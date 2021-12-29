 ما هو الرعد؟ | المستقبل الآن | DW | 23.01.2022

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المستقبل الآن

ما هو الرعد؟

كيف يحدث الرعد أثناء العواصف الرعدية؟ صديق البرنامج فيكتور داشكوفسكي من أوديسا - بالولايات المتحدة يريد معرفة ذلك، ونحن أجبنا على سؤاله.

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