 ما هو الطبق الأوروبي الذي تود تجربته في موطنه الأصلي؟ | يوروماكس | DW | 27.05.2022

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يوروماكس

ما هو الطبق الأوروبي الذي تود تجربته في موطنه الأصلي؟

الشنيتزل في فيينا؟ البيتزا في نابولي؟ أم الغولياش المجري في بودابست؟ أفضل طريقة لتجربة طبق ما هي تناوله في موطنه الأصلي. ما هو الطبق الأوروبي الذي تود تناوله في المكان الذي ظهر فيه؟

DW Euromaxx Zuschaueraktion Uncensored Collection Europaeische Spezialitaeten arabisch

يشتهر المطبخ الأوروبي بالعديد من المأكولات والوصفات. البيتزا أو البطاطا المقلية على سبيل المثال متوفرة في كل مكان. لكن البيتزا في نابولي، المدينة التي اخترعت فيها، مذاقها مختلف تماما هناك. وأفضل ما يمكن الاستمتاع به هو فينر شنيتزل الأصلي في العاصمة النمساوية. والآن نود أن نعرف منك الطبق الأوروبي الذي ترغب في تجربته محليا.

 

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هذا الطبق الأوروبي أرغب في تجربته في المدينة التي ظهر فيها

آخر موعد للمشاركة يوم 01 يوليو 2022، الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي الموحد.

حظا سعيدا.