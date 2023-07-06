ما هو مصير زعيم فاغنر؟

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد في تصريحات صحفية رفض زعيم فاغنر عرضه انضواء فاغنر تحت قيادة الجيش الروسي.. فهل انتهت القصة عند هذا الحد أم ان بريغوجين فعلا قتل أم رهن الاعتقال؟
بعد القضاء على تمرده، تحدثت تقارير عن أن زعيم مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين أغلق مجموعته الإعلامية، لكن خبراء يرون بأن هذا لا يمثل نهاية لحملات التضليل الروسية.
يلف الغموض مكان ومصير قائد مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين بعد تأكيد الرئيس البيلاروسي لوكاشنكو أنه لا يزال في روسيا. لوكاشنكو نفسه كان قد أعلن قبل فترة أن بريغوجين وصل إلى بلاده، فيما ينفي الكرملين ينفي علمه بمكان وجوده.
أكد المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى في الكرملين يفغيني بريغوجين وبعضا من قادة مجموعة فاغنر في 29 حزيران/ يونيو الماضي، أي بعد التمرد الفاشل. فماذا دار في الاجتماع؟
بعد تمرد قوات فاغنر واحتلالها مقار عسكرية في مدينتين روسيتين، الرئيس الروسي فلاديمير فلاديمير بوتين يصف التمرد بأنه "طعنة في الظهر". واتهم بوتين قائد مجموعة فاغنر بـ"الخيانة"، والاخير يرد بأنه قواته لن تستسلم.
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