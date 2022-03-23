 ما هي الحرب السيبرانية؟ | صنع في ألمانيا | DW | 23.03.2022

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صنع في ألمانيا

ما هي الحرب السيبرانية؟

بالتوازي مع التدمير والعنف من قبل الجيش، تتحارب مجموعات من قراصنة الانترنت من كلا الطرفين ضد بعضها البعض. الهدف: تعطيل أو شل البنية التحتية الحيوية للعدو. وكما في كل حرب، يعاني السكان المدنيون.

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