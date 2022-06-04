 ما هي الآلية السرية لتحقيقات الكشف عن الاغتصاب؟ وكيف تعمل؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 01.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

ما هي الآلية السرية لتحقيقات الكشف عن الاغتصاب؟ وكيف تعمل؟

تتعرض العديد من النساء لاعتداءات جنسية، بيد أن بعضهن يخشين توجيه اتهامات بشكل فوري، ويفضلن الانتظار، ما يعرض الأدلة للتلف. مبادرة طبية ألمانية أتت للتغلب على هذه المشكلة وحفظ حقوق المعتدى عليهن.

دعم طبي ونفسي للنساء

تخشى العديد من النساء الافصاح عما تعرضن له من اعتداء

تتعرض العديد من النساء لاعتداءات جنسية، بيد أن بعضهن يخشين توجيه اتهامات بشكل فوري، ويفضلن الانتظار، ما يعرض الأدلة للتلف. مبادرة طبية ألمانية أتت للتغلب على هذه المشكلة وحفظ حقوق المعتدى عليهن.

ذكر تقرير للأمم المتحدة، صدر بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن العنف ضد النساء والفتيات هو "أكثر أنواع انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم". ووفقًا للأمم المتحدة فإن أكثر من واحدة من كل ثلاث نساء في العالم يقعن ضحية للعنف في حياتهن.

مختارات

ويفيد التقرير أن أقل من 40 بالمائة من النساء اللاتي يتعرضن للعنف يطلبن المساعدة. في حالة العنف الجنسي، على سبيل المثال. وعن هذا الأمر يؤكد كنوت ألبريشت، رئيس معهد ولاية براندنبورغ للطب الشرعي لـ DW: "تحدث معظم الحالات في البيئة الشخصية للضحية".  ويتابع "ربما يكون الجاني الزوج أو الشريك أو العم. ولأن نسبة كبيرة من النساء تريد الحفاظ على السلام الأسري في المنزل يصمتن عن الاعتداءات التي تواجههن".

وبالنسبة للنساء اللاتي لا يرغبن أو لا يستطعن ​​الإبلاغ عن اعتداء، مثل الاغتصاب، للشرطة، فهناك خيار آخر: يمكن الحصول على الأدلة عبر تحقيق سري. في براندنبورغ في شرق ألمانيا، يرأس ألبريشت مشروع "المساعدة الطبية الفورية وتأمين الأدلة السرية بعد الاغتصاب"، حيث يتم إجراء التحقيق بطريقة تجعل الأدلة مقبولة في المحكمة، في حال قررت المرأة لاحقًا توجيه التهم. حيث يتم توثيق الإصابات وتبيانها مع الشرح.

وهناك استبيان تملؤه الطبيبة أو الطبيب مع المرأة التي جاءت إلى العيادة الخارجية بعد تعرضها للاغتصاب. وبالإضافة إلى صور الإصابات المحتملة، يتم أيضًا تضمين الملابس الداخلية التي كانت ترتديها المرأة في صندوق الأدلة. في وقت لاحق، ترسل سيارة الإسعاف هذا الصندوق إلى مكتب الطبيب الشرعي لحفظه.

وتؤخذ المسحات لتأمين عينات الحمض النووي التابعة للجاني. ويوضح ألبريشت: "إذا حدث قذف داخلجسد المرأة التي تعرضت لاعتداء، يتم التحفظ على الحيوانات المنوية، ويمكن بذلك إجراء تحليل للحمض النووي.

ولا يتم أخذ المسحات إلا بعد أن تخبر المرأة بما حصل، وبعد ذلك فقط عندما يكون ذلك ضروريًا حقًا. يقول ألبريشت: "إذا كان هناك جنس فموي، فلا يتم أخذ مسحة في منطقة الأعضاء التناسلية، وإذا حدث قذف على المعدة، يتم أخذ المسحة من هناك".

و"إذا لم يحدث قذف، ولكن دخل القضيب إلى مهبل الضحية، فيتوجب أخذ مسحة على أمل العثور على أثر للحمض النووي للرجل. ومع ذلك، فإن هذا أكثر صعوبة بكثير من وجود آثار للحيوانات المنوية، كما يوضح ألبريشت. وإذا خدشت الضحية الجاني، فيتم فحص أظافرها أيضًا بحثًا عن أدلة الحمض النووي.

لماذا التحقيق مهم حتى بدون إبلاغ فوري؟

يعد تأمين الأدلة في أسرع وقت ممكن بعد الاغتصاب أمرًا مهمًا لأن الأدلة مثل الحمض النووي تتحلل بسرعة من خلال عمليات الجسم نفسها. وأيضا هناك سبب آخر: "إذا كانت هناك إصابات في المهبل نتيجة للعنف الجنسي عند الإيلاج، فيمكن تحديدها أثناء الفحص، فبعد بضعة أيام أو أسابيع لن يكون ذلك ممكنًا لأن الأغشية المخاطية تلتئم بسرعة"، كما تقول طبيبة أمراض النساء لايا من برلين، وعبرت الطبيبة في حديثها لـ DW عن رغبتها بأن يتم ذكر اسمها الأول فقط من أجل حماية خصوصية مرضاها.

