 ما هو سر اختلاف ألوان البشرة؟ | المستقبل الآن | DW | 05.06.2022

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المستقبل الآن

ما هو سر اختلاف ألوان البشرة؟

سؤال المشاهدين هذا الأسبوع وصلنا من كينيا وفيه يسأل أحد أصدقاء البرنامج عن سر اختلاف ألوان البشرة.

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المستقبل الآن - سر اختلاف لون البشرة 05.06.2022

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