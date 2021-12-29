ما هو الرعد؟

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كيف يحدث الرعد أثناء العواصف الرعدية؟ صديق البرنامج فيكتور داشكوفسكي من أوديسا - بالولايات المتحدة يريد معرفة ذلك، ونحن أجبنا على سؤاله.
عواصف قوية مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة تجتاح عدة مناطق في جنوب ألمانيا وسويسرا، ما تسبب بأضرار في بعض المناطق، وتوقف لحركة السير، كما حدث في مدينة شتوتغارت.
تستعد ألمانيا لأول موجة حر هذا العام، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في أجزاء كثيرة من البلاد، وقد تصل إلى 40 درجة مئوية. وقد يكون شهر يونيو/ حزيران الحالي الأكثر حرارة على الإطلاق في ألمانيا بحسب خبراء الأرصاد.
تستعد ألمانيا لأول موجة حر هذا العام، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في أجزاء كثيرة من البلاد إلى أكثر من 34 درجة مئوية. وبصرف النظر إن كنت تعيش في ألمانيا أو خارجها، إليك هذه النصائح لمواجهة موجة الحر.
تواصل كل من اليونان وإيطاليا وتركيا مكافحة الحرائق، فيما كشفت مسودة تقييم، وضعتها الأمم المتحدة، أن منطقة المتوسط تعد "مركز التغيّر المناخي"، إذ ستشهد موجات حر غير مسبوقة وجفاف وحرائق ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.
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