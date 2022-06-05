ما هو سر اختلاف ألوان البشرة؟

تقارير: ثاني أكسيد الكربون يصل لأعلى مستوى في تاريخ البشرية

أفادت تقارير حديثة أن شهر أبريل/نيسان من هذا العام قد شهد ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض بأكثر من 420 جزءًا في المليون، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في تاريخ البشرية.