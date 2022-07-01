 ما هو أكثر ما يعجبك في مهرجان أكتوبر؟ | يوروماكس | DW | 06.09.2022

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يوروماكس

ما هو أكثر ما يعجبك في مهرجان أكتوبر؟

بسبب وباء كورونا توقف تنظيم أكبر مهرجان شعبي في العالم في عامي 2020 و2021. أما هذا العام فبات من الممكن زيارته مرة أخرى. هل أنت متحمس؟ ما هو أكثر ما يعجبك في مهرجان أكتوبر؟

DW Euromaxx arabisch Zuschaueraktion Oktoberfest

في 17 سبتمبر 2022 ستقام مراسيم فتح أول برميل للبيرة مرة أخرى، ليفتتح بذلك أكبر مهرجان شعبي في العالم والمعروف بـ أكتوبرفيست في ميونيخ. وزيارته ستصبح ممكنة لعشاق الأزياء البافارية التقليدية والمأكولات الدسمة والبيرة الألمانية. أول نسخة لمهرجان أكتوبر نظمت في عام 1810، وذلك بمناسبة حفل زفاف ولي العهد البافاري لودفيغ. لقي المهرجان إقبالا كبيرا وقتها ولذا تقررت إقامته في السنوات اللاحقة في شهر سبتمبر بسبب درجات الحرارة المعتدلة.

نود أن نعرف منك: ما الذي يعجبك في مهرجان أكتوبر؟


الجائزة سترة وحقيبة قطنية أنيقة من مجموعة دي دبليو بعنوان "أنسينسورد كوليكشن" من أجل حرية التعبير حول العالم. ستجدون مع كل قطعة ملابس إرشادات حول كيفية استقبال الوسائط المحظورة في جميع أنحاء العالم.

آخر موعد للمشاركة يوم 30 سبتمبر 2022، الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي الموحد.

حظا سعيدا.

 

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