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صحة

ما هي الأغذية التي تساعد في الحصول على بشرة صحية؟

٣ فبراير ٢٠٢٤

العناية بالبشرة لا تقتصر على حماية الطبقة الخارجية فحسب. لهذا السبب يمكن للنظام الغذائي أن يلعب دورا هاما في صحة الجلد. إليك أهم الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تساهم في الحفاظ على بشرة صحية ونضرة.

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Symbolbild Zusammenhang zwischen Hunger und Gefühlen von Wut und Reizbarkeit (Hangry-Sein)
الاهتمام بالنظام الغذائي وتناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي  تدعم وتحمي البشرة قد يساعد على إبطاء علامات الشيخوخة،صورة من: YAY Images/IMAGO

يعد الجلد أكبر عضو في الجسم إذ يشكل حوالي سبع وزن الجسم الكلي، ووظيفته الرئيسية هي العمل كحاجز لحماية الجسم من أشعة الشمس، الحرارة والبرودة، الجراثيم، المسببات المرضية والمواد السامة.

وعلى الرغم من أن كثير من الأشخاص يركزون على العناية بالبشرة  من الخارج عبر استخدام المرطبات والواقي من الشمس وغيرها من منتجات العناية بالبشرة، إلا أن اتباع نظام غذائي مغذي ومتوازن يعتبر من أهم العوامل للحفاظ على بشرة صحية وشابة المظهر.

لهذا السبب فإن الاهتمام بالنظام الغذائي وتناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي  تدعم وتحمي البشرة قد يساعد على إبطاء علامات الشيخوخة، وتقليل خطر الإصابة بأمراض جلدية، وتحسين رطوبة ومرونة البشرة  التي تعتبر من الأمور الأساسية للمحافظة على  صحة الجلد .

وهناك عناصر غذائية معينة، مثل السيلينيوم، الزنك، الأوميغا 3 والفيتامينات A، C، E، تساعد على حماية البشرة من الجفاف، وفقدان المرونة، وأضرار الأكسدة والشمس.

تعرف على أفضل الأطعمة لصحة البشرة:

- الفراولة: غنية بالعناصر التي تعزز صحة البشرة مثل فيتامين C، الأنثوسيانين، الأحماض الفينولية والفلافونويدات. ويعتبر فيتامين C مهما بشكل خاص لصحة البشرة حيث يحمي الخلايا من التلف الأكسدي وضروري لإنتاج الكولاجين.

 الكيمتشي: بما أن صحة الأمعاء تنعكس مباشرة على صحة البشرة. فيمكن اعتبار الكيمتشي من الأغذية الهامة لصحة الجلد لأنها غنية بالبروبيوتيك والعناصر الغذائية اللازمة لصحة البشرة الأمثل.

 بذور دوار الشمس: إذ أنها غنية بالبروتين و بفيتامين E، الذي يعمل كمضاد قوي للأكسدة في الجسم.

 مرق العظام: من أهم الأطعمة التي تساهم في دعم صحة الجلد. يتم تحضير مرق العظام من خلال غلي عظام البقر أو العجل أو الدجاج أو الأسماك. إذ أنه أحد الأطعمة الغنية بالكولاجين، لذا فإن تناوله قد يلعب دورا في تحسين صحة الجلد، وذلك لقدرته المحتملة على التخفيف من علامات تقدم بالسن، مثل التجاعيد، وتخفيف وتحسين مظهر السيلوليت. وترطيب الجلد وحمايته من الجفاف. بحسب ما نشره موقع (هيلث) الأمريكي.

الأفوكادو: تُعد ثمار الأفوكادو من أغنى الأطعمة بالدهون الصحية، التي تساعد على تنعيم الجلد وترطيبه، كما أنه يحافظ على مرونة البشرة وجعلها أكثر نضارة.

جوز الهند: تعرف فوائد الاستخدام الخارجي لزيت جوز الهند على البشرة، إلا أن تناول الفاكهة يمكن أن يكون مفيدا أيضا للحصول على جلد ناعم.

المحار: يحتوي على معادن داعمة للبشرة مثل السيلينيوم والزنك.

الشوكولاته الداكنة: يمكن أن يساعد تناول الشوكولا الداكنة في الحفاظ على بشرة صافية، فمسحوق الكاكاو الموجود فيها مليء بمضادات الأكسدة التي تحارب الشيخوخة. بحسب ما نشره موقع (فيغ نيوز) الأمريكي.

ر.ض

 

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