ما هو البلاستيك؟

رحلة إلى القطب الشمالي - خطر تلوث البيئة

هل تصل نفاياتنا حتى الدائرة القطبية الشمالية؟ في رحلة إلى القطب الشمالي اكتشف مخرج أفلام ألماني شيئا لا يصدق: ففي إحدى جزر لوفوتن البعيدة عن المدن الكبرى تتراكم على الشواطئ نفايات، بينها زجاجات بيرة ألمانية.