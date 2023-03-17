كليك

ما هي البيانات التي تخزنها شركة تيك توك؟

أي شخص يقوم بالتسجيل في تيك توك يمنح التطبيق إمكانية الوصول إلى كمية كبيرة من بياناته الشخصية. لكن كيف تدار المعلومات؟ حتى الآن، لا يضمن التطبيق عدم إرسال هذه البيانات إلى الصين.