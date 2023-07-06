ما هو مصير زعيم فاغنر؟

أين زعيم مرتزقة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين؟

يلف الغموض مكان ومصير قائد مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين بعد تأكيد الرئيس البيلاروسي لوكاشنكو أنه لا يزال في روسيا. لوكاشنكو نفسه كان قد أعلن قبل فترة أن بريغوجين وصل إلى بلاده، فيما ينفي الكرملين ينفي علمه بمكان وجوده.