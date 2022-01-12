ما هو التسوق؟

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كيف تطور التسوق؟ هل يشكل خطرا على البيئة والمستهلكين أم يجعلهم سعداء؟ وما مدى أهمية التسوق بالنسبة للاقتصاد؟ شرح رسومي لإيجابيات وسلبيات استهلاكنا اليومي.
مع ارتفاع أثمان الكهرباء واعتماد حياتنا الحديثة على الطاقة بشكل متزايد، بات ارتفاع استهلاك الطاقة مشكلة كبيرة للكثيرين. نقدم إليك بعض النصائح الذهبية للمساعدة في توفير استهلاك الطاقة في المنازل.
من عيوب التسوق الإلكتروني عدم تجربة الثياب التي ترغب في شرائها، ما قد يؤدي لشراء ملابس لا تناسب مقاس الشخص، لكن في الهند تم تطوير تقنية تكشف افتراضيا مظهر الثوب على من يريد شراءه عبر الانترنت وما إذا كان مناسبا لمقاسه.
تكتسب عملة بيتكوين أهمية متزايدة. لكن منذ ظهورها عام 2009، كانت لديها نقطة ضعف كبيرة هي ارتفاع استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المرتبطة بتعدينها. علماء في فرانكفورت حسبوا حجم انبعاثات الكربون لعملة بيتكوين.
أضحت تجربة الزبون مع المنتج إحدى أهم المعايير الذي تدفع الناس إلى اتخاذ قرار بالشراء من عدمه. لكن هل هذه التقييمات دقيقة فعلا؟
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