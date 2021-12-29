ما هو الرعد؟

موجة الحر في ألمانيا.. شهر يونيو الأكثر حرارة على الإطلاق؟

تستعد ألمانيا لأول موجة حر هذا العام، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في أجزاء كثيرة من البلاد، وقد تصل إلى 40 درجة مئوية. وقد يكون شهر يونيو/ حزيران الحالي الأكثر حرارة على الإطلاق في ألمانيا بحسب خبراء الأرصاد.