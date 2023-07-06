 ما هو مصير زعيم فاغنر؟ | مسائية DW | DW | 14.07.2023

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مسائية DW

ما هو مصير زعيم فاغنر؟

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد في تصريحات صحفية رفض زعيم فاغنر عرضه انضواء فاغنر تحت قيادة الجيش الروسي.. فهل انتهت القصة عند هذا الحد أم ان بريغوجين فعلا قتل أم رهن الاعتقال؟

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May 5, 2023, Bakhmut, Donetsk Oblast, Ukraine: Russian Yevgeny Prigozhin, owner of the Wagner Group of mercenaries broadcasts a tirade against Russian Defense Minister Sergei Shoigu accusing the military command of starving his forces of ammunition and supplies, May 4, 2023 near Bakhmut, Ukraine. Prigozhin, standing in a field of bodies of his soldiers killed in battle threatened to withdraw from the frontlines. Bakhmut Ukraine - ZUMAp138 20230505_zaa_p138_031 Copyright: xPoolx/WagnerxGroupx

بعد احتواء تمرده.. ما مصير مرتزقة بريغوجين الإلكترونيين؟ 14.07.2023

بعد القضاء على تمرده، تحدثت تقارير عن أن زعيم مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين أغلق مجموعته الإعلامية، لكن خبراء يرون بأن هذا لا يمثل نهاية لحملات التضليل الروسية.

Yevgeny Prigozhin, the owner of the Wagner Group military company, looks out from a military vehicle on a street in Rostov-on-Don, Russia, Saturday, June 24, 2023, leaving an area of the headquarters of the Southern Military District. Kremlin spokesman Dmitry Peskov said that Prigozhin's troops who joined him in the uprising will not face prosecution and those who did not will be offered contracts by the Defense Ministry. After the deal was reached Saturday, Prigozhin ordered his troops to halt their march on Moscow and retreat to field camps in Ukraine, where they have been fighting alongside Russian troops. (AP Photo)

أين زعيم مرتزقة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين؟ 06.07.2023

يلف الغموض مكان ومصير قائد مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين بعد تأكيد الرئيس البيلاروسي لوكاشنكو أنه لا يزال في روسيا. لوكاشنكو نفسه كان قد أعلن قبل فترة أن بريغوجين وصل إلى بلاده، فيما ينفي الكرملين ينفي علمه بمكان وجوده.

Prigozhin Press Service/AP/dpa/picture alliance Kremlin Press Office/Handout/AA/picture alliance

الكرملين يؤكد.. بوتين التقى بريغوجين بعد التمرد الفاشل 10.07.2023

أكد المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى في الكرملين يفغيني بريغوجين وبعضا من قادة مجموعة فاغنر في 29 حزيران/ يونيو الماضي، أي بعد التمرد الفاشل. فماذا دار في الاجتماع؟

Russia Putin Address 8466524 24.06.2023 Russian Putin delivers a televised address to the nation after Yevgeny Prigozhin, the owner of the Wagner Group military company, called for armed rebellion and reached the southern city of Rostov-on-Don with his troops, in Moscow, Russia. Pavel Bednyakov / Sputnik Moscow Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxESTxLTUxLATxNORxSWExDENxNEDxPOLxONLY Copyright: xPavelxBednyakovx

بوتين يتهم قائد فاغنر بـ"خيانة" روسيا وبريغوجين يرد 24.06.2023

بعد تمرد قوات فاغنر واحتلالها مقار عسكرية في مدينتين روسيتين، الرئيس الروسي فلاديمير فلاديمير بوتين يصف التمرد بأنه "طعنة في الظهر". واتهم بوتين قائد مجموعة فاغنر بـ"الخيانة"، والاخير يرد بأنه قواته لن تستسلم.