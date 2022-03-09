ما هو سويفت؟

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تم الآن استبعاد البنوك الروسية المهمة من نظام الدفع الدولي سويفت. أي أن الشركات الروسية لم تعد قادرة على استخدامه لدفع ثمن البضائع من الخارج. وهذا أقوى سلاح في قائمة العقوبات.
من شأن قرار الحلفاء الغربيون بفصل مجموعة "مختارة" من البنوك الروسية عن نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية أن يوجه ضربة اقتصادية موجعة لروسيا؛ لكنه سيلحق أذى كبيراً بشركاتهم وبنوكهم في الوقت نفسه!
فيما يستمر الحلفاء الغربيون في تشديد العقوبات المالية المفروضة على روسيا واستبعادها من نظام سويفت المالي العالمي، حقق الجيش الروسي تقدماً ميدانياً مهماً بسيطرته على مدينة خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا وحاصره مدن أخرى.
قررت دول الاتحاد الأوروبي فرض سلسلة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا وبيلاروسيا شملت القطاع المصرفي والقطاع البحري والعملات المشفرة. في الوقت نفسه لم تستبعد أوكرانيا مناقشة مسألة حيادها مع روسيا.
تواجه الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم أو ما تعرف بـ "الأبطال الخفيون" منافسة شرسة من الشركات الصينية. ويشعر البعض بالخوف حيال ذلك، فيما يعتبر آخرون هذا الأمر فرصة للتأكيد على قوة شعار "صنع في ألمانيا".
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