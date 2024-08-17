ما هو الوضع الميداني في كورسك الروسية؟

تحدثت كييف عن "تعزيز" لمواقع قواتها المتوغلة في منطقة كورسك الروسية، بينا قالت موسكو إنها "صدت" هجمات أوكرانية جديدة. هذا في وقت عادت المخاوف على سلامة محطتي زابوريجيا الأوكرانية وكورسك الروسية للظهور.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت (17 آب/أغسطس 2024)، أنّ قواته "تعزز" مواقعها في منطقة كورسك، بعد أكثر من عشرة أيام على بدء هجوم كبير غير مسبوق لكييف على الأراضي الروسية.

من جهته، أعلن الجيش الروسي أنّه "صدّ" هجمات جديدة شنّتها كييف، بينما يواصل قصف مناطق أوكرانية خصوصاً في دونباس (شرق) حيث يحافظ على تفوّقه في مواجهة القوات الأوكرانية.

وبدأ الجيش الأوكراني في السادس من آب/أغسطس هجوما على منطقة كورسك الحدودية، حيث أعلنت كييف السيطرة على 82 بلدة و1150 كيلومترا مربعا في توغّل باغت موسكو واعتُبر أكبر عملية عسكرية أجنبية على الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينسكي على تلغرام بعد اجتماع مع القائد الأعلى للجيش الأوكراني "الجنرال (أولكسندر) سيرسكي أفاد عن تعزيز مواقع قواتنا في منطقة كورسك وتوسيع نطاق المنطقة المؤمنة". وأعلن زيلينسكي في مقطع مصور مساء السبت أن "العملية تجري وفق ما خططنا له بالضبط".

وكان قائد الجيش الأوكراني قد أكد لزيلينسكي الجمعة أنّ قواته تقدّمت "من كيلومتر إلى ثلاثة كيلومترات" وأسرت جنودا.

من ناحيته، أعلن الجيش الروسي الذي نشر تعزيزات في العديد والعتاد أنّه "صدّ" هجمات أوكرانية قرب ثلاث بلدات في منطقة كورسك، مؤكدا أنّه ألحق خسائر فادحة في صفوف العدو.

في موازاة ذلك، يتواصل القتال العنيف في شرق أوكرانيا حيث يحقّق الجيش الروسي مكاسب على الأرض منذ أشهر. وأعلنت موسكو في الأيام الأخيرة سيطرتها على عدّة قرى باتجاه مدينة بوكروفسك التي تعتبر مركزا لوجستيا مهما.

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وقال زيلينسكي السبت إنّ "عشرات الهجمات الروسية شُنّت على مواقعنا في اليوم الماضي"، مؤكدا أنّ قواته "تبذل كلّ ما في وسعها لتدمير المحتل وصدّ الهجمات". وأكد أن "الوضع تحت السيطرة".

تحذيرات "نووية"

في غضون ذلك قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن وضع السلامة في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا آخذ في التدهور بعد ضربة بطائرة مسيرة أصابت الطريق عند محيط المحطة اليوم السبت. وذكرت وكالة تاس للأنباء أن الإدارة الروسية للمحطة قالت إن طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت شحنة ناسفة على طريق خارج المنشأة مما عرّض موظفيها الذين يستخدمون الطريق السريع للخطر.

من جهتها، أخطرت وكالة الطاقة الذرية الروسية (روساتوم) الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتدهور الوضع في محطة كورسك للطاقة النووية ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها موسكو. ودعا أليكسي ليخاتشوف رئيس وكالة روساتوم في محادثة هاتفية أمس الجمعة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى زيارة منطقة كورسك لرؤية الوضع في المحطة وبلدة كورتشاتوف بنفسه، حسبما نقلت وكالة (إنترفاكس) الروسية للأنباء في موسكو عن روساتوم. وقالت روساتوم إن عدة إنذارات من غارات جوية تنطلق يوميا بسبب خطر الهجمات الأوكرانية.

وبحسب تقارير روسية، تم العثور مؤخرا على أجزاء من صواريخ في موقع محطة كورسك للطاقة النووية.

وتتعرض محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تحتلها روسيا منذ نحو سنتين ونصف السنة، مرارا لهجمات وأعمال تخريب. وتتبادل موسكو وكييف اللوم في هذه الهجمات. وكلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبين بالتمركز في محطة زابوريجيا.

خ.س/ف.ي (أ ف ب، رويترز، د ب أ)