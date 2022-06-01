 ما هو التنوع؟ | صنع في ألمانيا | DW | 01.06.2022

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صنع في ألمانيا

ما هو التنوع؟

يختلف الناس حسب الجنس ولون البشرة والدين والميول الجنسية والإعاقة وغير ذلك كثير. يهدف مفهوم التنوع إلى التعرف على هذه الخصائص الفردية وتقديرها واستخدام هذه الإمكانات.

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