 ما هو التضخم؟ | صنع في ألمانيا | DW | 23.02.2022

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صنع في ألمانيا

ما هو التضخم؟

التضخم ببساطة، هو زيادة تكلفة المعيشة. ترتفع الأسعار، والنقود تفقد قيمتها. الأسباب هي ندرة العرض وارتفاع تكاليف المواد الخام والنقل والإنتاج وزيادة المعروض النقدي. وأقصى شكل له هو التضخم المفرط.

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