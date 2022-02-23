ما هو التضخم؟

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التضخم ببساطة، هو زيادة تكلفة المعيشة. ترتفع الأسعار، والنقود تفقد قيمتها. الأسباب هي ندرة العرض وارتفاع تكاليف المواد الخام والنقل والإنتاج وزيادة المعروض النقدي. وأقصى شكل له هو التضخم المفرط.
يلجأ كثيرون في لبنان إلى الاستثمار في العملات المشفرة كبيتكوين ويبحثون عن الأمان في نظام لا يفهمه سوى عدد قليل من الناس، وخاصة أن هذه العملية لا ترتبط بالنظام المالي، لكن تعدينها يؤدي في الحقيقة إلى تفاقم الأزمة.
رغم التضخم وارتفاع الأسعار ينمو الاقتصاد الألماني بمعدلات عالية وواعدة على مختلف الأصعدة. ما هي تبعات ذلك على المستهلك وفرص العمل والتجارة العربية الألمانية؟
وسط أزمات اليمن العديدة، هناك أزمة بدأت بعد نقل مقر البنك المركزي إلى عدن، لينقسم البلد لمناطق تتعامل بالنقود الجديدة التي تصدرها عدن، وأخرى ترفض التعامل بها. والضحية هو المواطن. وتواجه شركات الصرافة اتهامات بالتلاعب.
هل العالم سعيد أم أن كورونا زادت العالم بؤسا؟ تساؤلات حاولت مؤسسة غالوب الإجابة عليها قبل نهاية عام 2021 من خلال قياس مدى الشعور بالسعادة. وفي مقابلة مع DW، سلط كانشو ستويتشيف، رئيس غالوب، الضوء على نتائج الاستطلاع.
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