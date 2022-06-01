ما هو التنوع؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يختلف الناس حسب الجنس ولون البشرة والدين والميول الجنسية والإعاقة وغير ذلك كثير. يهدف مفهوم التنوع إلى التعرف على هذه الخصائص الفردية وتقديرها واستخدام هذه الإمكانات.
فئة معينة في المجتمع العراقي تشكو من "التمييز والعنصرية" وإهمال حقوقها حتى على مستوى المناصب في الدولة. يبلغ عدد أفرادها نحو نصف مليون مواطن، يشكون من معاملتهم كمواطنين من "الدرجة الثانية". DW عربية التقت بعضهم.
فتحت "حملة حياة السود مهمة " النقاش حول العنصرية في المشهد الرياضي أيضا، نقاش امتد إلى رياضات التسلق.. فكيف هو واقع هذه الرياضة؟
رغم أن إحصائيات دولية تشير إلى أن الإمارات تحتل الصدارة بين دول الشرق الأوسط عندما يتعلق الأمر بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، إلا أن حال النساء الإماراتيات يظهر واقعاً مراً. وتقول خبيرات إن أمام الإمارات طريق طويل.
عقب مقتل جورج فلويد أبدت شركات أمريكية كثيرة تضامنها مع المتظاهرين. قسم من هذه الشركات يبدو جادا في تصريحاته، بينما يقوم القسم الآخر بذلك للدعاية العامة ودوافع أخرى.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول