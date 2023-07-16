ما هو البلاستيك؟

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كيف يُصنَّع وما هي المواد التي يتكون منها البلاستيك؟ ولماذا لا يتحلل بسرعة؟
العبوات البلاستيكية مسؤولة عن ربع التلوث الذي تتعرض له البحار والمحيطات. ونسبة كبيرة منها مصدرها شركة كوكا كولا. وباستراتيجية أطلقت عليها اسم "عالم بدون قمامة"، ترغب شركة كوكا كولا في تغيير هذا الواقع.
في الشرق الأوسط والشرق عموما اعتاد التجار على عرض البهارات والمواد العطرية وغيرها غير معبئة. في ألمانيا وأوروبا بدأت مثل هذه المتاجر بالانتشار لمنع استعمال البلاستيك، فهل تقبل شركات صناعة البلاستيك التحدي؟
هل تصل نفاياتنا حتى الدائرة القطبية الشمالية؟ في رحلة إلى القطب الشمالي اكتشف مخرج أفلام ألماني شيئا لا يصدق: ففي إحدى جزر لوفوتن البعيدة عن المدن الكبرى تتراكم على الشواطئ نفايات، بينها زجاجات بيرة ألمانية.
آلية جديدة للتعويض تسمح للشركات بأن تطلق على نفسها اسم "محايدة من البلاستيك"، حتى وإن كانت تستمر فى استخدامه..فما هى هذه الصناعة التى أصبحت متنامية مؤخرا بشكل كبير؟
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