فتعطيل أو اختراق بيانات وزارات الدفاع قد يغير شيئا من الحرب، لكن نشر المعلومات الكاذبة قد يكون تأثيره أعظم بحسب خبراء.
الحرب الإلكترونية باتت خطراً جسيماً لدرجة أن البند الخامس من ميثاق حلف شمال الأطلسي (ناتو) بات يشملها. ومع انعقاد القمة الثنائية بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين، يحذر الخبراء من أن الأسوأ ما يزال على الطريق.
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