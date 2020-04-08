 ما هو مرض التوتر المزمن وهل يمكن علاجه؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 26.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

ما هو مرض التوتر المزمن وهل يمكن علاجه؟

يبدأ الجسم بإطلاق إشارات تحذيرية على شكل أعراض حين يواجه مشاكل جسدية أو نفسية، مثل ما يحدث في حالة التوتر. فالتوتر حالة قلق تصيب الإنسان عند الخوف أو العصبية أو حين مواجهة صعوبات أسرية أو في مجال العمل أو مشاكل اقتصادية.

توتر

التوتر المزمن يختلف عن التوتر العادي ويصبح حدوثه متكررا

رعشة العينين وآلام المعدة والتقرحات المزمنة قد تبدو أعراض مرضية عادية. لكنها علامات واضحة على ظهور وتمادي التوتر المزمن عند الإنسان. فإذا انتابتك هذه الأعراض، تعرف على أفضل الطرق لعلاجها.

يعمل جسم الإنسان بنظام متناسق معقد ويمكنه التكيف مع مختلف الأوضاع البيئية والاجتماعية التي تطرأ عليه. ويبدأ الجسم بإطلاق إشارات تحذيرية على شكل أعراض حين يواجه مشاكل جسدية أو نفسية، مثل ما يحدث في حالة التوتر. فالتوتر حالة قلق تصيب الإنسان عند الخوف أو العصبية أو حين مواجهة صعوبات أسرية أو في مجال العمل أو مشاكل اقتصادية.

مختارات

تظهر عند البعض أولى ملامح شيب الشعر في سن مبكر. فلماذا يبدأ الشيب عند البعض مبكرا؟ وما الذي يمكن فعله لتفادي ظهوره في سن الثلاثين؟

المشي في الغابات والمناطق الخضراء أو في الطبيعة له مفعول سحري على الانسان للتخلص من التوتر والإجهاد، بحسب دراسة. ووجد العلماء وجود رابط عكسي بين التنزه في أحضان الطبيعة وبين هرمون الكورتيزول، في حال المشي لمدة معينة.

وفيما تكون أغلب أنواع القلق طبيعية ولا خوف منها وتختفي بزوال أسبابها، إلا أن التوتر المزمن يأتي على شكل نوبات متكررة تصيب الإنسان عند أبسط الأشياء، مثل عدم تحمل سماع الضوضاء أو عدم القدرة على رؤية الضوء. وفي حالات التوتر والقلق المزمنين، لا ينبغي تركهما دون علاج، لأنه قد يسبب مضاعفات كبيرة أو نوبات انفعال شديدة، وقد ينتهي الأمر بالإصابة بأمراض القلب أو التعرض للإصابة بأمراض نفسية حادة.

وهذه بعض الأعراض الشائعة لمرض التوتر المزمن:

. مغص وآلام في المعدة والأمعاء، وخاصة أثناء العمل:

المعدة والأمعاء الدقيقة حساسة جداً وتتجاوب بسرعة مع الانفعالات العصبية للإنسان وتبدأ بزيادة إنتاج هرمون الكورتيزول في الجسم. وحينها تبدأ الغدد الكظرية بالنضوب، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات البرولاستين في الجسم وإصابته بالحساسية المفرطة للآلام، كآلام الظهر والعضلات. ويزيد الكورتيزول أيضاً من حساسية الدماغ للآلام، الأمر الذي يرفع من وتيرة نوبات الصداع.

التوتر المزمن يأتي على شكل نوبات متكررة تصيب الإنسان لدى تعرضه لأبسط الأمور

التوتر المزمن يأتي على شكل نوبات متكررة تصيب الإنسان لدى تعرضه لأبسط الأمور

العلاج:

علاج هذه الحالة يكون عبر تناول سليم ومنتظم للغذاء، حتى تتمكن الأمعاء الدقيقة من القيام بعملها بصورة طبيعية. ويفضل تناول البطاطس والمعكرونة والابتعاد عن اللحوم والسكريات في هذه المرحلة. وفي الحالات المزمنة، يفضل مراجعة طبيب مختص.

رعشة العينين:

قد يكون سبب رعشة العينين غير الطبيعي نقص في بعض المواد الغذائية كالكالسيوم والمغنيسيوم، وقد يكون سببه التوتر أيضاً، إذ إن الشخص المصاب بالتوتر يمسك برأسه كثيراً عند التوتر ويسبب بذلك اختلالاً في عمل عضلات الوجه بصورة عامة، ما يسبب رعشة العينين.

العلاج:

رعشة العينين بسبب التوتر غير ضار إذا ظهر في بعض الأحيان فقط. ولا ينصح بأخذ أي علاج طبي له، وإنما ينصح بالراحة وترك أسباب القلق.

. الالتهابات الجلدية "هربس":

وهي تقرحات تظهر على الأغلب في الوجه وفي الفم وهي معدية ويمكن أن تنتشر إلى مناطق أخرى ويمكن أن تتحول إلى بثور إذا أهملت. والمسبب الأساسي لهذه التقرحات هو فيروس "هربس" الذي يبقى فترة طويلة في جسم الإنسان دون أية أضرار أو أعراض، إذ يسيطر عليه جهاز المناعة في الجسم ويمنع انتشاره. لكن الإصابة بالتوتر تضعف جهاز المناعة ويبدأ فيروس "هربس" بالانتشار، خاصة في منطقة الفم.

العلاج:

تقوية جهاز المناعة هو الحل الأفضل لفيروس وتقرحات "هربس" ويٌنصح بتناول مواد غذائية غنية بفيتامين "سي" والزنك. وهناك أيضاً بعض الدهون الطبية المصنوعة من الأعشاب الطبيعية التي تساعد على إيقاف انتشار التقرحات، مثل "لوماهيربان"، بحسب ما يذكر موقع "بريغيته" الألماني.

. السعال المفاجئ وعدم القدرة على الكلام:

وسبب ذلك رد فعل الجهاز العصبي للإنسان عند نوبات التوتر. وتوتر الرقبة والفك الأسفل قد يؤدي إلى اختلال في عمل الجسم ونوبات من السعال وحتى عدم القدرة على الكلام.

العلاج:

يكون العلاج عبر تناول العلكة وشرب السوائل. وينصح بالخلود إلى الراحة لإراحة عضلات الوجه.

ز.أ.ب/ ي.أ / ع.أ.ج

مشاهدة الفيديو 03:23

نصائح لصحة القلب

مواضيع ذات صلة

ILLUSTRATION - Eine junge Frau arbeitet am 14.03.2019 in einer Wohnung in Riede an einem Laptop, waehrend ihre Tochter in einem Laufstall sitzt (gestellte Szene). Foto: Mascha Brichta | Verwendung weltweit

ما مدى أضرار العمل من البيت على جسم الإنسان؟ 08.04.2020

يترك العمل من المنزل بسبب كورونا آثار سلبية على البدن، منها آلام الظهر وتعب العين، لكن هذا الضرر مؤقت ولن يتواصل. كيف ذلك؟