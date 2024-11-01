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نزاعاتالولايات المتحدة الأمريكية

هكذا وسعت روسيا إمكانية استخدام السلاح النووي

١٩ نوفمبر ٢٠٢٤

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرا للولايات المتحدة بعد قراره بتخفيض الحد الذي يسمح باستخدام أسلحة نووية بعد أيام من تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن سمحت لأوكرانيا بإطلاق صواريخ أمريكية داخل الأراضي الروسية

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