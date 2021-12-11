ما هو الاقتصاد الدائري؟

دليل "أخضر".. كيف يمكن للحجاج خلق نموذج عالمي في حماية البيئة؟

يعدّ الحج أكبر محفل ديني في العالم، هو مناسبة روحية لكن لها كذلك تحديات كبيرة في البيئة. منظمات أعلنت عن دليل "أخضر" لا يساهم فقط في توعية الحجاج والمعتمرين، بل دفعهم لأن يكونوا مثالاً لبقية العالم. كيف ذلك؟