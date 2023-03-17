ما هي البيانات التي تخزنها شركة تيك توك؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أي شخص يقوم بالتسجيل في تيك توك يمنح التطبيق إمكانية الوصول إلى كمية كبيرة من بياناته الشخصية. لكن كيف تدار المعلومات؟ حتى الآن، لا يضمن التطبيق عدم إرسال هذه البيانات إلى الصين.
مازالت جلسة استماع عاصفة للمدير التنفيذي لتطبيق تيك توك بالكونغرس الأمريكي على خلفية مخاوف من اختراق صيني لبيانات المواطنين، تثير المزيد من الجدل. فهل جاءت أسئلة النواب حرصا على بيانات الأمريكيين أم أنّ هناك تضارب مصالح؟
على هامش فعالية عن التجسس والمخاطر السيبرانية على الاقتصاد الألماني، حذرت الاستخبارات الداخلية الألمانية من مواجهة مخاطر كبيرة عند استخدام تطبيق تيك توك خصوصاً لموظفي الحكومة الألمانية.
طلبت واشنطن من الشركة الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" بيع أسهمها فيه أو مواجهة حظره داخل الولايات المتحدة. يثير التطبيق الصيني قلق واشنطن من أن يكون نافذة خلفية لعمليات تجسس صينية وهو ما تنفيه بكين باستمرار.
أقرّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مشروع قانون "ردع الخصوم التكنولوجيين لأمريكا" وهو ما يمنح المشرعين في حال تطبيقه حظر تيك توك ومحاربته، وما يزال مشروع القانون بحاجة لإقرار مجلسي النواب والشيوخ.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول