ما هي التأمينات التي يحتاجها اللاجئون في ألمانيا؟

هناك العديد من التأمينات المختلفة في ألمانيا، بيد أن التأمينات الأكثر أهمية لكل من يريد العيش هنا هما: أولا وقبل كل شيء هو التأمين الصحي، وهو إلزامي ومطلوب بموجب القانون ولا يعفى اللاجئون منه. ثانيا: تأمين المسؤولية الخاص بالتعويض عن الأضرار التي تلقحفها بالغير وتعرف بالألمانية باسم (Private Haftpflichtversicherung)، الذي يغطي بشكل مادي أو جزئي الأضرار الناتجة عن أية حوادث صغيرة أو كبيرة قد تحصل، مثل إسقاط الهاتف الذكي لزميلك في العمل أو كسر بضاعة ثمينة في السوبرماركت.

يغطي تأمين المسؤولية الخاصة أو الشخصية الأضرار التي تحدث داخل وخارج المنزل الخاص بالشخص المؤمن، بالإضافة إلى تغطية أية خسائر مترتبة على تلف الممتلكات، كما أنه يغطي أيضا الإصابات الشخصية التي قد يسببها المؤمن للآخرين.

وفي حالة المطالبات الخاصة بدفع الأضرار والخسائر لا تقوم شركة التأمين بفحص الضرر ودفعه فحسب، بل إنها تحمي الزبون أيضًا من المطالبات غير المبررة. وفي حالة وجود دعوى قضائية، تقوم شركة التأمين بالدفع مقابل التكاليف القضائية.

تامين المسؤولية الخاصة- نصائح هامه:

الرسوم: تتفاوت رسوم التامين بين 40 و 90 يورو في السنة، بيد أن مقارنة المزايا مع الأسعار المقدمة هي أمر ضروري وجدير بالاهتمام.

الدفع: يؤثر أسلوب الدفع على السعر العام. وهذا يعني أن الدفعات الشهرية أو الفصلية بدلا من السنوية تترتب عليها رسوم إضافيه في الغالب من ثلاثة إلى عشرة في المائة، وهو ما يسمي بالتكلفة الإضافية للدفعة.

المطالبات: الحق في المطالبة بالتعويض يشمل الأضرار التي تقع بعد إبرام عقد التأمين، أما التي قبل ذلك فلا يشملها التأمين، ويجب الإبلاغ عن الأضرار فور وقوعها.

فسخ العقد: في حال قيام شركه التأمين بزيادة رسوم التامين، لك الحق في الإنهاء الفوري للعقد والبحث عن شركة رسومها أقل.

التطوع: إذا كنت تعمل أو تتطوع بشكل منتظم في مكان ما، بأجر قليل أو حتى دون مقابل فعليك الاستفسار عما إذا كان التأمين على المسؤولية الخاصة يغطي أي ضرر قد تسببه. إذا تعرضت للأذى، فإن التأمين يوفر تغطية ضد الحوادث.

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الأشياء التي يغطيها تأمين المسؤولية الخاصة:

تكاليف الإصلاح عندما يكون هناك شيء معطوب، وقيمة التلف عندما يكسر شيء ولا يمكن إصلاحه، بالإضافة إلى تكاليف الطبيب وفواتير المستشفى عندما يصاب شخص بالأذى أو يلحق الضرر بالآخرين. فضلاً عن تأمين الأطفال، من خلال تأمين المسؤولية الخاصة للوالدين، لأن الوالدين مسؤولان عن الأضرار التي يسببها الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات.

ويشمل التأمين أيضاً الضرر الناجم عن الحيوانات الأليفة الصغيرة، مثل القط أو الطيور يجب أن تكون مغطاة أيضا. وفي حال امتلاك حيوانات أليفة مثل القطط أو غيرها فإنه يمكن إضافتها للتأمين. كما يشمل التأمين أي ضرر يلحق بالشقة المستأجرة بما في ذلك فقدان المفاتيح.



الأضرار التي لا يغطيها التأمين:

الضرر الناجم عن عمل متعمد والأضرار التي تلحق بالأجسام المتحركة المستأجرة أو المستعارة، لكن بعض التأمينات تغطي هذا الضرر أيضاً. كما أن التأمين لا يشمل الضرر الذي يحدث خلال العمل وضرر الشخص المؤمن وافراد أسرته الذين يعيشون معه في نفس المنزل.

أمور يجب ملاحظتها عند إبرام عقد التأمين

تأمين المسؤولية الخاصة متاح للأفراد والأسر علي حد سواء.

التماس المشورة: عندما يتعلق الأمر بالتعرفة والرسوم فإن الشيطان يكمن في التفاصيل، كما يقول المثل، وعلى الرغم من أن معظم الخدمات متشابهة للوهلة الأولي، إلا أن النصوص المطبوعة بأحرف صغير قد تكون مختلفة.

