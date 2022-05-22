ما هو الطبق الأوروبي الذي تود تجربته في موطنه الأصلي؟

يشتهر المطبخ الأوروبي بالعديد من المأكولات والوصفات. البيتزا أو البطاطا المقلية على سبيل المثال متوفرة في كل مكان. لكن البيتزا في نابولي، المدينة التي اخترعت فيها، مذاقها مختلف تماما هناك. وأفضل ما يمكن الاستمتاع به هو فينر شنيتزل الأصلي في العاصمة النمساوية. والآن نود أن نعرف منك الطبق الأوروبي الذي ترغب في تجربته محليا.

شاركوا معنا! وسنقوم باختيار الفائز بالقرعة. والجائزة هي سترة وحقيبة قطنية أنيقة من مجموعة دي دبليو بعنوان "أنسينسورد كوليكشن" من أجل حرية التعبير حول العالم. كل قطعة ملابس من المجموعة مصنوعة من قطن عضوي 100 %، وتحمل رسالة هامة وهي حرية التعبير. سوف تجدون معها أيضا إرشادات حول كيفية استقبال الوسائط المحظورة في جميع أنحاء العالم.



هذا الطبق الأوروبي أرغب في تجربته في المدينة التي ظهر فيها

آخر موعد للمشاركة يوم 01 يوليو 2022، الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي الموحد.

حظا سعيدا.