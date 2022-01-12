 ما هو التسوق؟ | صنع في ألمانيا | DW | 19.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

ما هو التسوق؟

كيف تطور التسوق؟ هل يشكل خطرا على البيئة والمستهلكين أم يجعلهم سعداء؟ وما مدى أهمية التسوق بالنسبة للاقتصاد؟ شرح رسومي لإيجابيات وسلبيات استهلاكنا اليومي.

مشاهدة الفيديو 02:29

المزيد من المركز الإعلامي

H2 Bilder aus der DW-Sendung Made in Germany vom 2. November 2021 Quelle: DW

تجربة قرية ألمانية مع الهيدروجين 12.01.2022

Highspeed Bilder aus der DW-Sendung Made in Germany vom 2. November 2021 Quelle: DW

قطارات الصين عالية السرعة 12.01.2022

Hyperloop Bilder aus der DW-Sendung Made in Germany vom 2. November 2021 Quelle: DW

هل تقنية هايبرلوب واقعية؟ 12.01.2022

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - الابتكار ووسائل نقل المستقبل 12.01.2022

المزيد صنع في ألمانيا

MADE-Sendung

العنوان: متجر تجريبي لأبحاث السوق 19.01.2022

MADE-Sendung Copyright

حقوق استخدام العلامات التجارية للمواد الغذائية 19.01.2022

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - التسويق وصراع العلامات التجارية 19.01.2022

MADE-Sendung

شبكة إجرامية لتجارة النفايات البلاستيكية 19.01.2022

اقرأ أيضا

Zettel mit Energieeffizienzklassen an einem Kuehlschrank, Deutschland | European Union energy label in front of a refrigerator, Germany | Verwendung weltweit

نصائح ذهبية لتوفير استهلاك الطاقة في المنازل  12.11.2021

مع ارتفاع أثمان الكهرباء واعتماد حياتنا الحديثة على الطاقة بشكل متزايد، بات ارتفاع استهلاك الطاقة مشكلة كبيرة للكثيرين. نقدم إليك بعض النصائح الذهبية للمساعدة في توفير استهلاك الطاقة في المنازل.

Der Hamburger Kaffeeroester Tchibo bietet seit neuestem ein Leih-Modell fuer Kleidung aus (Foto vom 26.01.2018: eine Mutter packt ein Paket von Tchibo mit Leihkleidung fuer ihr Kinder aus. Auf dem Monitor die Webseite tchibo-share.de) Seit letzter Woche koennen Kunden Kinderkleidung auch mieten statt kaufen. Umweltschuetzer sind angetan, denn die Textilindustrie zaehlt zu den grossen Umweltsuendern. Nach einem Monat Mindestmietzeit wird tagesgenau abgerechnet. Und: Die Sachen koennen auch dreckig oder kaputt zurueck - das Unternehmen gibt eine Rund-um-sorglos-Garantie . Kern der Idee sei der Umweltschutz, sagt Tchibo-Sprecherin Sandra Coy. (Siehe epd-Bericht vom 29.01.2018) Der Grosshaendler Tchibo verleiht im Internet Kinderkleidung *** The Hamburg coffee roaster Tchibo has recently a rental model for clothes from a photo of the 26 01 2 Copyright: epd-bild/MaikexGloeckner

ابتكار تقنية لتجربة الثياب "افتراضيا" عند التسوق الإلكتروني 03.11.2021

من عيوب التسوق الإلكتروني عدم تجربة الثياب التي ترغب في شرائها، ما قد يؤدي لشراء ملابس لا تناسب مقاس الشخص، لكن في الهند تم تطوير تقنية تكشف افتراضيا مظهر الثوب على من يريد شراءه عبر الانترنت وما إذا كان مناسبا لمقاسه.

Russia's crypto-businessman Dmitry Marinichev's virtual currencies mining farm operates in a former Soviet-era car factory warehouse in Moscow, July 26, 2017. The form of currency we are used to is about to disappear, predicts Dmitry Marinichev in the deafening hum of hundreds of computers stacked on shelves hard at work mining for crypto money. Individuals, or firms like Marinichev's, provide the computing power to run the so-called blockchain which records the world's virtual money transactions. In return for providing that service they receive virtual money, of which bitcoin is the most popular, as payment -- a process bitcoiners call mining. / AFP PHOTO / MAXIM ZMEYEV / TO GO WITH AFP STORY BY Maxime POPOV (Photo credit should read MAXIM ZMEYEV/AFP/Getty Images)

كيف نجعل تعدين عملة البيتكوين عملية صديقة للبيئة؟ 12.12.2021

تكتسب عملة بيتكوين أهمية متزايدة. لكن منذ ظهورها عام 2009، كانت لديها نقطة ضعف كبيرة هي ارتفاع استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المرتبطة بتعدينها. علماء في فرانكفورت حسبوا حجم انبعاثات الكربون لعملة بيتكوين.

Titel: Amazon Logo auf Smartphone Schlagworte: Internet, Online Shopping, Amazon Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: Photo by Christian Wiediger on Unsplash Bildbeschreibung: Ein Smartphone, auf dessen Bildschirm das Amazon-Logo zu sehen ist.

لهذه الأسباب عليك الحذر من تقييمات أمازون خلال التسوق الإلكتروني 24.07.2021

أضحت تجربة الزبون مع المنتج إحدى أهم المعايير الذي تدفع الناس إلى اتخاذ قرار بالشراء من عدمه. لكن هل هذه التقييمات دقيقة فعلا؟