هل يختلف الأمر إذا ما قرر المرء أن يستحم في الصباح أو في المساء وما هو الأصوب؟ الجواب هو: يعتمد الأمر على ما يريد تحقيقه من خلال الاستحمام مادام غسل الجسم بالماء والصابون يمكن القيام به في الصباح كما هو الحال في المساء.

ولكن إذا كان المرء يجد صعوبة في بدء يومه بنشاط في الصباح، فإن الاستحمام في الصباح يمكن أن يكون له تأثير كبير، حيث يساهم في إيقاظك بشرط أن تستحم بماء بارد قليلاً. فالماء البارد يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية وتدفق الدم بشكل أسرع. وهذا يمكنه أن يوقظك، حسب ما ذكرت مجلة "فوكوس" الألمانية في موقعها الالكتروني نقلا عن أخصائيين.

الصباح، الظهر، المساء؟ ما هو أفضل وقت للاستحمام

على العكس من ذلك، الاستحمام في المساء يمكن أن يجعل الشخص متعبا. ولهذا السبب فالنصيحة لمن يعاني من مشاكل في النوم، من الأفضل له الاستحمام بالماء الدافئ لأن درجة حرارة الجسم سترتفع أولاً عند الاستحمام ثم تنخفض ببطء تدريجيا.

يحدث الانخفاض في درجة حرارة الجسم أيضًا قبل وقت قصير من النوم. ونقلت مجلة فوكوس عن باحث أمريكي في مجال النوم قوله، إن الاستحمام بماء دافئ في المساء يمكن، إلى حد ما، من خداع الجسد ليعتقد المرء أن الوقت قد حان للذهاب إلى السرير.

أشياء بسيطة لكنها فعالة لحماية البيئة اغلق الصنبور من فضلك! سواء لدى تنظيف أسناننا أو غسل أيدينا أو غسل الأواني، عادة ما نترك الصنبور مفتوحا بدلا من إغلاقه أثناء القيام بذلك. وحسب دراسة لجامعة أولدنبورغ الألمانية، فإننا نهدر حوالي 12 لترا من ماء الشرب أثناء تنظيف أسنانا حين نترك الصنبور مفتوحا.

أشياء بسيطة لكنها فعالة لحماية البيئة الاستحمام تحت الدش من يستحم مستلقيا في الحوض، يستهلك حوالي 140 لترا من المياه. لذا ينصح بالاستحمام سريعا تحت الدش وتوفير كمية كبيرة من الماء والطاقة. وحسب الرابطة الألمانية لحماية البيئة والطبيعة، فإن عائلة مؤلفة من أربعة أشخاص ستوفر أكثر من 300 يورو سنويا مما تدفعه ثمنا لاستهلاك الماء والكهرباء، إذا استغنت عن الاستحمام في الحوض.

أشياء بسيطة لكنها فعالة لحماية البيئة فتح النافذة تماما عند التهوية بدلا من فتح جزء من النافذة لساعات طويلة في الشتاء، علينا بفتح كامل النافذة عدة مرات في اليوم لتهوية الغرفة وتجديد الهواء تماما خلال دقائق قليلة. فحسب الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) يمكننا من خلال تجنب فتح النافذة جزئيا لساعات طويلة في الأيام الباردة، توفير 300 كيلوغرام من غاز ثاني أوكسيد الكربون الضار بالبيئة، وتوفير نحو 70 يورو سنويا من نفقات التدفئة.

أشياء بسيطة لكنها فعالة لحماية البيئة تجنب استخدام البطاريات تنصح المؤسسة الاتحادية للبيئة في ألمانيا، بتجنب استخدام البطاريات التقليدية والعودة إلى استخدام الأجهزة التي تشغل بالكهرباء بدون الحاجة للبطاريات. إذ يستهلك انتاج البطارية التي لا يمكن إعادة شحنها طاقة تتراواح بين 40 و500 ضعف ما تنتجه لدى استخدامها، كما أن الطاقة الكهربائية التي نحصل عليها أرخص بـ 300 مرة من الطاقة التي تنتجها البطارية العادية.