وينبغي أن يكون مبلغ التأمين المعروض لتعويض الأضرار عشرة ملايين يورو على الأقل. وهو الحد الأقصى للمبلغ المالي الذي ستدفعه شركه التامين لتعويض الضرر ومضاعفاته. يجب أن يكون التأمين ساريا في كل دول العالم وليس مقتصرا على ألمانيا أو أوروبا.

تقدم بعض شركات التأمين عروضا خاصة وأسعارا رخيصة الذين يعيشون لوحدهم (بدون أسرة) وللمتقاعدين.

هناك العديد من شركات التأمين الصحي في ألمانيا

التأمين الصحي- نصائح هامة

التأمين الصحي يساعدك وعائلتك عندما تكون مريضا. وتدفع شركات التامين الصحي تكالبف العلاجات الطبية وتوفير الرعاية الصحية، مثل الإقامة في المستشفيات والعناية بالأسنان والتلقيح ضد الأمراض والفحوص الطبية وتدابير النقاهة بالإضافة إلى تكاليف الولادة.

الرعاية الصحية، لطالبي اللجوء والذين تم وقف ترحيلهم (دولدونغ) والذين أقاموا في ألمانيا أقل من 15 شهرا، فضلا عن الأشخاص الواجب مغادرتهم البلاد؛ فإن الرعاية الصحية لهؤلاء تقتصر على حالات الطوارئ فقط الأمراض الحاده أو الحالات الإسعافية، وذلك بموجب قانون استحقاقات طالبي اللجوء.

في حين أن بعض الولايات الألمانية تجعلك تتقدم بطلب للحصول علي قسيمة من مكتب الرعاية الاجتماعية قبل مراجعة الطبيب، فإن ولايات أخرى تصدر ما يسمي بالبطاقات الصحية للاجئين والتي تمكنهم من الوصول مباشره إلى الرعاية الطبية دون الحاجة لمراجعة مكتب الرعاية الاجتماعية والحصول على قسيمة.

ووفقا لقاعده بيانات معلومات اللجوء (AIDA) ، فان الرعاية الطارئة لطالبي اللجوء تقتصر علي "العلاج الطبي أو طب الأسنان الضروري ويجب توفيره". ويشمل ذلك "الأدوية والضمادات وغيرها من الأمور اللازمة للتعافي أو الشفاء أو التخفيف من الأمراض أو الخدمات الضرورية الواجب توفرها للعلاج.

أما إذا أقمت في ألمانيا لأكثر من 15 شهرا ولا يزال طلب لجوئك قيد الدراسة، فيحق لك الحصول علي نفس الرعاية الصحية القانونية المتوفرة للمواطنين الألمان، باستثناء تامين الرعاية الطويلة الأجل "Pflegeversicherung". وعادة يكون لطالب اللجوء الحرية في اختيار شركه التأمين الصحي التي يرغب بالتعامل معها.

كما يحق للاجئات والمهاجرات الحوامل والمولودين حديثا الحصول علي "المساعدة الطبية والتمريضية والدعم"، بما في ذلك الخدمة المقدمة لتوفير قابلات قانونيات للرعاية وكذلك الحصول على التطعيمات الضرورية و"الفحوص الطبية الوقائية اللازمة".

التأمين الصحي في ألمانيا إلزامي



إلزامي

والتامين الصحي الحكومي هو إلزامي حتى مستوي معين من الدخل وهو الأكثر شيوعا في ألمانيا، لكن إذا كنت تكسب أكثر من ذلك، يمكنك اختيار بين هذا هذا النوع من التأمين والتامين الصحي الخاص، والحصول على مزايا مختلفة.

الأجر المرضي: إذا كنت لا تستطيع العمل لفتره طويلة بسبب المرض، وبالتالي لا تتلقى راتبا من عملك بسبب ذلك فيمكنك الحصول على راتب أثناء فترة المرض .

ومن المهم معرفة أنه ليس كل شيء مغطي بالكامل، بما في ذلك النظارات والأدوية وتكاليف التنقل من وإلى مقدم الرعاية الصحية. ولكن هناك استثناءات للأطفال. البنود الخاصة مثل النظارات أو الأسنان الاصطناعية يمكن ان يستغرق وقتا طويلا ليتم الموافقة عليها من قبل شركه التامين

الوصفه طبية: التامين الصحي الخاص بك يغطي معظم التكلفة للدواء عبر الوصفة الطبية، بيد أنه يترتب عليك دفع عشره في المئة من السعر لكل وصفة (ولكن ليس أكثر من €10) كما أنها مجانية للذين هم دون سن الـ 18.

السرية: لا يسمح للأطباء بنقل معلومات عنك إلى الآخرين سواء السلطات أو رب العمل أو أفراد العائلة بدون موافقتك. في بعض الأحيان هذا ينطبق أيضا علي المعلومات حول صحة أطفالك.

ما هي بطاقة التأمين الصحي؟

الذين لديهم تامين صحي حكومي يحصلون علي بطاقة الكترونيه توثق عضويتهم؛ تتضمن البطاقة صورته واسم وتاريخ ميلاد وعنوان الشخص المؤمن ورقم البوليصة وحاله التامين. في بعض المدن الألمانية، يتم إصدار هذه البطاقة للاجئين عند وصولهم الأراضي الألمانية.

