 ما هو سبب نزاع إقليم ناغورنو-كراباخ؟ | DW الأخبار | DW | 25.05.2023

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DW الأخبار

ما هو سبب نزاع إقليم ناغورنو-كراباخ؟

تستضيف روسيا محادثات بين أرمينيا وأذربيجان في موسكو في محاولة لنزع فتيل التوترات بين البلدين بشأن إقليم ناغورنو-كاراباخ المتنازع عليه. ما هو سبب هذا النزاع وكيف بدأ؟

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