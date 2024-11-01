هكذا وسعت روسيا إمكانية استخدام السلاح النووي

نزاعاتالولايات المتحدة الأمريكيةهكذا وسعت روسيا إمكانية استخدام السلاح النوويTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoنزاعاتالولايات المتحدة الأمريكية2024/11/19١٩ نوفمبر ٢٠٢٤وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرا للولايات المتحدة بعد قراره بتخفيض الحد الذي يسمح باستخدام أسلحة نووية بعد أيام من تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن سمحت لأوكرانيا بإطلاق صواريخ أمريكية داخل الأراضي الروسيةhttps://p.dw.com/p/4nAaDإعلان