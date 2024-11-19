أخطر ثماني بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية يجب معرفتها!

البكتيريا موجودة في كل مكان. بعضها غير ضار وبعضها الآخر مفيد وبعضها خطير للغاية. خاصة عندما لا تكون المضادات الحيوية فعالة ضدها. وهناك ثماني بكتيريات خطيرة يجب أن نعرفها، فما هي؟

يموت ملايين الأشخاص كل عام نتيجة العدوى البكتيرية. حتى لو تم علاج هذه الالتهابات بالمضادات الحيوية. في كثير من الحالات، لا تكون الأدوية فعالة لأن البكتيريا أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية.

وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO)، كانت مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية مسؤولة عن 1,27 مليون حالة وفاة مباشرة في جميع أنحاء العالم في عام 2019. ويقدر عدد الوفيات المرتبطة بهذه المقاومة بنحو 4,95 مليون حالة وفاة.

الفرق بين مقاومة المضادات الحيوية ومقاومة مضادات الميكروبات

تركز هذه المقالة على مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. في المقابل يشير مصطلح "مقاومة مضادات الميكروبات" (AMR) إلى جميع أنواع الميكروبات، وهي كائنات حية دقيقة. ويشمل ذلك البكتيريا، ولكن أيضًا الطفيليات والفيروسات والفطريات التي تكيفت لمقاومة العلاجات الطبية الشائعة.

لكن المشكلة هي أن الأدوية الموجودة أقل فعالية أوغير فعالة على الإطلاق، وغالباً ما تكون البدائل غير متوفرة. وهذا يعني أنه حتى الأمراض التي يمكن علاجها بشكل جيد مثل التهابات المسالك البولية يمكن أن تكون قاتلة.

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كيف تصنف منظمة الصحة العالمية البكتيريا على أنها خطيرة

تصنف منظمة الصحة العالمية البكتيريا وفقاً لمعايير مختلفة:

- معدلات الوفيات

- الإصابة (عدد الإصابات)

- العبء الصحي غير المميت

- تطور المقاومة

- قابلية الانتقال

- إمكانية الوقاية

- خيارات العلاج

- خط إنتاج (أدوية جديدة قيد التطوير)

تحصل البكتيريا على درجة لكل معيار ثم يتم تصنيفها. تحتوي قائمة منظمة الصحة العالمية لعام 2024 على 24 من مسببات الأمراض ذات الأولوية. فيما يلي أهم ثمانية منها:

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1. الكلبسيلة الرئوية

الكلبسيلا هي نوع من البكتيريا التي توجد في الأمعاء وفي براز الإنسان. يمكن أن تسبب الكلبسيلا الرئوية الالتهاب الرئوي والتسمم الدموي والتهابات الجروح. إذا دخلت البكتيريا إلى الجهاز العصبي، يمكن أن تؤدي إلى التهاب السحايا.

في المستشفيات يمكن أن تتطور بكتيريا الكليبسيلا الرئوية إلى ما يسمى بالجراثيم الخارقة، التي بسرعة وهي متعددة المقاومة: وتفشل العلاجات بالمضادات الحيوية المختلفة.

ومع ذلك فإن الكليبسيلة الرئوية مقاومة أيضاً للكاربابينيمات، والتي تسمى المضادات الحيوية الاحتياطية، ويتم استخدامها فقط عندما تفشل جميع العلاجات الأخرى. ومع ذلك فإن الاستخدام غير الحريص لهذه المضادات الحيوية يعزز تطور المقاومة.

2. الإشريكية القولونية

على غرار بكتيريا الكلبسيلة، توجد بكتيريا الإشريكية القولونية عادةً في أمعاء الإنسان والحيوانات. ومع ذلك توجد أيضاً في البيئة وفي الطعام والماء.

معظم أنواع الإشريكية القولونية غير ضارة. ومع ذلك يمكن لبعضها أن يسبب الأمراض، بما في ذلك الإسهال والتهابات المسالك البولية والالتهاب الرئوي والإنتان. وقد أدت تركيزات الإشريكية القولونية في نهر السين في باريس إلى نقاشات حادة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 في فرنسا.