ويتم حاليًا الاحتفاظ بالأدلة الخاصة بتحقيق سري في براندنبورغ لمدة عشر سنوات. ويتم تغليف الأدلة مثل الملابس الداخلية لإبقائها في حالتها الأصلية. ويتم تجفيف مادة الحمض النووي من العينات المأخوذة بطريقة تجعلها تدوم بسهولة لمدة عشر سنوات ويمكن استخدامها في المحكمة إذا لزم الأمر.

الرعاية الجسدية والعقلية اللاحقة

تقول الطبيبة إن فحص أمراض النساء هي لحظة حساسة على أي حال، وهذا ينطبق بشكل خاص على النساء اللواتي يتعرضن لاعتداء.

من جهته يوضح ألبريشت: في التحقيق بعد الاغتصاب، يكون التركيز على المرأة، إذ يتم إجراء التحقيق بواسطة موظفين مدربين". ويوضح "إذا توترت المرأة، فلن تستطيع الحديث".

وبعد أربعة إلى ستة أسابيع من حادثة الاعتداء، يجب على المرأة مراجعة طبيبها النسائي لإجراء اختبار الحمل واختبار الأمراض المعدية المختلفة. وحتى مع "المساعدة الطبية الطارئة والتأمين السري للأدلة بعد الاغتصاب" في براندنبورغ، فإن تأمين الأدلة في العيادة ليس سوى الخطوة الأولى. لأن الحالة النفسية للمرأة قد تبقى سيئة لفترة طويلة. لهذا يستمر تقديم المساعدة للنساء ضمن مشروع الدعم النفسي للتغلب على الحادثة.

كارلا بليكر/ علاء جمعة

ارتفاع عدد جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال في ألمانيا عام 2021

 

مواضيع ذات صلة

Amber Heard (hitnen l), Schauspielerin aus den USA, und Johnny Depp (vorne r), Schauspieler aus den USA, beobachten die Ankunft der Geschworenen im Gerichtssaal des Fairfax County Circuit Court. Schauspieler Depp wirft seiner Ex-Frau Heard vor, in einem 2018 von der «Washington Post» veröffentlichten Kommentar zum Thema häusliche Gewalt falsche Aussagen gemacht zu haben. +++ dpa-Bildfunk +++

قضية ديب وهيرد - مخاوف من تأثير "كارثي" على النساء المعنفات 04.06.2022

بعد كسب الممثل الأمريكي جوني ديب قضية "التشهير" ضد زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد، تحذر منظمات الدفاع عن حقوق النساء من تأثير "كارثي" للقضية على النساء اللواتي يتعرضن للعنف الأسري، سيما بسبب التغطية الإعلامية الواسعة.

August 23, 2012. A Syrian man shows marks of torture on his back, after he was released from regime forces, in the Bustan Pasha neighbourhood of Syria's northern city of Aleppo on August 23, 2012. State media hailed the recapture by the army of three Christian neighbourhoods in the heart of Aleppo, but clashes between troops and rebel fighters raged in other parts of the city and in the southern belt of Damascus. AFP PHOTO / JAMES LAWLER DUGGAN Getty Images/AFP/J. Lawler

العفو الدولية: لاجئون سوريون يتعرضون للتعذيب والاغتصاب بعد عودتهم 07.09.2021

وثقت منظمة العفو الدولية في تقرير بعنوان "أنت ذاهب إلى الموت" وفاة خمسة أشخاص خلال احتجازهم، و14 حالة عنف جنسي ارتكبتها قوات الأمن، ضمنها سبع حالات اغتصاب لخمس نساء ومراهق وطفلة في الخامسة من عمرها.

Yazidi woman Ashwaq Haji, allegedly used by the Islamic State group (IS) as a sex slave, holds portraits of jihadists' victims from her village of Kocho near Sinjar, as she visits the Lalish temple, in Lalish, northern Iraq, on August 15, 2018. - A young Yazidi woman who fled to Germany but returned home to northern Iraq says she cannot escape her Islamic State group captor who held her as a sex slave for three months. Ashwaq Haji, 19, says she ran into the man in a German supermarket in February. Traumatised by the encounter, she returned to Iraq the next month. Like many other Yazidis, she was kidnapped by IS when the jihadists seized swathes of Iraq in the summer of 2014. (Photo by - / AFP) (Photo credit should read -/AFP via Getty Images)

محقق أممي: أدلة على ارتكاب إبادة جماعية للايزيديين بالعراق 10.05.2021

قال فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة إنه وجد "أدلة واضحة ومقنعة على أن الجرائم بحق الايزيديين تمثل بوضوح إبادة جماعية". نجح الفريق أيضاً في تحديد 1444 من الجناة المحتمل تورطهم في جريمة الإبادة الجماعية بحق المجتمع الايزيدي.