أشياء بسيطة لكنها فعالة لحماية البيئة إطفاء الأجهزة الكهربائية تماما لا يكفي أن نطفئ الأجهزة الكهربائية بواسطة جهاز التحكم فقط، وإنما يجب إطفاؤها وقطع الكهرباء عنها تماما. إذ أن الأجهزة الكهربائية تستهلك الطاقة رغم إطفائها مادام هناك ضوء أو إشارة مضيئة في الجهاز.

أشياء بسيطة لكنها فعالة لحماية البيئة لكل قِدر غطاء ينصح الصندوق العالمي للبيئة باستخدام غطاء القدر لدى الطبخ، لأنه بذلك يمكن أن نوفر نحو 65 بالمائة من الطاقة الكهربائية أو الغاز المستهلك عند الطهي بدون تغطية القِدر، كما ينصح باستخدام القدر ذي الحجم المناسب.

أشياء بسيطة لكنها فعالة لحماية البيئة استخدام غلاية الماء لدى حاجتنا لماء ساخن، علينا استخدام الغلاية بدل الموقد. إذ أن الماء يغلي خلال دقائق قليلة وبسرعة أكبر مقارنة مع غليه على الموقد. فعلى سبيل المثال إذا كنا نغلي كل يوم لترا واحدا من الماء، فإننا سنوفر 40 يورو سنويا و90 كيلوغراما من غاز ثاني أوكسيد الكربون، حسب الصندوق العالمي للطبيعة.

أشياء بسيطة لكنها فعالة لحماية البيئة تجنب استخدام مجفف الشعر يعتبر مجفف الشعر (سيشوار) من الأجهزة التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة، لذا ينصح بتجنب استخدامه وتجفيف الشعر بالمنشفة والمنديل.

أشياء بسيطة لكنها فعالة لحماية البيئة الاستخدام المتكرر لكأس القهوة عشاق القهوة يحبون شربها حتى وهم يسيرون في الشارع أوعلى الطريق إلى العمل مثلا، وعادة ما يستخدمون أكواب بلاستيكية أو من الكرتون لمرة واحدة. لكن تزايد استهلاك هذه الأكواب يعتبر مشكلة بيئية، إذ يساهم في زيادة كمية القمامة وتلوث البئية. لذا ينصخ باستخدام الأكواب الحافظة للحرارة التي يمكن غسلها واستخدامها بشكل متكرر.

أشياء بسيطة لكنها فعالة لحماية البيئة سلة القش والكيس القماشي استخدام أكياس بلاستيكية لمرة واحدة ورميها فيما بعد، يزيد من تلوث البيئة. لذلك ينصح برميها ضمن القمامة التي يعاد تدويرها للاستفادة منها ثانية، أو بدل الكيس البلاستيكي استخدام كيس قماشي أو سلة قش لدى الذهاب لشراء الحاجات اليومية. إعداد: أنابيلا لينكه/ ع.ج



للاستحمام في المساء ميزة أخرى: فالمرء لا يأخذ معه "أوساخ النهار" إلى السرير. يمكن أن يكون هذا مهمًا بشكل خاص لمرضى الحساسية. بهذه الطريقة تتخلص أجسامهم من حبوب اللقاح والمواد المسببة للحساسية الأخرى. لكن بعض أطباء الجلد ينصحون أيضًا الأشخاص الذين لا يعانون من الحساسية بالاستحمام في المساء. بما أن إنتاج الغدد الدهنية في الجلد يصل إلى ذروته في منتصف النهار، فمن الجيد تنظيف مسام الغدد مرة أخرى في المساء حتى لا تنسد بسهولة، كما يقول طبيب أمراض جلدية أمريكي.

الحصول على ومضة من الإلهام أثناء الاستحمام؟

يزعم بعض الأشخاص أيضًا أن أفضل الأفكار تتبادر إلى أذهانهم أثناء الاستحمام. لقد حقق العلماء أيضًا في هذه الظاهرة. من الواضح أنها مجرد أسطورة، لأنه من المفترض أن المرء يدخل في حالة تشبه التأمل عندما يستحم – وربما يجد الحلول لمشكلة كان يفكر فيها لفترة طويلة. ولكن هذا يمكن أن يحدث عند الاستحمام في الصباح كما يحدث عند الاستحمام في المساء، أو قد لا يحدث على الإطلاق.

ز.أ.ب