درهم وقاية خير من قنطار علاج

يشار إلى أن بطاقات التامين الصحي صالحه في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي الـ 28 وكذلك في ايسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا؛ إذا كنت مريضا في واحده من هذه البلدان، بطاقتك تتيح لك الوصول إلى العلاج الطبي هناك.

أشياء يجب تذكرها بخصوص التأمين الصحي

قم دائما بحفظ جميع إيصالات الدفع ذات الصلة بالصحة لأن شركة التأمين قد تسدد لك الرسوم.

إذا كان لديك تأمين صحي خاص، يجب أن تدفع في البداية مقابل زيارات الطبيب والأدوية بنفسك، وبعد ذلك إرسال النسخة الأصلية من الفاتورة إلى شركة التأمين الصحي الخاص التي تقوم بدوها بدفع قيمة الفاتورة لك.

إذا لم تكن زوجتك تعمل، فقد يتم تغطيتها بموجب بوليصة التأمين الصحي القانونية الخاصة بك دون أي رسوم إضافية، الشيء نفسه ينطبق على أطفالك.

في حالة وقوع حوادث أو حالات طوارئ أو إذا مرضت خارج ساعات الاستشارة، يمكنك الاتصال بخدمة طبيب الطوارئ. اتصل بالرقم 112 للاتصال بخدمة الطوارئ أو طلب سيارة إسعاف.

إذا كنت لا تتحدث الألمانية بشكل جيد وترغب في زيارة طبيب يتحدث لغتك، فيمكن لجمعية أطباء التأمين الصحي القانوني المساعدة في العثور على العناوين المحلية وأرقام الهواتف على الموقع الالكتروني الخاص بهم.

ما هي التأمينات الأخرى التي يجب أخذها بعين الاعتبار؟

تامين محتويات المنزل " "Hausratversicherungبموجب هذا التأمين تعوضك شركة التأمين عن الأضرار التي لحقت بممتلكات منزلك عبر الحريق أوالسرقة أوالتخريب أوالانفجار أوالعواصف أوتسرب المياه.

التامين ضد الحوادث "Unfallversicherung" يساعدك وعائلتك على التعامل مع المشاكل الصحية والمالية مثل حادث في العمل أو المرض المهني . "الحوادث في العمل" تشمل أيضا حوادث الطرق من وإلى العمل أو المدرسة.

تأمين محتويات المنزل يعوضك عن الأضرار التي تلحق بممتلكات منزلك

تامين الرعاية الطويلة الأجل: يساعدك إذا كنت لا تستطيع الاعتناء بنفسك في سن الشيخوخة، أو بسبب مرض شديد. بالإضافة إلى ذلك يوفر هذا التامين الدعم المالي والمشورة لأولئك الذين يتولون رعاية أقاربهم والعناية بهم.

التامين ضد العجز المهني: يصبح هذا التأمين نافذا في حال عجزك عن متابعة ممارسة مهنتك.

التامين ضد البطالة: إذا فقدت وظيفتك وكان لديك تامين قانوني لمده اثني عشر شهرا علي الأقل، يمكنك التقدم بطلب للحصول علي إعانات البطالة، وسوف تحصل علي استحقاق ضد البطالة لمده أقصاها اثني عشر شهرا.

التأمين على الحياة: يدفع التامين علي الحياة للمستفيد المحدد مبلغا من المال عند وفاه الشخص المؤمن عليه وتحدد فيمة التعويض طبقا للقسط المتفق عليه بين الشركة وصاحب التأمين.

التامين علي السيارات: وهو إلزامي بموجب القانون عند تسجيل السيارة لدى دائرة المرور ويمنع قيادة السيارة على الطرق العامة إذا لم تكن مسجلة ومؤمنة. وهذا التأمين يغطي الأضرار التي تلق بالمركبات الأخرى عندما تسبب حادثا. وهناك أنواع لهذا التأمين: الإلزامي ويغطي فقط أضرار الغير، ونصف الشامل الذي يؤمن أضرار الغير وجزء من أضرارك مثل كسر زجاج السيارة أو سرقتها، والتأمين الشامل الذي يغطي أضرارك وأضرار الغير بشكل كامل.

نصائح إضافيه

يمكنك العثور علي قوائم التامين باللغات الألمانيه والإنجليزية والعربية والروسية والفارسية علي الموقع الكتروني لمركز حماية المستهلكين في ألمانيا. هناك دليل صحي لطالبي اللجوء من قبل وزاره الصحة الألمانية مع معلومات عن المستشفيات والتطعيمات والحمل. وأكثر من ذلك التحقق من سياسات التامين الخاصة بك عندما تتغير ظروفك، علي سبيل تغيير مكان إقامتك أو الزواج أو إنجاب أطفال. الموقع الإلكتروني للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) أيضا يقدم معلومات عامه عن زيارات الطبيب والرعاية الصحية في ألمانيا.



بنيامين باتكه/علاء جمعة - مهاجر نيوز

