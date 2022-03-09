 ما هو سويفت؟ | صنع في ألمانيا | DW | 09.03.2022

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صنع في ألمانيا

ما هو سويفت؟

تم الآن استبعاد البنوك الروسية المهمة من نظام الدفع الدولي سويفت. أي أن الشركات الروسية لم تعد قادرة على استخدامه لدفع ثمن البضائع من الخارج. وهذا أقوى سلاح في قائمة العقوبات.

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