ما هو سبب نزاع إقليم ناغورنو-كراباخ؟

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تستضيف روسيا محادثات بين أرمينيا وأذربيجان في موسكو في محاولة لنزع فتيل التوترات بين البلدين بشأن إقليم ناغورنو-كاراباخ المتنازع عليه. ما هو سبب هذا النزاع وكيف بدأ؟
كيف تبدو اتجاهات الرأي في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط إزاء مستقبل علاقاتها مع القوى الكبرى في ضوء نتائج حرب أوكرانيا. وهل تستفيد روسيا وأوروبا من استياء ملحوظ من السياسة الأمريكية؟ قراءة في نتائج دراسة ألمانية حديثة.
رغم التحذيرات الغربية اعترف الرئيس الروسي بوتين باستقلال إقليميين انفصاليين بشرق أوكرانيا ووقع معهما اتفاقات تعاون وصداقة، والاتحاد الأوروبي يندد بالخطوة ويعتبرها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي" متوعدا بردّ "حازم".
قبيل زيارته المزمعة إلى الصين، تتعالى الأصوات في ألمانيا تطالب المستشار أولاف شولتس بتشديد اللهجة تجاه الصين والتحرر من "التبعية" الاقتصادية لبكين، حتى لا يتكر الأمر مثل ما حدث مع روسيا.
فيما توجه الدول الأوروبية اهتمامها إلى مناطق الصراع المباشر مع روسيا في شرق وشمال القارة العجوز، يبدو أن المنطقة المغاربية تعود للأضواء كبؤرة صراع جديدة، وثمة مؤشرات على سعي روسي حثيث رغم الانتكاسات بعد غزو أوكرانيا.
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