 ما هو الاقتصاد الدائري؟ | العولمة 3000 | DW | 11.12.2021

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العولمة 3000

ما هو الاقتصاد الدائري؟

سواء كانت أدوات المطبخ أو الملابس أو العبوات: في الاقتصاد الدائري يتم تصنيع جميع المنتجات على نحو مستدام قدر الإمكان. والهدف هو الحفاظ على الموارد وتقليل الأضرار البيئية إلى الحد الأدنى.

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