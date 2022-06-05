ما هو سر اختلاف ألوان البشرة؟

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سؤال المشاهدين هذا الأسبوع وصلنا من كينيا وفيه يسأل أحد أصدقاء البرنامج عن سر اختلاف ألوان البشرة.
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حصيلة مؤقتة لنسبة انتشار وباء جدري القرود في العالم، معتبرة أن مستوى الخطر لايزال متوسطا، وإن كانت المنظمة الدولية ترجح إلى حد كبير اكتشاف دول أخرى لحالات انتشار الفيروس بشكل أكبر.
أفادت تقارير حديثة أن شهر أبريل/نيسان من هذا العام قد شهد ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض بأكثر من 420 جزءًا في المليون، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في تاريخ البشرية.
قالت دراسة إن تأثير التلوث على الصحة أقوى بكثير من تأثير الحروب والإرهاب والملاريا والإيدز وغيرها، وإن الوفيات الناجمة عن التلوث تناهز تلك التي يتسبب بها التبغ. ما هي البلدان العشرة الأكثر وفيات بسبب بالتلوث؟
أكد الرئيس المصري السيسي أن المسيحيين في جميع الدول العربية هم جزء أصيل من نسيج المجتمع العربي بأسره، وأن قيم المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هي قيم ثابتة لنهج الدولة المصرية.
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