بكتيريا الإشريكية القولونية مقاومة للجيل الثالث من السيفالوسبورينات - وهو مضاد حيوي شائع الاستخدام لعلاج الأمراض المنقولة جنسياً مثل السيلان. كما تقاوم بكتيريا الإشريكية القولونية الكربابينيمات.

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3. المكورة الراكدة- أسينتوباكتر بومانيي

في وقت مبكر من عام 2012، وصف الباحثون بكتيريا المكورة الراكدة- Acinetobacter baumannii بأنها من "مسببات الأمراض البكتيرية الانتهازية الناشئة" التي ترتبط بالعدوى المكتسبة في المستشفيات.

ويزداد خطر الإصابة بالعدوى كلما طالت مدة بقاء المرضى في المستشفى. الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي معرضون للخطر بشكل خاص. كما أن بكتيريا المكورة الراكدة مقاومة للكاربابينيم.

4. المتفطرة السلّية

تتسبب المتفطرة السلية في الإصابة بالسل - وهي عدوى بكتيرية قاتلة محتملة في الرئتين. بعض سلالات هذه البكتيريا متعددة المقاومة، مما يعني أنها لم تعد تستجيب للأدوية المختلفة.

في عام 2023، توفي 1,25 مليون شخص بسبب السل، بما في ذلك 161 ألف شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية. وحسب منظمة الصحة العالمية: "من المرجح أن يكون السل مرة أخرى السبب الرئيسي للوفاة بسبب عامل معدي واحد في جميع أنحاء العالم، بعد أن حلّ محل مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) لمدة ثلاث سنوات".

بكتيريا المتفطرة السلية مقاومة للريفامبيسين - وهو مضاد حيوي يستخدم لعلاج العدوى مثل السل والجذام.

5- السالمونيلا التيفية

تسبب السالمونيلا التيفية حمى التيفوئيد، وهو مرض يهدد الحياة ويتميز بارتفاع درجة الحرارة. وهي تصيب بشكل رئيسي الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تعاني من سوء الصرف الصحي والمياه والغذاء الملوث - كما هو الحال في أجزاء من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وحسب تقديرات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يصاب حوالي تسعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم بحمى التيفوئيد كل عام. والسالمونيلا التيفية مقاومة للفلوروكينولون، وهو مضاد حيوي واسع الطيف له العديد من الآثار الجانبية. لذلك قررت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) تقييد استخدام الفلوروكينولون.

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6 أنواع الشيغيلا

هناك أربعة أنواع من الشيغيلا: شيغيلا سونيي وشيغيلا فليكسنيري وشيغيلا بويدي وشيغيلا ديسنتميريا. تسبب بكتيريا الشيغيلا الإسهال وآلام البطن والحمى. وتنتشر عن طريق الطعام والماء الملوث، ولكنها تنتقل أيضاً عن طريق الاتصال الجنسي. الشيغيلا مقاومة للفلوروكينولون.

7- المكورات المعوية البرازية

تعيش المكورات المعوية البرازية في الجراثيم المعوية، والمعروفة أيضًا باسم الميكروبيوم. يمكن أن تسبب هذه البكتيريا مرضاً خطيراً لدى مرضى السكري أو أمراض الكلى المزمنة. كما يمكن أن تؤدي المكورات المعوية إلى التهاب المسالك البولية والتهابات الجهاز العصبي إذا دخلت أجزاء من الجسم خارج الأمعاء.

تقاوم المكورات المعوية الفانكومايسين - وهو مضاد حيوي يستخدم أيضاً لعلاج العدوى التي تسببها المكورات العنقودية. تقاوم المكورات العنقودية أيضاً العديد من المضادات الحيوية.

8. الزائفة الزنجارية

تؤدي الزائفة الزنجارية إلى التهابات في الدم والرئتين والمسالك البولية وأجزاء أخرى من الجسم، وغالباً ما يحدث ذلك بعد إجراء العمليات الجراحية في المستشفيات. الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي بسبب المرض أو الأدوية معرضون للخطر بشكل خاص. وتُعد بكتيريا الزائفة الزنجارية متعددة المقاومة حتى للكاربابينيمات.

أعده للعربية: م.أ.م