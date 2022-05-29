 ما هي إنفلونزا الطماطم؟ وما هي أعراضها؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 30.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

ما هي إنفلونزا الطماطم؟ وما هي أعراضها؟

كشفت وسائل إعلام هندية عن إصابات بما بات يسمى "إنفلونزا الطماطم" في العديد من الولايات الهندية. وهي عدوى فيروسية تسبب بثوراً حمراء اللون غالباً ما تصيب الأطفال. فما هي إنفلونزا الطماطم؟ وما هي أعراضها؟

Symbolbild Tomaten

أزمات صحية متلاحقة تهز العالم فبعد فيروس كورونا  وجدري القرود، أعلنت السلطات الهندية عن اكتشاف إصابات جديدة بما يسمى "إنفلونزا الطماطم" الذي يشهد انتشاراً في بعض المناطق الهندية، حيث تم تشخيص 26 حالة في أوديشا، وفي وقت سابق من هذا الشهر كان قد تم الإبلاغ عن أكثر من 80 حالة إصابة بأنفلونزا الطماطم في منطقة كولام بولاية كيرالا. وفقاً لما نشره موقع (إنديا تايمز).

مختارات

وبحسب وسائل الإعلام الهندية، فإن  إنفلونزا الطماطم  تصيب الأطفال في الفئة العمرية من 1-9 سنوات غالباً. في حين يعد المرض نادراً لدى البالغين نتيجة لمناعتهم القوية بما يكفي للدفاع عنهم من الفيروس.

ما هي إنفلونزا الطماطم؟

إنفلونزا الطماطم هي  عدوى فيروسية  شائعة بين الأطفال. يعاني الشخص المصاب من الحمى، وعادة ما تكون مصحوبة بطفح وتهيج جلدي وجفاف. كما تسبب ظهور بثور على عدة أجزاء من الجسم المصاب، التي عادة ما تكون حمراء اللون. ولم يعرف سببها الدقيق حتى الآن.

وبسبب شكلها الدائري ولونها الأحمر، حصلت العدوى على اسمها انفلونزا الطماطم أو حمى الطماطم وبالتالي لا علاقة لها بثمار الطماطم. وتعتبر حمى الطماطم معدية أيضا. لذا يحتاج المصابون بهذه الأنفلونزا إلى عزلهم لمنع انتقالها من شخص لآخر.

أعراض انفلونزا الطماطم

تشمل الأعراض المحتملة في معظم الحالات الحمى والقروح المؤلمة في الفم  والطفح الجلدي  مع ظهور بثور على اليدين والقدمين والأرداف، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. كما يمكن أن تسبب الأنفلونزا أيضا التعب وآلام المفاصل وتشنجات المعدة والغثيان والقيء والإسهال والسعال والعطس وسيلان الأنف وارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسم. وفي بعض الحالات، قد يتغير أيضا لون الساقين واليدين.

وتقول الدكتورة سوبهاش تشاندرا، الأستاذة المساعدة بالطب الباطني في مستشفى أمريتا كوتشي بالهند: "إن إنفلونزا الطماطم ليس مرضا يهدد الحياة، ولكنه معدٍ ويمكن أن ينتشر من شخص لآخر، على الرغم من أن الأنماط الحقيقية لانتشار العدوى لا تزال قيد التحقيق".

قد لا تكون إنفلونزا الطماطم خطيرة، ولكن لا يوجد علاج لها أيضا. وتضيف الدكتورة شاندرا: "المرضى الذين يصابون بحمى الطماطم يجب أن يأخذوا الكثير من السوائل والراحة في الفراش.. للحفاظ على ترطيب الجسم والراحة". بحسب ما نشره موقع (إنديا توداي).

نقط يجب مراعاتها

من الضروري منع الأطفال من حك البثور التي تسببها الأنفلونزا. كما ينصح  بالراحة والحفاظ على النظافة. وتجنب الاتصال الوثيق مع الشخص المصاب.

كما يجب تعقيم الأواني والملابس والأشياء الأخرى التي يستخدمها الأشخاص المصابون لمنع انتشار الأنفلونزا.

ر.ض

  • حقائق عن قدرة الجسم الخارقة على العلاج الذاتي

    الجروح هي من بين الإصابات التي يستطيع الجسم علاجها ذاتيا، وذلك من خلال خلايا أنسجة خاصة تقوم بتثبيت الجرح. إذ تقوم هذه الأنسجة بضم الجرح وتشكيل أنسجة الندبة ويحتاج الجرح لمدة أسبوع كامل لكي يشفى. وعموما تتجدد كامل خلايا الجسم باستمرار، وتتشكل مليارات الخلايا الجلدية بشكل يومي لتستبدل الخلايا القديمة.

  • حقائق عن قدرة الجسم الخارقة على العلاج الذاتي

    حتى الهيكل العظمي يجدد نفسه تماماً. ويستغرق هيكلنا العظمي لكي يتجدد كليا حوالي عشر سنوات. وخلال عملية التجديد يقوم بإصلاح الكثير من الأضرار التي تعرض لها بسبب تعرض أحد عظامه لكسر أو تهشم.

  • حقائق عن قدرة الجسم الخارقة على العلاج الذاتي

    أما العضلات وأعضاء الجسم الأخرى مثل الكبد والمعدة والأمعاء وغيرها، فتحتاج حوالي ثلاث إلى أربع سنوات لتتجدد، أي استبدال خلاياها القديمة بخلايا جديدة. علما أن عملية التجديد تحميها من الاهتراء ومن التلف.

  • حقائق عن قدرة الجسم الخارقة على العلاج الذاتي

    ولا يكتفي الجسم بتجديد نفسه لحمايته من التلف، ولكنه أيضا مسلح جيداً ضد الأمراض المعدية التي تسببها الفيروسات والبكتيريا. وذلك من خلال جهاز المناعة الذي يمتلك أعدادا هائلة من الخلايا المتخصصة لمكافحة الجراثيم المعدية.

  • حقائق عن قدرة الجسم الخارقة على العلاج الذاتي

    للخلايا المناعية في الجسم أنواع مختلفة، ولكل نوع وظيفة محددة. فهناك خلايا مناعية تعرف بالخلايا الملتهمة وهي مخصصة للمهام الكبيرة، فهي تتعرف على الأجسام الدخيلة وتتخلص من خلايا الجسم المريضة. وهناك خلايا مناعية تائية تتخصص بنوع معين من الأجسام الدخيلة. وسميت بالتائية لأنها تنضج في الغدة الزعترية التي يبدأ اسمها باللغة الإنكليزية بحرف "ت" (Thymus).

  • حقائق عن قدرة الجسم الخارقة على العلاج الذاتي

    التوتر هو أكبر عدو لقوى الشفاء الذاتي. والتوتر يجعل الكلية الجانبية تفرز الكورتيزول الذي يعمل على إضعاف جهاز المناعة ويسهل الطريق أمام الجراثيم المعدية.

  • حقائق عن قدرة الجسم الخارقة على العلاج الذاتي

    لدى الاسترخاء تقوم النواقل المفرزة من الدماغ بتحفيز جهاز المناعة وتقويته. على الرغم من أن الأبحاث في هذا الحقيقة لازالت قيد الدراسة، لكن الكثير من الدراسات أكدت أن الدماغ يؤثر عبر الأعصاب والنواقل العصبية على الكثير من آليات الشفاء الذاتي. خصوصاً حين يشعر بالمرء بالراحة.

    الكاتب: د.ص (DW)


 