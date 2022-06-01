ما هو التنوع؟

معاناة ذوي البشرة السوداء في العراق .. "عنصرية وتمييز"!

فئة معينة في المجتمع العراقي تشكو من "التمييز والعنصرية" وإهمال حقوقها حتى على مستوى المناصب في الدولة. يبلغ عدد أفرادها نحو نصف مليون مواطن، يشكون من معاملتهم كمواطنين من "الدرجة الثانية". DW عربية التقت بعضهم.