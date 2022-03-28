ما هو الفطور المناسب لك بعد تجاوز عامك الخمسين؟

النظام الغذائي الصحي والمتوازن مهم في أي عمر لصحتنا الجسدية والعقلية، بيد أنه يصبح أكثر أهمية مع تقدمنا ​​في العمر. لماذا؟ يبدأ الجسم من سن الثلاثين تقريباً في التراجع، على سبيل المثال في الدهون والغضاريف وكتلة العضلات.

ماذا عن النظام الغذائي بعد الخمسين؟

تناول خبز الحبوب الكاملة والكثير من الخضار والفاكهة كل يوم بعد الخمسين! ويتعين عليك الاعتماد على الأطعمة غير المصنعة وتجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكر المضاف. استبدل لبن الزبادي بطعم الفواكه المبرد باللبن الطازج، والخبز الأبيض بخبز القمح الكامل االشهي، وشريحة اللحم بالسمك أو الدواجن، حسب موقع Vital الألماني المعني بشؤون التغذية والصحة واللياقة.

يمكن أن يحدث نقص المغذيات بسهولة أكبر مع تقدم العمر. أهم هذه المغذيات:

• البروتين

• الحديد

• الكالسيوم

• فيتامين د

• المغنيسيوم

• حمض الفوليك

ومن هنا يتعين عليك الحرص على توفر هذه الأطعمة في فطورك:

1. سمك السلمون

أسماك السلمون التي تعيش في البحر عالية الدهون ومليئة بأحماض أوميغا-3 الدهنية والبروتين والزيوت الصحية. كما أنها غنية بالأحماض الدهنية المضادة للالتهابات الموجودة في أسماك المياه الباردة، والتي تمنع، من بين أمور أخرى، زيادة الوزن.

يمكن أن يكون للماكريل أو الرنجة أو التونة أيضاً تأثيرات إيجابية مماثلة على صحتك، وبشكل خاص في سن الشيخوخة .

محطة توليد الطاقة الرفيقة بالأسماك

2. خبز الحبوب الكامل

خبز الحبوب الكامل جيد على مائدة الإفطار ويحتوي مغذيات عالية بشكل كبير: فهو غني بفيتامين B1 وبالتالي يحفز عملية التمثيل الغذائي للطاقة في خلايا الجسم. كما أنه يمد أجسامنا بالطاقة ويساعد على تخزينها. كما يعزز عملية الحفاظ على أنسجة عضلة القلب والأعصاب.

3. البيض

يعد البروتين أحد العناصر الغذائية الأساسية التي يفتقر إليها كبار السن. يحتوي البيض على نسبة إضافية من البروتين عالي الجودة: تحتوي بيضة الدجاجة المتوسطة على حوالي 7.5 غرام من البروتين. بالإضافة إلى البروتين، يحتوي المنتج الطبيعي أيضاً على فيتامينات أ، ب 2، ب 12، د وعدد من أحماض الفوليك المهمة، بما في ذلك الزنك والفوسفور والحديد.

خ.س/ع.ج.م