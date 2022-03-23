ما هي الحرب السيبرانية؟

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بالتوازي مع التدمير والعنف من قبل الجيش، تتحارب مجموعات من قراصنة الانترنت من كلا الطرفين ضد بعضها البعض. الهدف: تعطيل أو شل البنية التحتية الحيوية للعدو. وكما في كل حرب، يعاني السكان المدنيون.
الحرب السيبرانية جزء من الحرب الهجينة ويمكن أن يكون لها تأثير في الحرب الفعلية على الأرض. فتعطيل أو اختراق بيانات وزارات الدفاع قد يغير شيئا من الحرب، لكن نشر المعلومات الكاذبة قد يكون تأثيره أعظم بحسب خبراء.
اعتدنا علي ربط "قراصنة الإنترنت" بالاختراقات والأنشطة غير القانونية بالعالم الافتراضي، ولكن عددا منهم قدم مساعدة لواحدة من كبريات شركات التكنولوجيا في العالم مقابل 288 ألف دولار أمريكي .. فما القصة؟
الحرب الإلكترونية باتت خطراً جسيماً لدرجة أن البند الخامس من ميثاق حلف شمال الأطلسي (ناتو) بات يشملها. ومع انعقاد القمة الثنائية بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين، يحذر الخبراء من أن الأسوأ ما يزال على الطريق.
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